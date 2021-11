Bekijk onze review van de Aqara G3 Camera Hub. Deze beveiligingscamera is tegelijk een smart home-hub en zit bomvol met functies. Je kunt werkelijk alles automatiseren, zo lees je in deze review.

Aqara Camera Hub G3: een camera en hub

Als je bij het uitpakken van een nieuw product blij wordt, is dat meestal een goed teken. Toch werden we bij het zien van de Aqara Camera Hub G3 ook wat in verwarring gebracht: is dit wel het juiste product? Je verwacht een serieuze beveiligingscamera, maar treft in de verpakking een soort konijn-babyfoon aan. Het blijkt een extra siliconenhoesje, die de Aqara Camera Hub G3 geschikter maakt als camera voor de babykamer. Maar terwijl babyfoons vaak beperkt zijn en een twijfelachtige beveiliging hebben, is dat bij de G3 geenszins het geval. Deze camera barst bijna uit z’n voegen omdat er zoveel functies op zitten, met onder andere een speciale AI-chip voor gezichtsherkenning en andere AI-functies.

Het ‘verslavende’ van Aqara is dat ze voortdurend nieuwe producten uitbrengen, waardoor je telkens wilt upgraden. Ook nu: had je eerder al de Aqara’s G2H camera in huis gehaald, dan biedt de G3 dezelfde functies, plus nog een flink aantal meer.

Tekst, review en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in november 2021 en beschrijft de situatie op dat moment. De Aqara G3 is zelf aangeschaft.



Aqara G3 Camera Hub in het kort

Beveiligingscamera met HomeKit en HomeKit Secure Video

Werkt ook met Google Assistent en Amazon Alexa

Te gebruiken als Zigbee smart home-hub

Afmetingen: 123 x 85 x 67mm (hoogte x breedte x diepte)

Gewicht: 251 gram

Aansluiting: usb-c

Energieverbruik: maximaal 10 Watt

Verbinding: 2,4 en 5,0GHz 802.11 b/g/n/a/ac

Zigbee 3.0 hub (ook in HomeKit te zien, maar alleen voor Aqara-devices)

Ingebouwde infrarood-remote (om bijv. de tv te bedienen)

Micro SD kaartslot voor lokaal beelden opslaan (alleen via Aqara-app)

Audio: dubbele microfoons

Speciale AI-chip voor gezichtsherkenning, handbewegingen, detectie van mensen en huisdieren

Verkrijgbaar voor ca. €110 (maar moeilijk verkrijgbaar)

Verpakking en design van de Aqara Camera Hub G3

In de verpakking vind je de camera, een siliconenhoes met puntige oren, een usb-a-naar-usb-c-kabel, een stroomadapter en een handleiding. De QR-code voor HomeKit vind je aan de onderkant van de voet. De verpakking probeert aan de buitenkant al de belangrijkste features te tonen, maar het zijn er veel meer dan je ziet.

Het uiterlijk van de camera doet wel wat denken aan een figuurtje uit een animatiefilm, op een manier die ook Westerse gebruikers aanspreekt. De bovenste helft bevat de camera en de sensoren, terwijl de voet dient als basis om rond te draaien. Hierop vind je een multifunctionele knop met daaromheen een ringvormig statuslampje. Als deze rood kleurt is er een livestream of opname gaande, terwijl hij op andere momenten blauw is. Heb je handgebaren ingesteld, dan kleurt de ring korte tijd groen om aan te geven dat het gebaar is herkend. Een paarse kleur geeft aan dat de hub in koppelingmodus staat, klaar om zogenaamde ‘Child Devices’ toe te voegen. Dit zijn verschillende Aqara-accessoires zijn die je met een bepaalde hub hebt gekoppeld.

Aan de achterkant van de G3 vind je de usb-c-aansluiting voor stroom en een speaker, terwijl je aan de voorkant de lens, lichtsensoren (o.a. voor nachtzicht) en twee microfoons vindt. Die worden gebruikt voor het detecteren van onverwachte geluiden, maar ook om te ‘bellen’ met andere gebruikers op momenten dat je even geen smartphone bij de hand hebt.

Aqara’s konijn wekt sympathie, waardoor je er meteen mee aan de slag wilt. Je kunt de konijnenoren erop laten zitten, maar het kan ook zonder zodat hij wat minder opvalt in de boekenkast of op het dressoir. Ook is het mogelijk de camera te monteren op een statiefje, dankzij de 1/4″ schroefdraadaansluiting aan de onderkant. Op dit punt is de G3 anders dan zijn voorganger. Bij de Aqara G2H kreeg je namelijk een magnetische bevestigingsplaat, waarmee je de camera ook op z’n kop aan een plank kon hangen. Bij de G3 kan dat eventueel ook, maar dan zul je zelf bevestigingsmateriaal moeten zorgen, bijvoorbeeld een statiefje. Dat Aqara van een magneet naar schroefdraad is overgestapt, heeft wellicht te maken met het hoge gewicht van de G3. Hij weegt rond de 250 gram, vergelijkbaar met een pak koffie.

Alles voelt robuust en kwalitatief goed aan. De camera draait moeiteloos op z’n voet rond, het rammelt niet en er zijn geen lelijke naden. Het uiterlijk van de Aqara-accessoires is meestal prima voor elkaar en ook bij deze G3 vinden we het geen bezwaar om ‘m goed zichtbaar bij de voordeur neer te zetten.

Installatie van de Aqara G3

De Aqara G3 in gebruik nemen is heel eenvoudig. Je sluit de meegeleverde stroomadapter aan en zet ‘m neer op een handige plek. Het is niet mogelijk om deze camera draadloos te gebruiken, dus je hebt altijd een stopcontact in de buurt nodig. We openden de Aqara-app, waarin we al een account hadden aangemaakt. Daarna tikten we op ‘Add accessory’ en vervolgens kozen we de G3 uit de lijst. Druk je daarna op de knop op de G3 dan wordt er verbinding gemaakt met het wifi-netwerk. Je kunt de QR-code scannen om de camera aan HomeKit toe te voegen en toe te wijzen aan een kamer. Alles lukt binnen vijf minuten als je al een account hebt.

Je kunt de Aqara-app en de Woning-app naast elkaar gebruiken om de camera te bedienen en de beelden te bekijken. Omdat dit een HomeKit-camera is kun je de beelden terug zien in de Woning-app, eventueel via de Apple TV. Maar de echt leuke functies vind je in de Aqara-app. Beide apps zitten elkaar niet in de weg, maar er is wel een verschil. HomeKit heeft nogal wat beperkingen. Je kunt bijvoorbeeld niet met pan-&-tilt rondkijken in de kamer of opnemen in 2K-kwaliteit. Apple heeft de beeldkwaliteit beperkt tot 1080p en dat geldt voor alle HomeKit-camera’s.

Ben je van plan om alleen de HomeKit-functies te gebruiken, dan mis je een hoop en kun je net zo goed de goedkoopst mogelijke camera met HomeKit Secure Video aanschaffen.

G3 bedienen met de Aqara-app

De echt leuke functies vind je in de Aqara-app. Deze ziet er overzichtelijk uit, met bovenin het camerabeeld en daaronder een wiel om de camera in alle richtingen te bewegen. Aan weerszijden van dit wiel vind je knoppen voor infraroodbediening en voor het instellen van de ‘Pre-defined position’.

Infrarood is bedoeld om bijvoorbeeld een tv of airco in te schakelen. We hebben dit getest en het werkt op zich wel, maar er zijn een paar aandachtspunten. Zo moet de camera exact op de tv zijn gericht om het apparaat te kunnen inschakelen en om een zender in te stellen. Ook werkt het lang niet met alle apparaten. Onze Ziggo Mediabox Next wordt bijvoorbeeld niet ondersteund. Wat wel goed werkt is het inschakelen van de airco, waardoor we in feite geen Tado Airco-bediening meer nodig hebben.



Bediening in de Aqara-app met een beeldkwaliteit van 1296p.

‘Pre-defined position’ is een functie die in de Chinese versie van de G3 nog ‘Concerned position’ heette. Dit zijn voorgedefinieerde plekken waar de camera zich op kan richten. Aqara noemt ze leftmost, topmost, centremost etc. Het houdt in dat de camera zo ver mogelijk in de genoemde positie draait, bijvoorbeeld zover mogelijk naar beneden (bottommost).

Je kunt ook je eigen locaties instellen, bijvoorbeeld een raam of deur om extra in de gaten te houden. Deze locaties geef je een naam, bijvoorbeeld ‘balkondeur’. Vervolgens kun je ze in de Aqara-app gebruiken voor automatiseringen. Zo kun je de camera op het raam richten zodra een sensor merkt dat het raam wordt geopend, waarna je met gezichtsherkenning kijkt of het een bekende persoon is.

Je kunt de camera overigens ook in Cruise-mode zetten. Dit houdt in dat hij zoveel mogelijk in alle richtingen rondkijkt om alles in de gaten te houden. In de Cruise-mode kun je ook de voorgedefinieerde posities gebruiken en aangeven hoe vaak de camera op elk punt moet stilstaan. Deze optie vind je op het tabblad Advanced.

Je vindt in de Aqara-app een play-knop om opgenomen video’s te bekijken op een tijdlijn. Je kunt gebeurtenissen automatisch voorzien van een label, bijvoorbeeld het herkennen van een mens, huisdier of gezicht. Hierop kun je filteren. Dit werkt allemaal precies zoals je verwacht.

Camera van de Aqara G3 Camera Hub

De G3 is in eerste instantie een beveiligingscamera. We beginnen daarom met het op een rijtje zetten van alle specs, zodat je een goed overzicht hebt:

Resolutie: 3 megapixel

Beeldkwaliteit bij lokale opnames: 2K (2304 x 1296 pixels)

Beeldkwaliteit HomeKit Secure Video: 1080p (beperking door Apple)

Kijkhoek: 110º horizontaal, 45º verticaal

Rondkijken: de camera kan 340º draaien, dankzij de grote kijkhoek betekent dit in feite rondom (360º)

Pan & tilt alleen via Aqara-app (beperking van HomeKit)

Infrarood nachtzicht

Speciale privacymode: camera verdwijnt in behuizing

Volgmodus: camera kan mensen en huisdieren tracken

Herkenning van beweging en abnormale geluiden

Voorgedefinieerde cameraposities (pre-defined + zelf gekozen)

In de Aqara-app kun je de livestream op vier manieren bekijken: Auto (minimaal 640×360), HD (720p), Full HD (1080p) en 2K (2304×1296). Het filmen in 2K is alleen mogelijk als je een geheugenkaart gebruikt in het sd-kaartslot en beschikt over een Aqara-account. Gebruik je HomeKit, dan zit je vast aan maximaal 1080p.



De Aqara G3 in gesloten toestand. Je ziet dan twee gesloten oogjes en het sd-kaartslot.

De G3 heeft ook een privacyvriendelijke slaapmodus, waarbij de camera wegdraait in de behuizing en je twee slapende oogjes te zien krijgt. Dit werkt alleen als je de camera zowel in de Woning- als de Aqara-app hebt uitgeschakeld. Schakel je alleen in HomeKit uit, dan blijft de camera rondkijken via de Aqara-app. In deze slaapmodus komt ook het sd-slot tevoorschijn waarmee je lokale opnames kunt maken. Het is geschikt voor geheugenkaarten van maximaal 128GB. Je kunt continu opnemen of alleen bij gebeurtenissen (beweging). Geen opnames maken kan ook, maar dan heb je alleen livebeeld.

De camerabeelden van de Aqara G3 zien er goed uit, ook als de verlichting uit staat. Zodra het donkerder wordt schakelt de camera over naar nachtzicht met zwart-witbeelden. De beste beeldkwaliteit in nachtzicht krijg je als er geen voorwerpen dichtbij de camera staan, want die worden te sterk verlicht.



Aqara G3 met Netatmo Welcome camera, beide met gezichtsherkenning

We hebben de beelden vergeleken met die van een Netatmo Welcome-camera met HomeKit, beide dus met een maximale resolutie 1080p. Er is een duidelijk verschil: de Netatmo heeft meer een fisheye-lens en heeft wat last van verkleuring terwijl de verlichting op normaal wit staat ingesteld. De Aqara heeft standaard een minder wijde blik maar kan bewegen en dus ook helemaal opzij kijken (mocht daar iets te zien zijn). Je zult dit rondkijken echter vanuit de Aqara-app moeten doen.



De beelden van de Aqara G3 en de Netatmo Welcome in de Woning-app. Rechts zie je een opname met nachtzicht.

Standaard heeft de Aqara een horizontale kijkhoek van 110 graden, wat niet heel erg breed is. Hij kan echter 340 graden opzij kijken, zodat je in feite helemaal rond kunt gaan. Ook kan hij 30 graden omhoog en 15 graden naar beneden kijken, zodat je in totaal een behoorlijk groot gebied kunt bestrijken. Dat lukt met de stilstaande Netatmo Welcome niet.

Aqara G3 Camera Hub en HomeKit

Het mooie van de Aqara-producten is dat ze vrijwel altijd met HomeKit werken. Daar doet zich ook meteen het probleem voor: er zitten zoveel beperkingen in HomeKit, waardoor deze camera niet ten volle benut kan worden via de Woning-app. Je zult de Aqara- en Woning-app naast elkaar moeten gebruiken als je het maximale eruit wilt halen. Zo wordt pan & tilt niet ondersteund door HomeKit (ook niet bij camera’s van andere merken), zodat je dit via de Aqara-app moet regelen. En voor scenes en automatiseringen heb je in de Aqara-app veel meer mogelijkheden. Gelukkig biedt de Aqara-app ondersteuning voor Siri Shortcuts, zodat je de zelfgemaakte Aqara-automatiseringen alsnog via Siri kunt activeren.



De Aqara G3 in HomeKit.

Zoals Aqara-gebruikers wel weten, hebben Aqara-apparaten vaak meerdere functies. In dit geval is het niet alleen een beveiligingscamera, maar ook een hub en een alarmsysteem. HomeKit-biedt daarvoor vier alarmmodes: Thuis, Afwezig, Nacht en Uit. De G3 verschijnt in HomeKit dan ook als een alarmsysteem (Security System) én als bewegingssensor (Motion Sensor), net zoals de eerdere hubs. De status hiervan wordt gesynchroniseerd met je andere Aqara-apparaten (M2, M1S en P3). Je kunt Aqara-sensoren gebruiken om het alarm af te laten gaan, bijvoorbeeld wanneer iemand de deur opent op het moment dat jij niet thuis bent. Je kunt de hierboven genoemde alarmmodes ook in HomeKit-automatiseringen gebruiken – handig!

Dat klinkt allemaal positief, maar gezien de beperkingen van HomeKit is het duidelijk dat fabrikanten zelf veel meer armslag hebben om allerlei leuke functies in te bouwen. Aqara is nogal fanatiek op dat gebied, dus je vindt de beste functies dan ook in de Aqara-app zelf, die je gelukkig parallel aan de Woning-app kunt gebruiken.

Audiofuncties van de G3

De G3 heeft een speaker aan de achterkant, die iets minder luid is dan de M1 en M1S maar iets luider dan de M2. Je kunt dit bijvoorbeeld gebruiken om iemand een audiobericht te sturen. Met de voorganger G2H kon je ook een videoboodschap opnemen en naar andere Aqara-gebruikers in je huishouden sturen. Bij de G3 kan dat niet: daarmee kun je alleen ‘bellen’ voor het geval je geen smartphone bij de hand hebt. Deze functie lijkt ons niet erg nuttig. Er zijn genoeg andere manieren om met FaceTime, WhatsApp of andere apps en diensten te bellen.

Gezichtsherkenning en andere AI-functies van de Aqara G3

Bijzonder is dat de Aqara G3 beschikt over een eigen AI-chip. De meeste functies die daarmee te maken hebben vind je in het Advanced-tabblad van de Aqara-app. Uiteraard kan de camera beweging detecteren, waarbij je kunt aangeven in welke zones er wel en geen actie moet worden ondernomen. Je kiest uit drie gevoeligheidsniveau’s, geeft aan op welke momenten de camera beweging moet detecteren en hoe lang de opname moet blijven lopen. De G3 kan ook mensen en huisdieren detecteren. Dat laatste is overigens beperkt tot honden en katten. Als een mens of dier is herkend kan de camera deze volgen (maar niet een mens en dier tegelijk).

Gezichtsherkenning is iets heel anders: daarbij wordt een bepaalde persoon geïdentificeerd, zodat je een scene of automatisering kunt activeren. De camera kan maximaal 20 gezichten opslaan. Hiervoor zul je een foto van de persoon moeten uploaden naar een server in de cloud (die volgens Aqara voldoet aan de GDPR-wetgeving). Dit is nodig om de foto naar alle andere aangesloten camera’s te kunnen sturen en het is een stap die je niet kunt overslaan. Persoonlijk vinden we dit onwenselijk. Je kunt de beelden na afloop van de Aqara-server laten verwijderen, maar we hadden liever een volledig offline functie gehad. Zeker omdat veel mensen maar één camera in huis zullen hebben. Vind je dit een onprettig idee, dan hoef je het uiteraard niet te gebruiken. Het is een Aqara-functie, niet een HomeKit-functie en het is volstrekt optioneel.

Wel is het met deze functie mogelijk om je ultieme Big Brother-huis te maken, door precies in de gaten te houden wie er thuiskomt en daar acties aan te koppelen. Of je huisgenoten daar blij mee zijn, is nog de vraag.

Aqara privacyvoorwaarden

Hier kun je de privacyvoorwaarden nalezen . Lumi United Technology Co. is het achterliggende bedrijf van het merk Aqara.

Vind je gezichtsherkenning door een Chinees bedrijf geen prettige gedachte, dan zou je ook kunnen kiezen voor de gezichtsherkenning van HomeKit. Dit werkt met foto’s van personen uit je iCloud-bibliotheek en is minder privacygevoelig.

Handbewegingen met de Aqara G3

Een van de functies die we uiteindelijk het minst gebruikt hebben (maar die er wel in zit) is herkenning van handbewegingen. Door een bepaalde beweging met je hand te maken kun je een scene of automatisering activeren. Je kunt vijf verschillende instellen; mogelijk wordt dit in de toekomst nog uitgebreid. Je kunt aangeven of alleen de handbeweging wordt herkend, of dat je er tegelijk ook een gezicht gedetecteerd moet worden. Handbewegingen zijn niet te combineren met andere AI-functies van de camera, te weten: personen identificeren, mensen en dieren detecteren. Gezicht detecteren en mensen of dieren tracken kan wel tegelijk. Toegegeven, het is een beetje verwarrend, maar dat komt omdat deze camera echt heel veel kan… maar niet alles.

Als je een handbeweging wilt doen, wordt dat meestal wel goed herkend. Je moet alleen oppassen dat het uitstrekken van je hand (bijvoorbeeld om iets vlakbij de camera te pakken) niet wordt gezien als handbeweging. Deze functie zou nog iets verbeterd kunnen worden, al vinden we het eerlijk gezegd niet zo relevant.

Aqara G3 als Zigbee hub

Aqara stopt graag meerdere functies in een apparaat. Het is dan ook een Zigbee 3.0 hub waarmee je allerlei Aqara-accessoires (zogenaamde ‘Child Devices’ kunt koppelen. Het gaat hier om schakelaars, sensoren, lampen en wat je verder maar kunt verzinnen. Aqara brengt een lachwekkende hoeveelheid accessoires uit, om vrijwel alles in je leven te automatiseren. Door deze Aqara-accessoires met een hub te koppelen komen ze ook beschikbaar in HomeKit, zodat je nog meer mogelijkheden hebt. Ze kunnen vervolgens communiceren met andere accessoires van Philips Hue, Eve, IKEA en dergelijke. Hou er wel rekening mee dat dit alleen geldt voor accessoires die door HomeKit ondersteund worden, dus wel een watersensor of slimme knop, maar niet een Aqara Smart Bed W1 omdat bedden nog geen officiële HomeKit-categorie zijn (en dat waarschijnlijk ook niet worden). Je kunt ze alleen bedienen via de Aqara-app of met Siri Shortcuts, maar niet rechtstreeks in de Woning-app.

Heel veel functies

Het mooie van de Aqara G3 is dat je echt heel veel mogelijkheden hebt. Zo kun je vrijwel alles automatiseren, bijvoorbeeld: je loopt de kamer in, de camera herkent je gezicht, de camera draait naar de zithoek, schakelt via infrarood de tv aan en stemt dit af op je favoriete tv-kanaal. Uiteraard wil je niet dat dit de hele dag gebeurt, maar alleen ‘s avonds na etenstijd (19:00-21:00 uur). Dit is allemaal te regelen via de Aqara-app. Sommige slimme functies kunnen niet tegelijk. Zo kun je niet gezichtsidentificatie en handgebaren tegelijk gebruiken. Ook kun je geen mensen en huisdieren tegelijk volgen. Wat je wel kan combineren is het herkennen van gezichten, mensen, huisdieren, handbewegingen en abnormale geluiden. Belangrijk daarbij is je te realiseren dat herkennen/identificeren iets anders is dan tracking/volgen. Dat een mens of dier herkend wordt, wil nog niet zeggen dat de camera ‘m ook gaat volgen.

Score 8.7 Aqara Camera Hub G3 €110,- Voordelen + Werkt met HomeKit (Secure Video), Google Assistent en Alexa

Goede beeldkwaliteit (tot 2K)

Privacy-optie waarbij de camera wegdraait

SD-kaart voor lokaal opslaan van beelden

Heel veel mogelijkheden om via Aqara te automatiseren

Werkt tevens als Zigbee-hub voor Aqara-accessoires

Camera kan 360 graden rondkijken en kantelen Nadelen – Gezichtsherkenning vereist foto-upload naar Aqara-server

Infrarood werkt alleen goed door te richten

Beperkingen van HomeKit (komt door Apple)

Geen Nederlandse taal ondersteund

Grote aantal functies kan verwarrend zijn voor beginnende smart home-gebruikers

Herkenning van handbewegingen kan nog iets worden verbeterd

Conclusie Aqara Camera Hub G3 review

Aqara brengt in rap tempo nieuwe producten uit. Je zou denken dat dit ten koste van de kwaliteit gaat, maar dat is niet zo. De G3 is wat hardware betreft een uitstekend product en ook de software werkt erg goed. Daarnaast is er over privacy en ‘China-argwaan’ nagedacht.

Het is duidelijk dat Aqara het de gebruikers zoveel mogelijk naar de zin wil maken. Daar zit natuurlijk een financieel belang bij, maar Aqara levert ook nog eens kwalitatief goede producten. Deze camera heeft echt alles, met een duizelingwekkend aantal functies en opties om te automatiseren.

Dit werkt echter alleen via de Aqara-app. De fabrikant is alleen via de eigen app in staat om al deze mogelijkheden aan te bieden. In HomeKit zijn de mogelijkheden een stuk beperkter. Zo is de beeldkwaliteit beperkt tot 1080p en is je kijkhoek veel kleiner omdat je de camera niet kunt bewegen. Aqara kan daar weinig aan doen, omdat het beperkingen zijn die door Apple zijn opgelegd en waar alle fabrikanten van HomeKit-camera’s mee te maken hebben.

Ben je alleen van plan om de HomeKit-functies te gebruiken, dan heb je genoeg aan goedkopere alternatieven zoals de Aqara G1. De Aqara Camera Hub G3 is wat duurder, maar heeft door zijn goede specs en functies toch een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding. Als we toch een minpunt zouden moeten noemen, is het dat alles Engelstalig is.

Aqara Camera Hub G3 kopen

Dit is een product dat je alvast op je verlanglijstje kunt zetten, maar nog niet zo gemakkelijk kunt kopen. De Aqara G3 is sinds juli 2021 verkrijgbaar in een Chinese versie. Vanaf november is de internationale versie te koop bij Amazon Frankrijk en bij Amazon in de VS. De losse versie is vaak niet voorradig, maar als je $3 extra betaalt voor een bundel met sensor is hij vaak wel aan te schaffen. We raden aan om te wachten op de verdere Europese uitrol, die de komende weken gaat plaatsvinden.

Helaas hebben gangbare winkelketens Aqara nog niet ontdekt, dus je bent vaak aangewezen op Amazon of andere buitenlandse webshops. Dat zou dat iets te maken kunnen hebben met de hoge snelheid waarmee het bedrijf nieuwe producten uitbrengt. Het is moeilijk om Aqara bij te benen, zoveel brengen ze uit.

De Aqara Camera Hub G3 kost rond de €110 en daarmee valt hij qua prijs in het middensegment. Eufy is vaak een stuk goedkoper, maar heeft beduidend minder functies, terwijl fabrikanten als Eve en Logitech toch eigenlijk wel overpriced zijn. Eve is wel een aanrader als je puur HomeKit-functies wilt en je geen zorgen wilt maken over privacy. Je krijgt echter weinig extra’s.