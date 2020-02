HomeKit-accessoires verwijderen en toegang blokkeren

Dankzij HomeKit kun je accessoires in huis in combinatie met Siri bedienen met je stem. Maar soms wil je een bepaald accessoire niet meer gebruiken.

In deze tip leggen we uit hoe je accessoires kunt verwijderen en de toegang van apps kunt blokkeren. Dat kan het geval zijn als je een bepaald accessoire hebt vervangen door iets nieuws. Maar het kan ook zijn dat een accessoire steeds problemen geeft, waardoor het beter is om tijdelijk even te verwijderen of te blokkeren. Beide situaties leggen we uit.

HomeKit-accessoires blokkeren

Het verwijderen van HomeKit-accessoires gaat op twee manieren. Wil je een HomeKit-app de toegang tot je woninggegevens stopzetten, dan kun je de toegang tijdelijk blokkeren. Dit gaat op de volgende manier:

Open de Instellingen-app. Kies voor Privacy > HomeKit. Je ziet nu een overzicht van diensten die toegang hebben tot je HomeKit-gegevens. Je kunt hier per app de toegang tot HomeKit toestaan of weigeren.

Het is hierdoor niet meer mogelijk om vanuit de specifieke app je HomeKit-accessoires aan te sturen. Wil je accessoires definitief verwijderen, lees hieronder dan verder.

HomeKit-accessoires verwijderen via de Woning-app

Een andere oplossing is om losse accessoires te verwijderen uit HomeKit. Dit doe je via de Woning-app:

Open de Woning-app op je iPhone of iPad. Blader naar de kamer waar de bridge of hub van het betreffende accessoire staat. De Philips Hue-bridge zal bijvoorbeeld vaak in de hal of meterkast staan. Wil je de bridge of hub verwijderen, dan kies je Verwijder schakelaccessoire uit woning (zie afbeelding). Wil je een los accessoire verwijderen die zonder hub werkt, dan open je de detailpagina van dit product en kies je Verwijder accessoire.

