Wil je weten hoe je een HomeKit-accessoire of scène als favoriet markeert, dan lees je daar in deze tip alles over. Zo kun je je accessoires bekijken en bedienen in het Bedieningspaneel en in de Apple Watch-app.

De Woning-app voor iPhone en iPad is een handig hulpmiddel om al je HomeKit-geschikte accessoires te bedienen. Als je veel accessoires in huis hebt, kan het al snel onoverzichtelijk worden. Een oplossing om het overzicht terug te krijgen, is door HomeKit accessoires als favoriet te markeren. Hierdoor verschijnen alleen deze accessoires op het Woning-tabblad, in de Woning-app op de Apple Watch en in het Bedieningspaneel. In deze tip lees je hoe je dat doet.



HomeKit-accessoires en scènes als favoriet

Het Woning-tabblad van de Woning-app geeft een overzicht van de belangrijkste accessoires. Je kunt zelf bepalen welke accessoires hier weergegeven worden, net als elke specifieke scène. Volg onderstaande stappen om dit te doen:

Open de Woning-app en tik op het tabblad Kamers. Navigeer naar de kamer waarin het accessoire of de scène ingesteld staat die je als favoriet wil markeren. Hou de scène of het accessoire ingedrukt. Bij accessoires scroll je naar onderen of tik je op het tandwiel. Zet de schakelaar bij Zet in favorieten aan.

De als favoriet gemarkeerde accessoires en scènes worden nu weergegeven in het Woning-tabblad, in het Bedieningspaneel en in de Woning-app op de Apple Watch. Je hebt de scenes en accessoires daardoor altijd binnen handbereik. In het Bedieningspaneel worden maximaal negen accessoires en acht scènes getoond. Dit zijn de accessoires en scènes die vooraan staan in het Woning-tabblad. Wil je dit wijzigen, tik dan in het Woning-tabblad van de Woning-app op Wijzig, waarna alles begint te wiebelen. Versleep dan de apparaten en scènes naar de juiste plek.

Op de Apple Watch verschijnen alle apparaten en scènes die als favoriet gemarkeerd zijn. Er zit hier dus geen limiet aan.

