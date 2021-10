Wat is een refurbished Apple Watch?

In deze koopgids geven we je alle informatie die je nodig hebt om een refurbished Apple Watch te kopen. Een refurbished Apple Watch is opgeknapt, oftewel gereviseerd. Het houdt in dat alle onderdelen zijn nagekeken, zoals het scherm, de batterij en de knoppen. Er zijn wel een aantal zaken waarop je moet letten bij aanschaf van een refurbished Apple Watch. Welk model kies je bijvoorbeeld en hoe zit het met garantie? Hoe controleer je of je krijgt wat je hebt gekocht? En zijn er nog andere punten waarop je moet letten? Dit lopen we hieronder met je langs, zodat jij de beste keuze maakt en een aankoop doet waar je geen spijt van krijgt.

Welke voordelen heeft een refurbished Apple Watch?

Omdat je een gebruikte Apple Watch koopt, ben je goedkoper uit dan wanneer je nieuw had gekocht. Veel producten kelderen in waarde op moment dat je ermee de winkel uit loopt. Dat is niet alleen zo bij auto’s, maar ook bij dure elektronica zoals een Apple Watch. Door te kiezen voor een refurbished Apple Watch weet je zeker dat het product technisch helemaal is nagekeken en goed functioneert. Hij is ook schoongemaakt en indien nodig gerepareerd en voorzien van vervangende onderdelen. Je krijgt er ook garantie op. Kortom: alle voordelen van nieuw aanschaffen, maar dan voor een lagere prijs. Er zitten echter ook nadelen aan. Hieronder sommen we de voor- en nadelen nog eens puntsgewijs op.

Voordelen refurbished Apple Watch:

Goedkoper dan nieuw

Gecontroleerd op schade en technische gebruiken

Indien nodig gerepareerd en voorzien van vervangende onderdelen

Betrouwbaarder en veiliger dan via Marktplaats,

Je krijgt garantie, hebt wettelijke bedenktijd en recht op retour

Goed voor het milieu dankzij hergebruik

Nadelen refurbished Apple Watch:

Je krijgt soms geen officiële accessoires meegeleverd, zoals kabels

Het zijn vaak eerdere modellen, het nieuwste model is vaak niet leverbaar als refurbished

Er kunnen krasjes en andere gebruikssporen op zitten

Je bent vaak goedkoper uit als je bij een particulier koopt

Er is dus een groot verschil met het kopen van een tweedehands Apple Watch op Marktplaats, waar je geen garantie krijgt en niet weet of de aanbieder een goede reputatie heeft. Aanbieders van opgeknapte Apple Watches spelen dan ook vooral in op de behoefte aan gemak: je weet wat je krijgt en dat het goed zit. Wil je niet het allernieuwste, maar gewoon een betrouwbare Apple Watch waar je nog lang plezier van hebt? Dan is refurbished een prima keuze.

Waar kan ik een refurbished Apple Watch kopen?

Hoe vind je een betrouwbare aanbieder voor jouw refurbished Apple Watch? Daarbij is het goed om te werkwijze van de aanbieder en of deze meedoet aan het Keurmerk Refurbished. Verder is het belangrijk om te letten op de staat waarin de Apple Watch verkeert. Voor een refurbished Apple Watch die er als nieuw uit ziet betaal je meer dan voor een Apple Watch met krasjes of andere oneffenheden.

Hieronder vind je onze prijsvergelijker van onze partner Refurbished.nl, uiteraard aangesloten bij het Keurmerk Refurbished.

Er zijn daarnaast ook andere aanbieders van refurbished producten. Je kunt onder andere terecht bij:



(🏅aangesloten bij Keurmerk Refurbished)

Welke refurbished Apple Watch moet je kiezen?

Er zijn in de loop van de jaren verschillende generaties van de Apple Watch verschenen. We raden aan om minimaal voor de Apple Watch Series 3 te kiezen, omdat dit model nog in het assortiment bij Apple zit en nog updates krijgt. Onze voorkeur gaat echter uit naar de Apple Watch SE, omdat dit een vrij nieuw (budget)model is, dat veel langer meegaat. Daarnaast zit je met de Series 4 of nieuwer altijd wel goed. Hoe nieuwer het model, hoe meer je betaalt, maar ook: hoe langer je er plezier van zult hebben.

Kies de Apple Watch Series 6:

… als je een recent model wilt hebben

Omdat dit nog een redelijk nieuw model is, zullen er nog weinig refurbished exemplaren zijn. Wel kun je soms open box-modellen aantreffen of exemplaren die binnen de retourtermijn door een klant zijn teruggestuurd en daardoor nauwelijks zijn gebruikt.

Kies de Apple Watch SE:

… als je een relatief nieuw model wilt

… als je geavanceerde functies zoals ECG niet nodig hebt

… als je de beste prijs/kwaliteitverhouding wilt

… als je nog lang updates wilt krijgen

Kies de Apple Watch Series 5:

… als je een relatief nieuw model wilt

… als je een always on-scherm wilt hebben

… als je wilt navigeren zonder kaart, dankzij het ingebouwde kompas

Kies de Apple Watch Series 4:

… als je het een moderner design wilt hebben

… als je een groter scherm wilt hebben dan de eerdere generaties

… als je ECG’s wilt maken en valdetectie wilt gebruiken

Kies de Apple Watch Series 3:

… als je het eerdere design ook wel goed wilt

… als je verbeterde gezondheidssensoren en een verbeterde hartslagmeter wil ten opzichte van de Series 2

… als je 70% meer prestaties wil dan de Series 2

Let op dat de Series 3 eigenlijk niet meer zo’n goede keuze is. Deze heeft nog het ‘oude’ design en heeft relatief weinig opslag, waardoor je problemen kunt krijgen bij het updaten. Gaat het puur om de basisfuncties, dan heb je aan de Series 3 genoeg. Alle hierboven genoemde modellen zijn waterbestendig en dus geschikt om mee te zwemmen. De Series 0 t/m 2 krijgen geen updates meer en zijn daarom geen aanrader, omdat je gaandeweg te veel functies gaat missen.

Waarop letten bij een refurbished Apple Watch?

Terwijl je bij refurbished iPhones keuze hebt uit meerdere aanbieders, is dat bij de Apple Watch nog niet het geval. Het is nog vrij lastig om veel aanbod te vinden. Toch zijn nog niet zo heel veel aanbieders van refurbished Apple Watches. Een aanbieder die wel regelmatig aanbod heeft is ReBuy, een partij die vanuit Duitsland actief is en ook in Nederland levert.

Hier moet je op letten als je een leuke deal hebt gevonden:

Conditie oftewel gradatie: zitten er krasjes en zichtbare gebruikssporen op, is de batterij vernieuwd?

oftewel gradatie: zitten er krasjes en zichtbare gebruikssporen op, is de batterij vernieuwd? Garantie : hoeveel garantie krijg je op de aankoop?

: hoeveel garantie krijg je op de aankoop? Betrouwbaarheid: is de aanbieder al langere tijd actief en krijgt het bedrijf goede recensies?

Voor veel mensen zullen de conditie en de prijs het belangrijkst zijn. Modellen die zichtbaar gebruikt zijn, zijn uiteraard iets goedkoper. Als je een Apple Watch nodig hebt voor het sporten of om apps te testen, is de conditie wellicht niet zo belangrijk. Ben je altijd zuinig op je spullen, dan wil je waarschijnlijk een model dat er zo goed als nieuw uitziet.

Mocht het toch tegenvallen of zijn de beschadigingen groter dan gedacht, dan heb je bij online aankoop altijd de mogelijkheid om binnen de zichttermijn terug te sturen. Aanbieders hanteren wel eens afwijkende inschattingen wat ze ‘zo goed als nieuw’ noemen en wanneer iets ‘zichtbaar gebruikt’ is. Soms gaat het om een demo-model dat wekenlang door allerlei mensen is gebruikt, terwijl een ander model grotendeels op een nachtkastje heeft gelegen.

Hoe controleer ik een refurbished Apple Watch?

Als je de bestelde Apple Watch hebt ontvangen is het goed om te kijken of deze inderdaad voldoet aan je verwachtingen. Bekijk of het scherm krassen bevat en of er misschien deukjes in de behuizing te zien zijn. Over het algemeen worden er drie gradaties gehanteerd:

Zo goed als nieuw : Nauwelijks van nieuw te onderscheiden, dus geen krassen of deukjes

: Nauwelijks van nieuw te onderscheiden, dus geen krassen of deukjes Licht gebruikt : Lichte cosmetische gebruikssporen, zoals krasjes, maar geen deukjes

: Lichte cosmetische gebruikssporen, zoals krasjes, maar geen deukjes Zichtbaar gebruikt: Duidelijke gebruikssporen, zoals krasjes op het scherm en deukjes in de behuizing

Controleer of je inderdaad het model hebt gekregen dat je hebt besteld. De Series 4 t/m 6 hebben hetzelfde design en kunnen gemakkelijk door elkaar worden gehaald. Dit geldt ook voor de Series 0 t/m 3. We gaan er vanuit dat de aanbieder professioneel is en weet wat hij verkoopt, maar er kan natuurlijk altijd iets mis zijn gegaan. Controleer ook of alle functies goed werken: reageert het touchscreen meteen op aanraking, werken de zijknop en Digital Crown goed en kun je verbinding maken met je iPhone? Je kunt ook beter meteen even controleren of de speaker en microfoon probleemloos functioneren, want dit zijn functies die je waarschijnlijk niet zo vaak zult gebruiken. Als je er pas na een paar maanden achter komt dat ze niet goed werken, wordt het lastiger om verhaal te halen bij de aanbieder.

Hoe zit het met retour en garantie?

De reden waarom refurbished producten vaak wat meer kosten dan op Marktplaats, is dat ze uitgebreid zijn nagekeken en dat je er garantie bij krijgt. Je koopt van een winkelier, dus je hebt bij online aanschaf recht op retour binnen de zichttermijn. Dit is tenminste 14 dagen, maar kan ook veel langer zijn. Soms kun je het product gratis retour sturen, terwijl je bij anderen zelf de verzendkosten betaalt. Dat vinden we echter redelijk; je hebt immers de mogelijkheid gehad om het product een tijdje uit te proberen.

Als je spijt krijgt van je aankoop heb je bij een particulier op Marktplaats geen mogelijkheid om het terug te brengen. Bij een aanbieder van refurbished producten kan dat wel, want deze worden veelal behandels als nieuwe producten. Bij vrijwel alle aanbieders krijg je garantie, doorgaans tussen de 12 en 24 maanden. Hoe langer de garantie, hoe duurder de aanbieder meestal is. Je betaalt dus eigenlijk voor de extra zekerheid.

Meer refurbished Apple-producten

Er zijn nog meer Apple-producten die je refurbished zou kunnen kopen. Kijk bijvoorbeeld hier eens naar:

Er is sinds 2019 ook een Keurmerk Refurbished, dat je meer zekerheid geeft bij de aanschaf van een refurbished product. Je leest er meer over in onderstaande uitleg.

