Wist je dat je de HomePod of een andere AirPlay 2-speaker kan instellen als alarm? Je hebt hier wel een aantal spullen voor nodig en in deze tip lees je hoe je een HomeKit alarm instelt.

HomeKit-alarm instellen: HomePod of AirPlay 2-speaker als beveiligingsalarm

HomeKit biedt ondersteuning voor beveiligingssystemen, maar de beschikbaarheid is (zeker in Nederland) erg beperkt. Gelukkig kun je met een aantal andere HomeKit-accessoires je eigen alarmsysteem maken. We leggen je stap voor stap uit hoe je je eigen HomeKit-alarm instelt. Wat heb je allemaal nodig? Hoe werkt het precies?

Dit heb je nodig voor je eigen HomeKit alarm

Om alles goed in te stellen, heb je het volgende nodig:

iPhone of iPad met iOS 13.2 en iPadOS 13.2 of nieuwer

HomePod of andere AirPlay 2-speaker

Bewegingssensor, raam/deursensor of camera met HomeKit

Apple Music of een lokale muziekbibliotheek op je iPhone

Een geschikte HomeKit-hub

Voor deze tip hebben wij gebruikgemaakt van een HomePod en de Hue Motion Sensor. Heb je geen HomePod, dan kun je ook iedere andere AirPlay 2-speaker gebruiken.

Een andere optie is de Eve Door & Window-sensor, zodat je kan registeren als je raam of deur opengaat. Bekijk ook ons overzicht van HomeKit sensoren.

Bekijk ook Bewegingssensoren voor HomeKit: dit zijn je opties Wil je dat de lampen automatisch aan gaan als je binnenkomt? Kijk dan eens naar een bewegingssensor met HomeKit. Zo kun je allerlei acties automatiseren, afhankelijk van de vraag of er iemand in een kamer aanwezig is of langs de bewegingssensor loopt. Dit zijn de beste HomeKit-bewegingssensoren!

HomeKit-alarm instellen

Als je alles in huis hebt, stel je het als volgt in:

Open de Woning-app op de iPhone of iPad. Zorg dat je geüpdatet bent naar iOS 13.2 of iPadOS 13.2 of nieuwer. Ga naar Automatisering en tik op het plusje rechtsboven. Kies voor de optie Een sensor registreert iets. Kies de ingestelde sensor en tik op Volgende. Selecteer bij een bewegingssensor de optie Detecteert beweging. Bij een raam- of deursensor kies je voor Wordt geopend.

Bij Personen kies je voor Als er niemand thuis is. Als je het alarm alleen ‘s nachts wil, kies je bij Tijd voor Tijdens de nacht. Tik daarna op Volgende. Selecteer nu de speaker(s) waar je de sirene op af wil laten gaan. Dit kan elke speaker met AirPlay 2 zijn. Tik weer op Volgende. Onder het kopje Media tik je de kno Audio > Kies audio. Kies nu het geluid dat je af wil laten spelen als sirene. Je kan een nummer uit Apple Music kiezen of uit je eigen lokale bibliotheek. Een voorbeeld is Burglar Alarm Being Set Off.

Zet de schakelaar bij Herhaal aan. Bij volume kies je voor Stel aangepast volume in en zet je deze op maximaal. Tik dan op Vorige. Je kan er eventueel voor kiezen om het alarm automatisch uit te laten schakelen na een bepaalde tijd. Wil je dit, tik dan op Schakel uit en kies het aantal minuten. Selecteer Gereed zodra je klaar bent.

Als je alles goed hebt ingesteld, gaat er een luide sirene af zodra een onbekende jouw huis binnenkomt via een deur of raam waar een sensor aan bevestigd is, zodra een bewegingssensor in huis iets waarneemt of zodra een camera iets registreert.

Check ook ons overzicht van HomeKit-camera’s die helpen om je huis te beveiligen.

Bekijk ook De beste HomeKit-camera's die in Nederland verkrijgbaar zijn Zoek je een camera met HomeKit-ondersteuning, dan kun je bij meerdere fabrikanten terecht. Dit zijn de HomeKit-camera's waar je uit kunt kiezen en we geven je de beste keuze voor een HomeKit camera.