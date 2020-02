Wat kan de Apple Watch eigenlijk zonder iPhone? Hier zie je welke functies gewoon blijven werken als de iPhone niet in de buurt is.

Apple Watch zonder iPhone gebruiken

Voor veel functies op de Apple Watch is een verbinding met de iPhone nodig. Maar ook zonder iPhone kan de smartwatch meer dan je denkt. En daarvoor heb je echt niet de nieuwste Apple Watch met 4G nodig! Onderstaande functies werken op alle generaties van de Apple Watch, vanaf de Series 0. Je kunt de Apple Watch gewoon blijven gebruiken, ook als je je iPhone thuis hebt laten liggen. In dit artikel lees je welke functies in ieder geval werken:

Apple Watch-functies zonder iPhone

Voor de volgende functies is geen enkele internetverbinding en ook geen verbinding met de iPhone nodig:

Klokkijken

Andere klokfuncties zoals wijzerplaat wisselen, timer, wekker en stopwatch

Agenda en afspraken tonen

Muziek afspelen van gesynchroniseerde afspeellijsten

Opgeslagen podcasts beluisteren

Gesynchroniseerde audioboeken luisteren

Foto’s bekijken van gesynchroniseerde favorieten

Apps die werken met Bluetooth (bijvoorbeeld deursloten).

Activiteiten– en Workout-app gebruiken

Hartslag meten en een Apple Watch ECG hartfilmpje maken

Tickets en klantenkaarten in Wallet / Passbook bekijken

Betalingen doen met Apple Pay

Ademhalingsoefeningen doen

Audio-opnames maken met de Dictafoon-app

Geluidsmetingen doen met de Geluid-app

Apple TV bedienen (vereist verbinding met Apple TV en Wi-Fi-netwerk in huis)

Hieronder leggen we de mogelijkheden zonder iPhone nader uit:

Tijd weergeven

Uiteraard kan de Apple Watch je altijd vertellen hoe laat het is. Je kunt bovendien op elk moment een andere wijzerplaat instellen. Ook kun je de wekkers, stopwatches en timers blijven gebruiken. De klok van de Apple Watch vraagt om de zoveel tijd via internet de correcte tijd op bij een centrale atoomklok, maar de app blijft tussendoor gewoon werken op momenten dat er geen verbinding is. Wel zo logisch.

Agenda en afspraken tonen

De gegevens die in je agenda staan en de afspraken die daarbij horen, worden opgeslagen op de Apple Watch. Zonder iPhone kun je dus nog steeds zien of je afspraken hebt en krijg je op tijd een herinnering aan de volgende vergadering. De Apple Watch geeft subtiele tikjes op je pols om te laten weten dat je afspraak bijna begint. Dit is te danken aan de Taptic Engine.

Muziek afspelen

Je kunt muziek op de Apple Watch zetten, zodat je dit altijd bij je hebt. Op de Apple Watch Series 5 is 32GB beschikbaar om apps, podcasts en muziek op te slaan, terwijl je op de Series 4 16GB en de Series 3 8GB beschikbaar hebt. Op oudere modellen kun je mogelijk maximaal 2GB opslaan. Overigens heb je wel draadloze Bluetooth-koptelefoontjes nodig om naar de muziek te kunnen luisteren.

Podcasts beluisteren

Wat voor muziek geldt, geldt ook voor podcasts. Als je met de standaard Podcasts-app je podcasts synchroniseert, kun je ze ook luisteren als je geen iPhone in de buurt hebt. De enige voorwaarde is dat je een draadloze koptelefoon bij de hand hebt. Alles over het luisteren van podcasts op de Apple Watch lees je in onze tip.

Audioboeken luisteren

Met de Boeken-app op de Apple Watch kun je ook boeken laten voorlezen. De audioboeken die je op je iPhone hebt, kun je in een paar stappen synchroniseren met je Apple Watch. Hierdoor zijn ze ook beschikbaar als je geen internetverbinding hebt of als de gekoppelde iPhone niet in de buurt is.

Foto’s bekijken

Je kunt maximaal 500 foto’s uit de iCloud fotobibliotheek lokaal op de Apple Watch opslaan. Die kun je dus altijd bekijken, ook als er geen internetverbinding is. Je kunt je alleen afvragen of het kleine schermpje van de Apple Watch wel zo ideaal is voor foto’s.

Activiteiten- en Workout-app gebruiken (met en zonder GPS)

Ook zonder iPhone heeft je Apple Watch genoeg instrumenten aan boord om je actviteiten vast te leggen. Je hartslag, het aantal stappen, het aantal traptreden dat je per dag klimt en hoeveel je staat of zit, worden allemaal vastgelegd door de Apple Watch. Een Apple Watch met GPS (vanaf de Series 2) houdt ook je gelopen route bij als je bijvoorbeeld hardloopt.

Hartslag meten

Voor het meten van je hartslag is geen internetverbinding nodig. Wel moet je weer verbinding met je iPhone maken om de data te kunnen doorsturen naar de Gezondheid-app.

Wallet en betalen met Apple Pay

Apple Pay zorgt ervoor dat je gegevens van je betaalpas worden opgeslagen in de Wallet-app op je Apple Watch. Voor de betaling zelf wordt de ingebouwde NFC-lezer gebruikt. Betalen met de Apple Watch werkt hierdoor praktisch hetzelfde als bij een contactloze pinpas. Als de gegevens eenmaal in Wallet staan is er geen iPhone meer nodig. Maar het werkt alleen zolang je het horloge draagt. Zodra je de Apple Watch af doet, werkt Apple Pay niet meer ter beveiliging tegen diefstal. Je moet dan eerst een code intoetsen op de Apple Watch om weer te kunnen betalen.

En als je klantenkaarten in de Wallet-app hebt staan, kun je die bij het afrekenen ook laten scannen. Hierdoor krijg je toch nog korting of spaar je punten via het klantensysteem van de desbetreffende winkel. Met deze klantenkaart apps voor iPhone synchroniseer je al je pasjes.

Ademhalingsoefeningen doen

De app om ademhalingsoefeningen te doen werkt onafhankelijk van de iPhone. Dit is een van de weinige apps die alleen in watchOS te vinden zijn en waarbij er geen tegenhanger op de iPhone bestaat.

Audio-opnames maken

Handig als je geen iPhone bij de hand hebt, maar wel een aantekening wil maken. Je kan dan gewoon een korte spraakopname op de Apple Watch maken. Dit doe je met de Dictafoon-app, waarna de audio-opnames automatisch gesynchroniseerd worden met je iPhone en iCloud zodra je weer verbinding hebt.

Geluidsmetingen doen

Vanaf de Apple Watch Series 4 kun je met de Geluid-app metingen doen van omgevingsgeluid. Zo weet je of langdurige blootstelling een gevaar kan zijn voor je gehoor. Heb je tijdens een concert geen iPhone bij je (of is deze zelfs verboden), dan kan je met je horloge toch nog het omgevingsgeluid meten.

Apple TV bedienen

De remote-app op de Apple Watch werkt net zoals een normale afstandsbediening. Het bedienen van de Apple TV werkt dus ook op momenten dat de iPhone niet in de buurt is.

Apple Watch-functies via bekende Wi-Fi-netwerken

Bevindt de Apple Watch zich in de buurt van een bekend Wi-Fi-netwerk, dan is er nog meer mogelijk. Deze functies vereisen een internetverbinding, maar werken wel gewoon zodra je in de buurt van je Wi-Fi-netwerk bent:

Apps installeren via de ingebouwde App Store

Weerbericht-app

Aandelen-app

Woning-app voor HomeKit

Siri

Bellen via Wi-Fi (van bepaalde aanbieders) of via FaceTime Audio

Apps die niet afhankelijk zijn van een iPhone-versie

Push-berichten van iMessage en apps van derden

HomeKit-apparaten bedienen met Woning-app

Hiervoor gelden welk enkele voorwaarden. De Apple Watch kan alleen verbinding maken met 2,4GHz-netwerken. Het netwerk wordt onthouden uit de koppeling met je iPhone of je kan handmatig via de instellingen een netwerk selecteren. Lees onze tip over Wi-Fi op de Apple Watch om te lezen hoe je verbinding maakt.

De iPhone moet overigens wel ingeschakeld zijn en een verbinding met internet hebben, maar het maakt niet uit op welke locatie. Dus ook als je je iPhone thuis hebt laten liggen kun je je Apple Watch op het werk gewoon gebruiken. Als beide apparaten maar toegang hebben tot internet.

Muziek en foto’s meenemen op je Apple Watch

Op de Apple Watch heb je opslagruimte beschikbaar voor muziek en foto’s. Voor foto’s kun je via de Watch-app op de iPhone onder Mijn Watch > Foto’s aangeven welke albums gesynchroniseerd moeten worden. Standaard zijn dit de foto’s die als favoriet zijn gemarkeerd. Voor het bekijken van foto’s start je de Foto’s-app op de Apple Watch. Je kunt aan de Digital Crown draaien om door de foto’s te bladeren.

Op elke Apple Watch kun je muziek luisteren via Bluetooth-oordopjes, maar de afspeellijst moet daarvoor wel vooraf met de Apple Watch gesynchroniseerd zijn. Voor meer informatie over muziek luisteren op de Apple Watch kun je het best even onderstaande tip raadplegen.

Bekijk ook Muziek luisteren op de Apple Watch: zo werkt het Wil je muziek luisteren op de Apple Watch? Via draadloze oordopjes luister je naar de muziek, zonder dat je de iPhone nodig hebt. In deze tip alles over muziek op de Apple Watch zetten en afspelen en het streamen van muziek naar je Apple Watch.

Sporten met de Apple Watch zonder GPS

Doe je een workout met je Apple Watch, dan zullen de data meteen worden gesynchroniseerd zodra je weer verbinding maakt met je iPhone. Er gaan dus geen gegevens verloren. Heb je een Apple Watch met ingebouwde GPS (dus de Apple Watch Series 2 of nieuwer) dan kun je ook de route vastleggen terwijl je aan het sporten bent, zonder dat de iPhone in de buurt hoeft te zijn.

Heb je een Apple Watch zonder GPS, dan zijn de metingen wat beperkter. De Apple Watch meet wel je hartslag en de tijdsduur van de activiteit, maar kan geen route vastleggen. Dankzij de versnellingsmeter en andere sensoren kan de Apple Watch tijdens het wandelen en hardlopen nog wel een schatting doen, maar echt nauwkeurig is dat niet. Heb je een internetverbinding dan wordt de route wel vastgelegd en kun je bovendien meteen het actuele weerbericht van je training buitenshuis bekijken. Deze informatie kun je op een later moment nog eens raadplegen in de Gezondheid-app of in de Activiteiten-app.

Apple Watch met 4G

In landen waar de Apple Watch met 4G werkt, kun je nog veel meer zonder iPhone. In dat geval kun je ook telefoongesprekken voeren, sms- en iMessage-berichten ontvangen en nog veel meer. Je kan bijvoorbeeld ook muziek streamen via Apple Music, zelfs als je buiten de deur bent, geen Wi-Fi hebt en je iPhone thuis laat liggen.

De Apple Watch met 4G is nog niet in Nederland, waardoor je deze mogelijkheden bij ons nog niet kan gebruiken.