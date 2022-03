In de Mail-app zie je een preview van de berichten in je inbox. Standaard zie je twee regels van het bericht, maar je kunt dit aanpassen. In deze tip leggen we uit hoe je de preview van Mail korter of langer maakt.

In de Mail-app zie je van binnenkomende e-mail steeds een preview met de eerste regels. Wil je meer of minder regels van deze preview zien, dan kan dat via de instellingen. Hoe meer regels je laat zien, hoe sneller je door e-mail kunt bladeren. Je hoeft namelijk niet steeds de hele berichten te openen om te kijken waar het over gaat. Ben je een ‘koppensneller’ en moet je grote hoeveelheden e-mail doorwerken, dan kun je ook ervoor kiezen om juist iets minder regels zichtbaar te maken om een globaal overzicht te krijgen.

Mail preview aanpassen op iPhone en iPad

We beginnen met de Mail-app op je iPhone en iPad. Voor beide apparaten werkt het op dezelfde manier. Je stelt de lengte van de Mail-preview als volgt in:

Open de Instellingen-app. Scrol naar beneden en open het Mail-menu. Tik op Voorvertoning. Kies het gewenste aantal regels.

Je kunt kiezen uit 0 tot en met 5 regels. Bekijk ook eens onze lijst met de beste e-mailapps voor iPhone en iPad.

Toon meer regels in de Mail preview op de Mac

Ook op de Mac is het mogelijk om meer of minder regels te tonen. Misschien wil je hier juist voor meer regels kiezen aangezien het scherm van een Mac groter is dan een iPhone of iPad. Zo regel je het:

Open de Mail-app. Open de Mail-voorkeuren (via Mail > Voorkeuren of CMD + , (komma) Selecteer het Weergave-tabblad en selecteer bij Voorvertoning in lijst hoeveel regels je wil zien.

Ben je op zoek naar de beste manier om in de Mail-app het overzicht te bewaren, naast het veranderen van de e-mail preview? Probeer dan ook eens alle mogelijkheden om e-mail te filteren. Apple’s Mail-app biedt handige opties om snel te vinden wat je zoekt. Bekijk ook onze gids met de beste mail-apps voor de iPhone.