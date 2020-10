Wil je wakker worden met je favoriete muzieknummer? Dat kan: je kunt een van de nummers van Apple Music of Spotify instellen als wekkergeluid. Hoe dat werkt lees je in deze tip.

Muziek als wekker

Uit bed komen is al moeilijk genoeg, zeker als je de standaard wekkergeluiden van Apple gebruikt. Gelukkig maar dat je met Apple Music helemaal zelf kunt kiezen met welk nummer je ontwaakt. Instellen is gemakkelijk, zolang je deze stappen volgt. Heb je Spotify of wil je eigen muziek als wekkergeluid gebruiken? Geen probleem, we leggen ook uit hoe dit werkt.

Eigen muziek als wekker instellen

Ben je geen abonnee van Apple Music of Spotify, dan kun je net zo gemakkelijk muziek instellen als wekkergeluid. Je kiest daarbij een nummer uit je eigen muziekbibliotheek als wekker.

Zo werkt het instellen van muziek als wekker:

Open Apple Music en zoek een nummer dat je wilt instellen als wekker. Speel het nummer af en druk op de drie puntjes. Tik op Download om te zorgen dat het nummer offline beschikbaar is.

Open de Klok-app. Maak een nieuw wekkeralarm aan. Tik op Geluid. Kies het nummer dat je zojuist lokaal hebt opgeslagen.

De wekker is nu ingesteld en je zult op de ingestelde tijd worden gewekt met je favoriete muziek.

Apple Music als wekker instellen

Wil je een muzieknummer van Apple Music als wekkergeluid instellen, dan werkt het op een soortgelijke manier:

Open de Klok-app. Maak een nieuw wekkeralarm aan. Tik op Geluid. Kies het nummer dat je wilt gebruiken of tik op Kies een nummer om door de muziekcollectie te bladeren.

Spotify als wekker instellen

Je kunt ook muziek van Spotify als wekker instellen, maar dat vereist wel een extra stap. Standaard is het namelijk niet mogelijk om muzieknummers van Spotify te gebruiken, maar met hoop van een andere app lukt het toch. Gebruik bijvoorbeeld Music Alarm Clock for Spotify of Alarmify for Spotify.

Music Alarm Clock vereist geen Spotify Premium-account en laat je elk Spotify-nummer als alarmtoon afspelen als de wekker gaat. Je moet de app hiervoor wel toegang geven tot je Spotify-account. Zo werkt het:

Na het installeren van de app tik je op het hoofdscherm op het plusje. Stel een alarm in en kies de muziekdienst waarmee je wakker wilt worden. Je moet nu inloggen met je Spotify-gegevens. Kies daarna het gewenste nummer of de afspeellijst. Sla op.

Neem ook eens een kijkje in onze applijst met de beste wekkerapps voor iPhone en iPad.