De tweede generatie Arlo-camera's krijgt ondersteuning voor HomeKit. Hiermee werken de producten in de Woning-app van Apple. Dat meldt The Ambient.

Wat betreft ondersteuning voor HomeKit is Arlo een vreemde eend in de bijt. In plaats van bij de introductie van het product, kiest dit merk er vaak voor om deze functie later toe te voegen. Nu is het volgens The Ambient de beurt aan de tweede generatie camera’s.

HomeKit-ondersteuning voor Arlo tweede generatie

De tweede generatie camera’s houdt in dat de Essential 2K Beveiligingscamera (zowel de binnen- als buitenvariant) en de Essential Draadloze Videodeurbel 2K de update krijgen. Om de apparaten in de Woning-app te kunnen gebruiken, heb je wel een smart hub van Arlo nodig. De apparaten ondersteunen immers geen Matter.

Over niet ondersteunde functies gesproken: er is meer. De camera’s werken helaas niet met HomeKit Secure Video. Die functie maakt het mogelijk om meer functies in de camera te bedienen vanuit de Woning-app. Voor Arlo zul je het bij de Arlo-app moeten houden om bijvoorbeeld beelden op te nemen. Ondersteuning voor de Woning-app betekent wel dat je een livestream kunt bekijken vanaf al je Apple-apparaten, zo ook de Apple TV.

Ben je op zoek naar een beveiligingscamera met HomeKit Secure Video, check dan ons artikel.

