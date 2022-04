Wil je in het buitenland, zowel binnen als buiten Europa, naar Nederlandse en/of Vlaamse tv kijken, dan zijn daarvoor meerdere opties. Gebruik je favoriete tv-app, BVN Live, een VPN of een softwaredienst. In deze tip leggen we uit wat de opties zijn.

Ook als je op vakantie bent kan het soms lekker zijn om gewoon naar de Nederlandse of Vlaamse tv-programma’s te kijken. Je kunt dan het nieuws volgen en je mist geen seconde van je favoriete show. Dit artikel legt uit hoe het werkt en hoe je toch Studio Sport, Sesamstraat en het VRT Journaal kunt blijven kijken.

Nederlandse en Vlaamse tv-kijken in Europa

Als je op vakantie bent in een EU-lidstaat, dan kun je in de meeste gevallen gewoon tv-kijken via de vele televisie-apps voor iPhone en iPad. Zowel NLZiet, als Ziggo Go als de interactieve tv-app van KPN zijn in geheel de EU te gebruiken. Dat kan zowel via wifi als je mobiele netwerk. In het geval van 4G/5G maak je gebruik van je eigen nationale bundel, dus je betaalt er niet extra voor.

Nederlandse en Vlaamse tv-kijken buiten Europa

Ga je op vakantie buiten Europa, dan zijn er andere mogelijkheden om televisie te kijken op je vakantieadres. Je kunt de BVN-app gebruiken voor de beste programma’s van Nederland en Vlaanderen, maar je kunt ook een VPN gebruiken.

Optie 1: Nederlandse tv kijken met BVN Live

Er is een makkelijke manier om op vakantie toch naar de Nederlandse tv te kijken: installeer de eerder besproken app BVN Live. BVN is een publieke zender die in het buitenland uitzendingen van de Nederlandse publieke omroep laat zien. Via deze app kijk je in 190 landen naar uitzendingen, waarbij je krijgt voorgeschoteld wat er op dat moment live op tv is. Denk aan misdaadseries, documentaires en quizprogramma’s en bekende tv-programma’s zoals Nieuwsuur of Sesamstraat. Het gaat dus uitsluitend om programma’s van de omroepen en niet om commerciële zenders zoals RTL en SBS.

Kijk je liever naar de programma’s van RTL, dan installeer je de RTL XL-app. Bij deze commerciële zender zijn sommige programma’s vanuit het buitenland te bekijken, andere niet.

Optie 2: Nederlandse en Vlaamse tv kijken via VPN

Een andere oplossing is om gebruik te maken van een VPN. Wanneer je vanuit het buitenland gebruik maakt van internet, verklapt je IP-adres dat je buiten Europa zit en kun je vaak niet kijken. Dankzij een VPN kun je doen alsof je in je thuisland zit en dan werkt het wél. Kijk in ons overzicht van VPN-apps en -diensten welke je het beste kunt gebruiken.

Helaas werkt deze truc niet bij de Ziggo Go-app, omdat die een slimmere manier hanteert om je locatie te checken: via de locatiefuncties van je iPhone. Die kun je iets minder makkelijk om te tuin leiden. In de browser kunnen Ziggo-klanten wel via ziggogo.tv naar live TV kijken, maar je moet daarvoor dan wel een VPN inschakelen.

Optie 3: GemistDownloader

Met GemistDownloader kun je gemiste tv-programma’s van de Nederlandse en Vlaamse zenders downloaden en kijken op vakantie. Je bewaart de televisieuitzendingen op je computer, zodat je op elk moment kunt kijken. Ook kun je de uitzending omzetten naar een geschikt formaat voor je iPhone of iPad, op een usb-stick zetten of op een dvd/cd branden. Handig bij gebruik in het buitenland is dat je een gedownloade uitzending niet voortdurend hoeft te bufferen. De uitzending is daardoor zonder haperen te bekijken.

Je kunt GemistDownloader ook op een usb-stick zetten. De software werkt het beste op Windows, maar als je wilt kun je ook Mac of Linux gebruiken. GemistDownloader werkt volgens de makers met programma’s van de NPO, RTL XL en SBS. Ook grote Vlaamse omroepen worden ondersteund.

iPhone of iPad aansluiten op tv

Op vakantie neem je misschien niet altijd je laptop mee. Heb je het tv-kijken op je iPhone of iPad werkend gekregen, dan wil je de beelden misschien afspelen op het tv-toestel in je hotelkamer. Ook dat kan. Je kunt heel eenvoudig je iPhone of iPad op de tv aansluiten met een speciale adapter en HDMI-kabel.

Hiervoor heb je de volgende adapter nodig:

Uiteraard kun je ook een goedkopere HDMI-kabel van een ander merk gebruiken.

Zo kun je de iPhone of iPad op een televisie aansluiten:

Steek de Lightning-aansluiting in je iPad of iPhone (of usb-c-aansluiting op nieuwere iPads). Steek de HDMI-kabel in de adapter en steek het andere uiteinde in een vrije HDMI-poort op de tv. Selecteer op de televisie de juiste HDMI-uitgang. Het beeld van de iPad moet nu op de tv verschijnen. Geen beeld? Zorg dan dat de iPad aan staat en ontgrendeld is. Start het tv-programma en je kunt kijken.

Een andere mogelijkheid is om draadloos tv te kijken, bijvoorbeeld met AirPlay Mirroring. Hiervoor heb je een Apple TV nodig. Bekijk in ons artikel waar je het beste een Apple TV kunt kopen.

Je zou ook een Google Chromecast (ca. €40) of Google Chromecast 4K (ca. €85) kunnen nemen, want daarmee kun je het beeld van NPO Start en andere apps ook naar de televisie streamen. Je hebt dan geen aparte adapter of HDMI-kabel nodig. De goedkopere ‘gewone’ Chromecast werkt voor dit doel prima en kost de helft.

Ziggoklanten kunnen via de Chrome-browser op de Mac naar Ziggo Go kijken door de user agent aan te passen en de content via een Chromecast streamen. Je hebt dan alle opties van de Ziggo Mediabox op vakantie tot je beschikking.

Waarom kan ik in het buitenland geen Nederlandse tv kijken?

Dat het kijken van Nederlandse en Vlaamse tv-programma’s buiten Europa wordt geblokkeerd, heeft te maken met uitzendrechten. Voor tv-series geldt vaak dat de omroepen alleen het recht krijgen om de serie in eigen land of binnen Europa te vertonen. Hetzelfde geldt voor voetbalwedstrijden en andere grote sportevenementen, waarvan de rechten ook per land worden verkocht. Het is dus een geldkwestie, die lastig op te lossen is. Voor de Nederlandse omroepen is het onmogelijk (en eigenlijk ook onzinnig) om de wereldwijde uitzendrechten van een serie te kopen. Nederlandse tv-programma’s kijken op vakantie is soms lastiger.