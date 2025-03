In 2023 deed Apple iets unieks: er werd, als onderdeel van iOS 16.4, een aparte update voor de Woning-app uitgebracht. Deze was al in 2022 tijdens de WWDC aangekondigd en beloofde verbeterde prestaties, betrouwbaarheid en reactietijden voor het gebruik van HomeKit-accessoires. Deze update is sindsdien optioneel voor iedereen die de Woning-app gaat gebruiken, maar dat gaat binnenkort veranderen.

Uit de code van de derde beta van iOS 18.4 is namelijk nieuwe tekst toegevoegd dat gebruikers erop wijst dat ondersteuning voor de oudere versie van de Apple Home en de Woning-app gaat stoppen. Dit is de exacte tekst:

Support for your current version of Apple Home will end soon. Update now to avoid interruptions with your accessoires and automations.

Uit deze tekst blijkt dus dat de update die sinds 2023 beschikbaar is, binnenkort verplicht wordt als je nog langer gebruik wil blijven maken van HomeKit met een toekomstige versie van iOS. Welke iOS-versie dat precies wordt, is nog niet helemaal duidelijk. Apple voegt de tekst toe in iOS 18.4, dus het is goed mogelijk dat de ondersteuning voor de oudere versie van HomeKit met iOS 18.5, iOS 18.6 of iOS 19 gaat stoppen. Als je nog gebruik wil blijven maken van HomeKit, moet je dus voor die tijd de Woning-app updaten.

Om over te stappen naar de nieuwe versie van de HomeKit, open je de de Woning-app en tik je bovenaan op de knop met de drie puntjes. Vervolgens kies je voor Woninginstellingen > Software-update. Tik op Upgrade voor Woning beschikbaar. Alleen de eigenaar van de woning kan deze stappen volgen en de update installeren.

Ondanks dat Apple beloofd dat de nieuwste versie betere prestaties biedt, zitten er ook wat nadelen aan. Zo kan een iPad niet meer als woninghub gebruikt worden. Bovendien moet iedereen zijn of haar iPhone, iPad, Mac of Apple Watch bijwerken naar respectievelijk iOS 16.4, iPadOS 16.4, macOS Ventura 13.3 en watchOS 9.4 of nieuwer. Kan dat niet (omdat het toestel deze OS-versie niet ondersteunt), dan betekent het dat je met dit apparaat de accessoires in de Woning-app niet meer kan bedienen als de Woning-update geïnstalleerd is.

Dat de update straks verplicht is, betekent dus automatisch dat iedereen die een ouder apparaat gebruikt, de accessoires in de Woning-app niet meer kan bedienen. Is een iPad momenteel nog je enige woninghub, dan zul je ook over moeten stappen naar iets anders. Dat kan een Apple TV (HD of nieuwer) of een HomePod (mini) zijn.

