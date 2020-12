Het aanbod van HomeKit-accessoires blijft groeien. Inmiddels zijn er heel veel productcategorieën die je kan gebruiken in combinatie met HomeKit. Denk aan HomeKit-camera’s of rookmelders met HomeKit. Heb je net je eerste apparaat gekocht en wil je deze toevoegen? Zo voeg je HomeKit-apparaten toe aan de Woning-app.

Ben je een HomeKit-beginner? Lees dan onze HomeKit-handleiding voor beginners om te lezen welke stappen je moet nemen om aan de slag te gaan.

Bekijk ook HomeKit: handleiding voor nieuwe gebruikers Heb je net je eerste HomeKit-accessoire gekocht? Dan helpen wij je bij het instellen van alle functies die HomeKit biedt, zoals het toewijzen van Siri-namen en indelen van kamers en zones. In deze HomeKit handleiding vind je stap voor stap hoe je HomeKit moet instellen.

HomeKit-apparaten toevoegen aan Woning-app

Er zijn allerlei soorten HomeKit-apps, maar de Woning-app wordt standaard bij je iPhone en iPad geleverd. Via deze app stel je nieuwe accessoires in. De meeste accessoires voeg je toe via een HomeKit-code, maar er zijn ook apparaten die je zonder code toevoegt of via NFC:

HomeKit toevoegen met code

Een HomeKit-code herken je aan een QR-code met het logo van HomeKit en een achtcijferige code. Het toevoegen van een apparaat via een HomoeKit-code doe je zo:

Open de Woning-app op je iPhone of iPad. Ga naar het Woning-tabblad. Tik bovenaan op het plusje en kies voor Nieuwe accessoire. Scan de code nu met de camera van je iPhone of iPad. Kies nu een naam voor het accessoire en wijs hem toe aan een specifieke kamer. Afhankelijk van het type product, kun je nog andere zaken instellen. Doorloop de stappen en tik op Gereed om het toevoegen af te ronden.

Zonder HomeKit-code toevoegen

Sommige producten hebben geen eigen code. Dit is vooral het geval bij accessoires die later ondersteuning voor HomeKit krijgen via een software-update, zoals smart-tv’s. Ook sommige AirPlay 2-speakers hebben geen eigen code, waardoor je ze op een andere manier toe moet voegen. Zo werkt het toevoegen zonder HomeKit-code:

Open de Woning-app op je iPhone of iPad. Ga naar het Woning-tabblad. Tik bovenaan op het plusje en kies voor Nieuwe accessoire. Tik op Ik heb geen code of kan niet scannen. De Woning-app zoekt nu naar een geschikt accessoire om toe te voegen. Raak het accessoire aan zodra deze gevonden is. Vind je geen apparaten? Tik dan op Mijn accessoire is niet zichtbaar voor extra tips. Kies nu een naam voor het accessoire en wijs hem toe aan een specifieke kamer. Afhankelijk van het type product, kun je nog andere zaken instellen. Doorloop de stappen en tik op Gereed om het toevoegen af te ronden.

Deze methode gebruik je ook als je een speaker wil toevoegen aan de Woning-app. Meer daarover lees je in onze tip.

HomeKit-product toevoegen via NFC

Een laatste optie is het toevoegen van een HomeKit-product via NFC. Je hoeft in dat geval alleen maar je iPhone bij het apparaat te houden. Je herkent dergelijke producten aan de HomeKit-code met de NFC-boogjes, zoals je die ook op je pinpas ziet.

Open de Woning-app op je iPhone of iPad. Ga naar het Woning-tabblad. Tik bovenaan op het plusje en kies voor Nieuwe accessoire. Hou je iPhone nu in de buurt van het NFC-label op het product. Het apparaat wordt toegevoegd. Kies nu een naam voor het accessoire en wijs hem toe aan een specifieke kamer. Afhankelijk van het type product, kun je nog andere zaken instellen. Doorloop de stappen en tik op Gereed om het toevoegen af te ronden.

Het is helaas niet mogelijk om accessoire toe te voegen via de Woning-app op de Mac. Je kan vanuit die app wel al je apparaten bedienen en automatiseren. Meer over de mogelijkheden van HomeKit op de Mac lees je in onze aparte gids.

Bekijk ook HomeKit op de Mac gebruiken: zo doe je dat Hoe kun je HomeKit op de Mac gebruiken en wat zijn de mogelijkheden? Is er een Woning-app en hoe zit het met Siri? In dit artikel praten we je bij.

HomeKit producten instellen

Nadat je een HomeKit-apparaat toegevoegd hebt, kun je nog allerlei instellingen aanpassen. Kies bijvoorbeeld een logische naam, zet het accessoire in de juiste kamer en schakel eventueel automatiseringen in. Het is belangrijk dat je een goede naam instelt die makkelijk te herkennen is, zodat je het apparaat ook makkelijk kan bedienen vanuit het Bedieningspaneel, met Siri en in de Woning-app.

De mogelijkheden voor het instellen verschillen per apparaat, dus kijk goed welke keuzes je hebt. Bij een HomeKit-camera heb je bijvoorbeeld meer opties, zeker als deze geschikt is voor HomeKit Secure Video.

Lees ook onze aparte tips over het instellen van specifieke producten:

Wil je juist een HomeKit-accessoires verwijderen, dan volg je de stappen in onze aparte tip.