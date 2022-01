Smart home-fabrikant Eve zet zich al jaren in voor exclusieve HomeKit-accessoires en tijdens de CES 2022, die vandaag afgetrapt wordt, heeft het merk een geheel nieuw product aangekondigd. De Eve Outdoor Cam is het nieuwste lid van de Eve HomeKit-familie en combineert enkele functies van de bestaande Eve Cam met een handige lamp voor buiten.



Eve Cam Outdoor aangekondigd

De Eve Cam Outdoor is een kleine camera die je bijvoorbeeld buiten bij je voordeur kan ophangen. De camera werkt exclusief met HomeKit Secure Video en heeft een resolutie van 1080p bij 24 frames per seconde (het maximale voor HomeKit Secure Video). Er zit een kijkhoek van 157 graden op en heeft een ingebouwde infrarode nachtmodus. Dankzij infrarood zit er ook bewegingsdetectie op met een kijkhoek van 100 graden tot 9 meter ver. Met de ingebouwde microfoon en speaker kun je ook via de camera communiceren, bijvoorbeeld als er iemand voor je deur staat en je zelf niet thuis bent. Met IP55-certificering kan hij ook tegen een regenbui.

Het extraatje van deze camera is dat de bovenkant is voorzien van een buitenlamp. Hiermee kan je niet alleen inbrekers afschrikken, maar ook beter zien wie er voor je deur staat. De camera lijkt daarmee op een kleinere versie van de Netatmo Presence; een buitencamera die ook werkt met HomeKit Secure Video. In tegenstelling tot de nieuwste buitencamera van Netatmo zit er echter geen sirene in de Eve Outdoor Cam.

De nieuwe Eve Outdoor Cam werkt met een 2,4GHz wifi-verbinding en werkt alleen aangesloten op het stroomnet, en dus niet niet via batterij. Er is helaas geen ondersteuning voor Thread. De afmetingen zijn 170mm x 65mm x 76mm. In de VS is de beveiligingscamera vanaf 5 april 2022 beschikbaar voor een prijs van $249,95. Een Europese prijs was op moment van publicatie nog niet bekend.

Eve MotionBlinds uitrol gestart

Bijna een jaar geleden kondigden Eve en het Nederlandse bedrijf Coulisse de MotionBlinds aan. De twee bedrijven hebben hun handen nu ineen geslagen om slimme HomeKit-rolgordijnen te maken. Deze zijn daardoor te bedienen met HomeKit en Siri en maken verbinding via Thread. Dankzij ondersteuning voor Thread kunnen de rolgordijnen ook samenwerken met Matter, de aankomende smart home-standaard van Apple, Amazon, Zigbee en meer.

De Eve MotionBlinds werken met een batterij die via usb-c opgeladen kan worden. Er is geen hub nodig en naast Thread werken ze ook via Bluetooth. De Eve MotionBlinds worden alleen verkocht via de verkooppartners van Coulisse. In Europa is dat via Smartblinds.com. De prijs is afhankelijk van het gebruikte materiaal, de afmetingen en meer.