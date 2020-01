Je kan de Apple TV met HomeKit gebruiken op heel veel verschillende manieren. Je kan er niet alleen je andere apparaten mee bedienen, want het is zelf ook een geschikt HomeKit-accessoire. In deze tip lees je alles over de mogelijkheden van de Apple TV met HomeKit.

HomeKit op de Apple TV

De Woning-app vind je niet alleen op de iPhone en iPad. Je kan de Woning-app en HomeKit op de Apple Watch benutten, terwijl sinds macOS Mojave ook de Mac met HomeKit werkt. Op de Apple TV ontbreekt de Woning-app vooralsnog, maar er zijn wel andere manieren waarop de Apple TV een belangrijke rol speelt in jouw HomeKit-setup. Zo zijn er alternatieve apps, is er bediening met Siri en nog veel meer.



Apple TV als hub

Allereerst dient de Apple TV als woninghub voor HomeKit. Dat heeft een aantal voordelen:

Apparaten op afstand bedienen, dus ook als je niet thuis bent

Automatiseringen maken, zodat bijvoorbeeld lampen automatisch aan gaan

HomeKit-camera’s op afstand streamen

Andere toegang geven tot de accessoires in jouw woning

Dit werkt met de Apple TV HD (4e generatie) en nieuwer. Voor sommige functies kun je ook een 3e generatie Apple TV gebruiken, zoals het op afstand bedienen van apparaten. Meer over het instellen van een HomeKit-hub lees je in onze tip.

Met Siri op de Apple TV HomeKit-accessoires bedienen

Met Siri op de Apple TV kun je eenvoudig en snel je apparaten in- of uitschakelen en scènes activeren. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen, is de microfoonknop op de Siri Remote ingedrukt te houden en je opdracht uit te spreken, net zoals je op je iPhone, iPad, Mac of Apple Watch doet. Je kan bijvoorbeeld de volgende commando’s geven:

“Dim de lichten in de woonkamer tot 40%”

“Zet de thermostaat op 21 graden”

“Activeer Filmavond”

Hou er rekening mee dat Siri op de Apple TV alleen beschikbaar is op de vierde generatie of nieuwer. Bovendien moet je regio en Apple ID op Nederlands ingesteld zijn, want in België is Siri helaas niet beschikbaar.

AirPlay: Apple TV meenemen in je automatiseringen

Behalve een toegangspoort tot je andere HomeKit-apparaten, is de Apple TV zelf ook een HomeKit-apparaat. De Apple TV wordt namelijk gezien als AirPlay 2-speaker. Net als alle andere AirPlay 2-speakers kun je de Apple TV toevoegen aan de Woning-app. Het voordeel daarvan is dat je hem niet alleen kan afspelen en pauzeren vanuit de Woning-app op je iPhone, iPad, Mac en Apple TV, maar dat je hem ook kan automatiseren. Je kan dan bijvoorbeeld muziek afspelen op je televisie zodra je thuis komt. Je kan dan zelfs kiezen welke audio er afgespeeld moet worden.

Het is via HomeKit helaas niet mogelijk om een specifieke app op je Apple TV te openen bij het instellen van automatiseringen. In HomeKit wordt de Apple TV puur gezien als speaker en niet als televisiescherm. Wil je dat wel, dan kun je een persoonlijke automatisering instellen in de Opdrachten-app. Dit doe je als volgt:

Open de Opdrachten-app. Tik op het tabblad Automatiseringen en kies voor Persoonlijke automatisering. Kies een voorwaarde, bijvoorbeeld bij aankomst of bij een bepaald tijdstip. Selecteer de opties die horen bij de gekozen voorwaarde. In het volgende scherm zie je onderaan een zoekfunctie. Tik hier Apple TV in. Onder het kopje Apps verschijnt vanzelf de Apple TV Remote. Tik die aan en kies voor Open app op Apple TV.

Tik in het takenscherm op het blauwe woordje Apple TV en kies de juiste Apple TV in huis. Selecteer ook de app die je automatisch wil openen, bijvoorbeeld Netflix. Kies voor Volgende en bekijk de samenvatting van je automatisering. Tik op Gereed om je automatisering te bewaren.

HomeKit-apps op Apple TV

Hoewel er nog geen officiële Woning-app is, zijn er wel alternatieven beschikbaar die dezelfde functies bieden. Een goed voorbeeld is de app DayView. Dit is een gratis app waarmee je niet alleen HomeKit-apparaten in huis kan bedienen, maar ook een overzicht van je dag geeft met een agenda, het weerbericht en het laatste nieuws. Je kan ook camerabeelden van je HomeKit-camera bekijken.

DayView is gemaakt Pnya Chatterjee, die inmiddels aan de slag gegaan is bij Apple. Daarom is de app nu gratis. Hoewel je geen nieuwe functies meer hoeft te verwachten, werkt de app nog prima om je HomeKit-apparaten te bedienen.

Er zijn nog meer apps voor de Apple TV waarmee je HomeKit kan bedienen:

HomeCam for HomeKit (€5,49, iPhone/iPad/ Watch / TV , iOS 11.0+) - Specifiek ontworpen om HomeKit-camerabeelden op je Apple TV te bekijken. Werkt ook op Apple Watch, iPhone en iPad.

/ , iOS 11.0+) - Specifiek ontworpen om HomeKit-camerabeelden op je Apple TV te bekijken. Werkt ook op Apple Watch, iPhone en iPad. Looming for HomeKit (gratis, iPhone, iOS 9.0+) - Scènes en camerabeelden.

MasterSwitch for HomeKit+Hue (€2,29, iPhone/iPad/ Watch / TV , iOS 8.0+) - Niet de mooiste app, maar hij doet wat hij moet doen.

Lees ook onze andere HomeKit-tips, waarin we allerlei handige functies en mogelijkheden van HomeKit uitleggen.