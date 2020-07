Anker eufyCam 2 Pro

Anker heeft een apart merk voor smart home-producten, eufy. Eerder brachten ze al HomeKit Secure Video-support voor de eufyCam 2/2c uit, maar dat gebeurde via een aparte firmware-update. Bij de nieuwe eufyCam 2 Pro zit de ondersteuning voor HomeKit Secure Video er al standaard in. Je kunt 2K-beelden opnemen, die je lokaal kunt opslaan. Het herkennen van menselijke figuren gebeurt op het apparaat zelf en de batterij gaat 365 dagen mee. Met een prijs van rond de €150 is deze camera wel een stuk duurder dan de gisteren besproken Aqara G2H van €50.



De specs zijn dan ook wel iets beter: in plaats van 1080p krijg je 2048p-resolutie. Het werkt met Apple’s HomeKit, Alexa en Google Assistent. Daarmee weet je in ieder geval zeker dat je het in je smart home-scenario’s kunt meenemen, ook als één van de drie fabrikanten ermee stopt. Met stemcommando’s of in de betreffende apps kun je je camerabeelden bekijken, ook als je buitenshuis bent. Voor Apple-gebruikers zal dat meestal de Woning-app zijn.

Ook bijzonder bij deze camera is dat het nachtzicht in kleur is, terwijl goedkopere camera’s je een infrarood- of monochroom beeld laten zien. De 2 Pro heeft ook infrarood-nachtzicht, maar kan daarnaast nachtelijke beelden in kleur laten zien. Zo kun je bijvoorbeeld de kleur van een auto of van kleding zien, als je te maken hebt met indringers. De tweeweg-audio is echter standaard op de meeste camera’s en het zit er ook bij de 2 Pro op.

Ook de beeldkwaliteit is bij deze camera net iets beter dan bij de goedkopere modellen, die beelden in 720p of 1080p leveren. De eufyCam 2 Pro biedt 2K-video zodat je ook nummerborden kunt lezen, mocht de inbreker in een auto op bezoek zijn gekomen. Je kunt de beelden lokaal opslaan, zodat je niet hoeft te betalen voor online opslag. Uiteraard kun je je beelden ook bij iCloud stallen, dankzij de ondersteuning voor HomeKit Secure Video. Maar helemaal gratis is dat niet: je hebt er een betaald iCloud-account voor nodig met extra opslag (minimaal 200GB opslag, €2,99 per maand). De beelden gaan niet ten koste van je iCloud-opslag.

De herkenning van mensen gebeurt door de camera zelf en er worden daarbij geen beelden naar de fabrikant gestuurd. Verder is er een blikveld van 140 graden en je krijgt aanpasbare notificaties.

De eufyCam 2 Pro gaat 150 euro kosten voor een losse camera en 350 euro voor een basisstation met twee camera’s. Hij is op het moment van schrijven nog niet in Nederlandse winkels gesignaleerd, maar we verwachten dat deze ook op diverse plekken te koop zal zijn, net zoals de huidige modellen eufyCam 2/2c.