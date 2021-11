Je hoeft allang niet meer binnen te zitten om een spel te spelen. In deze gids zetten we de leukste locatiegames op een rij, waarbij je de locatiefunctie van je iPhone gebruikt wordt om in de echte wereld te gamen.

Bij een locatiegame moet je de deur uit om in de ‘echte’ wereld een avontuur te beleven. Zo moet je bijvoorbeeld op zoek naar monumenten, vreemde wezens die je alleen via Augmented Reality kunt zien, of schatten zoeken in de natuur. In dit artikel zetten we enkele leuke locatiegames op een rij.

#1 Pokémon Go

We kunnen dit overzicht natuurlijk niet beginnen zonder Pokémon Go te noemen. Dit is dé hitgame waarmee het genre definitief is doorgebroken. Al sinds 2016 gaan mensen massaal op zoek naar Pokémon, leggen vele kilometers af en ontmoeten nieuwe vrienden. De technologie was al langer beschikbaar, maar pas bij Pokémon Go vond de echte doorbraak plaats. Misschien omdat het de juiste doelgroep aansprak: mensen die in hun jeugd zijn opgegroeid met Pokémon.

#2 Pikmin Bloom

Bij deze nieuwe AR-game van Nintendo en Niantic gaat het om wandelen, waarbij je onderweg Pikmin verzamelt. Pikmin zijn kleine wezentjes in verschillende kleuren, met boven hun hoofd een zaadje dat langzaam uitgroeit tot een bloem. In de Pikmin-games van Nintendo gebruik je een leger aan Pikmin om planeten te ontdekken, voorwerpen te verzamelen en vijanden te verslaan om terug te keren naar huis. In Pikmin Bloom vervullen de wezentjes een iets andere rol. Hoewel je ook in deze game Pikmin verzameld, dienen ze nu vooral om de wereld wat kleur te geven en bloemen te laten opbloeien.

#3 Ingress Prime

Op zoek naar wat competitievers? Als je van Pokémon Go houdt, zou je ook Niantic’s eerste gps-game Ingress eens moeten proberen. Deze game heet nu Ingress Prime en draait om een verborgen wereld in jouw dagelijkse omgeving. In de locatiegame Ingress neem je het op tegen andere gamers met een iPhone of Android-toestel. Je wordt lid van één van de twee teams, waarna je portalen in de echte wereld gaat hacken. Deze portalen zitten verborgen bij ‘echte’ kunstwerken, wat betekent dat je bijvoorbeeld naar een museum moet lopen voor je hack. Door een portaal te claimen scoor je punten. Hoe groter het aantal portalen van jouw team, hoe hoger de score. Ingress zit ook bomvol bijzondere verhaalvertelling, waarbij je aan de hand van YouTube-video’s leert waar deze mysterieuze portalen nou eigenlijk vandaan komen.

Je kunt Ingress in je eentje spelen, maar de meest ervaren spelers trekken er samen met teamgenoten op uit. Zo kun je samen razendsnel een portaal hacken en weer doorgaan, om zo een gigantisch veld voor jouw team over je dorp of stad te maken. Hiervoor worden soms zelfs speciale Ingress-evenementen georganiseerd.

#4 Zombies, Run!

Ook inmiddels een klassieker: de hardloopgame Zombies, Run! Deze game wordt nog steeds regelmatig bijgewerkt en is ideaal voor mensen die wel willen gaan hardlopen, maar dit vaak wat te saai vinden. Je wordt achtervolgd door een horde zombies en moet dus wel gaan rennen. Er zijn missies en beloningen die je motiveren om te gaan hardlopen. De game heeft meer dan een miljoen spelers. Er zitten meer dan 200 missies in, dus je bent wel even bezig.

#5 Geocaching

Geocaching staat sinds 2010 in de Nederlandse App Store, maar is eigenlijk veel ouder dan dat. Sterker nog: deze locatiegame bestond al jaren voordat de eerste iPhone verscheen. Destijds gebruikte je losse gps-ontvangers en een hele hoop papier. Geef ons maar de iPhone-app: in Geocaching ga je op zoek naar schatten in de echte wereld, die zijn verstopt door andere spelers. Dit doe je door locaties op de kaart te bezoeken, puzzels op te lossen of om vragen over de omgeving te beantwoorden. Door goed te spelen bemachtig je de juiste coördinaten, waarmee je naar de echte verstopplek van een cache kunt gaan.

Bekijk ook Met deze geocaching-apps voor iPhone en iPad ga je schatten vinden Met geocaching kun je overal ter wereld gaan schatzoeken. Vind je gewoon rondwandelen in de stad of in een natuurgebied maar wat saai, dan kun je met geocaching wat extra avontuur eraan toevoegen. Lekker buiten bezig zijn en ondertussen ook nog iets opsteken van je omgeving. Met deze 10 geocaching-apps wordt het zoeken naar schatten nog leuker!

Je bent net als bij andere communitygedreven apps afhankelijk van wat andere spelers bij jou in de buurt hebben gedaan. De ervaring leert echter dat er in Nederland ontzettend veel caches zijn verborgen. Zelfs in minder drukbevolkte gebieden kwamen we meerdere schatten in de buurt tegen, waardoor we bijna altijd er op uit konden om op zoek te gaan. Dat rechtvaardigt wat ons betreft het wat hoge prijskaartje van de app.

#6 Jurassic World Alive

Het is niet zo populair als Pokémon Go, maar heeft al enkele jaren een vaste schare fans: Jurassic World Alive. Je moet op pad gaan om dinosaurussen te vinden en hun DNA te verzamelen, de drijvende kracht achter de game. De game is ook voor beginners goed te begrijpen, want je krijgt veel uitleg. Je kunt hogerop klimmen in levels, meedoen aan realtime gevechten en dinosaurussen fokken. Daarnaast heeft de game nog veel meer te bieden. Het leuke is dat je de dino’s in je eigen omgeving ziet rondlopen.

#7 Orna

Hou je van klassieke rondengebaseerde RPG’s, dan is Orna iets voor jou. Je moet om beurten vechten, er zit een multiplayer-systeem in waarbij je sterk genoeg kan worden om de Duke van je buurt te worden en je kunt andere spelers uitdagen. Verder kun je groepen vormen en je specialiseren in een bepaalde klasse. Je komt in kerkers terecht, moet bazen verslaan en meer dan 1.000 items verzamelen.

#8 SuperCops

Oké, nog eentje dan. De Belgische ontwikkelaar La Mosca bracht in 2015 The Target uit, een locatiegame die je met een groep vrienden kunt spelen. Inmiddels heeft de game een nieuwe naam (SuperCops), maar het principe is nog steeds hetzelfde. Hierin kruipen jij en je vrienden in de huid van spionnen en open je de jacht op elkaar. Waar je speelt maakt niet uit: zolang er een kaart is voor jouw gebied, zal SuperCops een speelveld voor je maken en weet je welke kant je op moet rennen. Je kunt het spel met maximaal 18 mensen spelen. Het is een vrij dure game, maar als je de kosten onderling verdeelt ben je per persoon een paar euro kwijt. Meer iets voor een groepsuitje dus. Probeer het eerst uit, door alleen te spelen tegen virtuele agenten, voordat je met je vrienden aan de slag gaat.

Meer locatiegames voor iPhone

Ook leuk om eens te proberen:

Randonautica (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.0+) - Het is wat moeilijk uit te leggen wat Randonautica is. Het is een soort geocaching, maar met iets meer mystieke elementen. Je maakt keuzes die je naar verschillende plekken in je eigen omgeving brengen. Het gaat erom nieuwe locaties te ontdekken. Avontuurlijk!

, iOS 12.0+) - Het is wat moeilijk uit te leggen wat Randonautica is. Het is een soort geocaching, maar met iets meer mystieke elementen. Je maakt keuzes die je naar verschillende plekken in je eigen omgeving brengen. Het gaat erom nieuwe locaties te ontdekken. Avontuurlijk! The Witcher: Monster Slayer (gratis, iPhone + IAP , iOS 12.0+) - Deze Witcher-gebaseerde mobiele game bevat elementen die je uit Witcher kent, zoals bommen, toverdrankjes en meer.

, iOS 12.0+) - Deze Witcher-gebaseerde mobiele game bevat elementen die je uit Witcher kent, zoals bommen, toverdrankjes en meer. The Walking Dead: Our World (gratis, iPhone + IAP , iOS 11.0+) - Hou je meer van The Walking Dead, dan kun je met deze game je eigen omgeving omzetten naar een woestenij. Je hoeft hiervoor echter niet altijd de deur uit. Wil je echter zombies verslaan en unieke items vinden, dan zul je wel de straat op moeten.

, iOS 11.0+) - Hou je meer van The Walking Dead, dan kun je met deze game je eigen omgeving omzetten naar een woestenij. Je hoeft hiervoor echter niet altijd de deur uit. Wil je echter zombies verslaan en unieke items vinden, dan zul je wel de straat op moeten. Landlord Idle Business Manager (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.0+) - Dit is een soort Monopoly, maar dan in de echte wereld. Je start met een berg geld dat je kunt investeren om een onroerend goed-magnaat te worden. Door gebouwen, bedrijven en dergelijke te kopen en huur te vragen verdien je virtueel geld.