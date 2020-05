Logitech Circle View: nieuwe camera met HomeKit Secure Video

Logitech staat op het punt om een nieuwe Circle-camera uit te brengen. De nieuwe Logitech Circle View is zwart en op meerdere manieren te bevestigen. In de VS kun je het ding alvast bestellen voor $160.

Logitech Circle View met nachtzicht

De bedrade versie van de Logitech Circle 2 is bijna overal uitverkocht. We hebben de fabrikant er wel eens naar gevraagd, maar kregen geen antwoord. Nu is duidelijk waarom: er komt een nieuw model aan. De Logitech Circle View werkt meteen vanuit de doos al met HomeKit Secure Video en beschikt over een schakelaar om je privacy te beschermen. De nieuwe camera werd ontdekt op de Amerikaanse website van de fabrikant en is daar per direct ook te koop voor 160 dollar. Een officiële aankondiging volgt vermoedelijk nog.



De Logitech Circle View beschikt over nachtzicht en werkt alleen met een kabel. Wellicht heeft dit te maken met HomeKit Secure Video. Bij de eerdere Circle-camera had je keuze uit twee modellen, met en zonder kabel. De eerste was standaard vanuit de doos wel geschikt voor HomeKit, de andere werkte alleen als je een muurhouder installeerde of een hack uitvoerde.

Circle View binnen en buiten

De Circle View is binnenshuis te gebruiken met een normale USB-kabel, maar montage buitenshuis is ook mogelijk dankzij de weerbestendige behuizing. Je kunt de camera naar beneden klappen en krijgt dan een 180 graden groot blikveld omlaag richting de voet. Dit wordt de ’tilt to hide’-functie genoemd. De camera is dan gericht op de voet. De camera kan HDR-beelden aan en biedt Full HD. Het zicht in het donker is tot 4,6 meter en de fabrikant belooft daarbij “superieure helderheid”.

Qua uiterlijk is er niet veel veranderd, behalve dan de kleur. Net als bij de eerdere modellen heb je meerdere bevestigingsmogelijkheden. In vergelijking met de Eufy heeft deze camera een groter blikveld en is wél buitenshuis te gebruiken. Nadeel is echter dat je de eigen app van de fabrikant niet meer kunt gebruiken, mocht je daaraan gehecht zijn.

Je zit vast aan de HomeKit-oplossing en hebt te maken met een single stream-camera. De Netatmo-camera kun je bijvoorbeeld wel dual-stream bekijken, via de Woning-app van Apple en de app van Netatmo zelf. Je hebt er ook meer mogelijkheden om dingen in te stellen.

Verdere specs:

Hoogte: 5,68 cm

Breedte: 6,72 cm (camerabehuizing in gesloten toestand)

Diepte: 7,05 cm (camerabehuizing in gesloten toestand)

Gewicht: 253 gram (camerabehuizing)

Draadloze protocollen: 2,4 GHz 802.11 b/g/n Wi-Fi

Lens en camera: glazen lens met 180-graden DFOV

Sensor en video: 16:9 beeldformaat sensor 1080p HD

Nachtzicht: infrarood, schakelt automatisch in bij schemering

Microfoon: Digital MEMS

Speaker: Mono

Wil je meer weten over HomeKit Secure Video, dan vind je dat hier: