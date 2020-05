Wil je een app sluiten om weer naar het beginscherm terug te keren? Of wil je een app compleet stoppen door deze uit het geheugen te halen? In deze tip lees je alles over apps afsluiten op je iPhone. Hoe doe je dat op de verschillende iPhone-modellen en wanneer heeft het zin om een app geforceerd te stoppen? Wij leggen het je uit.

Hoe kan ik apps afsluiten op de iPhone?

Je sluit een app als je weer verder wilt met een andere taak op je iPhone. Door een app af te sluiten, keer je terug naar het beginscherm van je iPhone en open je weer een nieuwe app of taak door op het betreffende icoon te tikken. Bij de meeste iPhones sluit je een app af door op de thuisknop te drukken. Door een app op deze manier af te sluiten, blijft deze op de achtergrond actief in het recente geheugen.

Soms is het nodig om een app geforceerd af te sluiten, bijvoorbeeld als deze vastloopt.

Hoe kan ik apps afsluiten op iPhone 11- en X-serie?

Dit geldt voor de iPhone X/XS/XR en de iPhone 11-familie:

Zorg ervoor dat de app geopend is. Veeg vanaf de onderkant van het scherm naar boven, vanaf de horizontale balk. Je keert nu weer terug naar het beginscherm.

Hoe kan ik apps afsluiten op iPhone 8 en SE 2020?

Zorg ervoor dat de app geopend is. Druk één keer op de thuisknop om de app af te sluiten. Je keert nu weer terug naar het beginscherm.

Hoe kan ik apps afsluiten op iPhone 7?

Zorg ervoor dat de app geopend is. Druk één keer op de thuisknop om de app af te sluiten. Je keert nu weer terug naar het beginscherm.

Afbeelding: apps afsluiten op de iPhone 7

Hoe kan ik apps afsluiten op iPhone 6/6s?

Zorg ervoor dat de app geopend is. Druk één keer op de thuisknop om de app af te sluiten. Je keert nu weer terug naar het beginscherm.

Afbeelding: apps afsluiten op de iPhone 6/6s

Hoe kan ik apps afsluiten op iPhone 5s/5/5c en SE 2016?

Zorg ervoor dat de app geopend is. Druk één keer op de thuisknop om de app af te sluiten. Je keert nu weer terug naar het beginscherm.

Afbeelding: apps sluiten op de iPhone SE en oudere toestellen

Hoe kan ik apps geforceerd afsluiten op de iPhone?

Door een app op de normale manier te sluiten, zorg je ervoor dat deze in het recente geheugen actief blijft. Dit heeft als voordeel dat een eerder gesloten app meteen weer klaar is om te gebruiken als je deze opnieuw opent. Soms wil je een app ook geforceerd afsluiten, bijvoorbeeld als deze nog op de achtergrond actief is (zoals een navigatie-app). Ook bij een vastgelopen app kan het wenselijk zijn om deze geforceerd te stoppen. Bij geforceerd afsluiten wordt de betreffende app compleet uit het recente geheugen gehaald. Deze manier van afsluiten wordt ook wel force quit genoemd. De app wordt daarmee uit de iOS appkiezer verwijderd.

Apple raadt aan om een app alleen uit het recente geheugen te halen als een app is vastgelopen of als een app niet goed werkt. Als een app niet meer reageert, sluit je de app dus via een force quit. Maar … bij apps die goed functioneren of niet op de achtergrond actief blijven (zoals navigatie-apps) geen zin om apps hard af te sluiten om bijvoorbeeld je iPhone-batterij te sparen. Sterker nog, het kost je iPhone juist extra stroom om een compleet gestopte app weer opnieuw te openen als deze niet meer in het recente geheugen staat. Sommige apps moeten bovendien in de achtergrond actief zijn om goed te kunnen werken, zoals dataverbruik-apps.

Craig Federighi, Apple’s softwarebaas, heeft zelf het definitieve antwoord gegeven:

Geforceerd afsluiten van een app via de appkiezer is alleen nodig bij een app die echt vastgelopen is. Het helpt niet om batterij te besparen.Tweet it

Hoe kan ik apps geforceerd afsluiten op iPhone 11- en X-serie?

Open de appkiezer door langzaam vanaf beneden het scherm naar halverwege het scherm te vegen en laat dan los. Veeg de app die je wil stoppen omhoog. Deze verdwijnt dan uit de appkiezer. Wil je meerdere apps tegelijk geforceerd stoppen, veeg dan met meerdere vingers tegelijk omhoog.

Hoe kan ik apps geforceerd afsluiten op iPhone 8 en SE 2020?

Open de appkiezer door snel 2x achter elkaar op de thuisknop te drukken. Veeg de app die je wil stoppen omhoog. Deze verdwijnt dan uit de appkiezer. Wil je meerdere apps tegelijk geforceerd stoppen, veeg dan met meerdere vingers tegelijk omhoog.

Hoe kan ik apps geforceerd afsluiten op iPhone 7?

Open de appkiezer door snel 2x achter elkaar op de thuisknop te drukken. Veeg de app die je wil stoppen omhoog. Deze verdwijnt dan uit de appkiezer. Wil je meerdere apps tegelijk geforceerd stoppen, veeg dan met meerdere vingers tegelijk omhoog.

Afbeelding: apps geforceerd afsluiten op de iPhone 7

Hoe kan ik apps geforceerd afsluiten op iPhone 6?

Open de appkiezer door snel 2x achter elkaar op de thuisknop te drukken. Veeg de app die je wil stoppen omhoog. Deze verdwijnt dan uit de appkiezer. Wil je meerdere apps tegelijk geforceerd stoppen, veeg dan met meerdere vingers tegelijk omhoog.

Afbeelding: apps geforceerd afsluiten op de iPhone 6/6s

Hoe kan ik apps geforceerd afsluiten op iPhone 5s/5/5c en SE 2016?

Open de appkiezer door twee keer achter elkaar op de thuisknop te drukken. Veeg de apps die je wil stoppen omhoog. Deze verdwijnt dan uit het lijstje. Wil je meerdere apps tegelijk geforceerd stoppen, veeg dan met meerdere vingers tegelijk omhoog.

Apps en programma’s stoppen op andere apparaten

Wil je apps sluiten op de Apple TV, dan hebben we daar een aparte tip voor. Ook voor het stoppen van apps op Apple Watch en het afsluiten van programma’s op de Mac hebben we aparte tips met complete uitleg.

