Workout Buddy is een functie op de Apple Watch, waarmee je live tijdens je workouts feedback krijgt. Wij leggen je uit wat de functie precies doet en hoe je het activeert.

Tijdens intensieve workouts kan feedback je helpen om je doelen te bereiken. Je Apple Watch geeft daarom al verschillende meldingen, bijvoorbeeld over je actuele hardloopsnelheid of wanneer je je trainingsring hebt volgemaakt. Met Workout Buddy gaat dat een stap verder: de functie geeft je tijdens het sporten persoonlijke aanmoedigingen en feedback. In watchOS 27 wordt Workout Buddy bovendien nog slimmer en persoonlijker.

Wat is Workout Buddy op de Apple Watch?

Workout Buddy is een nieuwe functie sinds watchOS 26. Het is een soort virtueel sportmaatje, die tijdens je workouts via spraak feedback geeft. Daarbij wordt allerlei data gebruikt, zoals je trainingsbelasting, je workoutgeschiedenis en je Activiteit-ringen. Alle informatie wordt gecombineerd en live geanalyseerd, waarna een stem deze informatie gebruikt om je een extra duwtje in de goede richting te geven. Zo krijg je aanmoedigingen zoals “Wat goed dat je deze ochtend begint met hardlopen”, “Dat is de langste HIIT-workout die je tot nu toe hebt vastgelegd” of “Je hebt dit jaar al 750 kilometer afgelegd”.

De Workout Buddy werkt dankzij Apple Intelligence op je iPhone, die alle data analyseert. Dat betekent dat je ook een iPhone nodig hebt die geschikt is voor Apple Intelligence. Een stem van een Apple Fitness+ trainer praat de boel bij elkaar, waarbij je de keuze hebt uit meerdere stemmen. Helaas werkt de functie vooralsnog alleen in het Engels en in het Spaans (met watchOS 27 en nieuwer).

Tip: Wist je dat Siri nu al je workoutmeldingen kan voorlezen, zodat je tijdens het trainen feedback krijgt? Deze feedback is niet zo uitgebreid en aanmoedigend als de Workout Buddy, maar het kan alsnog handig zijn om via audio enkele meldingen voorgelezen te krijgen.

Bekijk ook Laat Siri je workoutprestaties voorlezen op je Apple Watch Wil je tijdens het sporten met je Apple Watch dat Siri je prestaties tijdens een workout voorleest? Dat kan handig zijn als je geen tijd hebt om je scherm zelf af te lezen.

Workout Buddy in watchOS 27: dit is er verbeterd

In watchOS 27 krijgt Workout Buddy meerdere verbeteringen. De functie draait voortaan volledig op de Apple Watch, waardoor je tijdens een workout geen iPhone meer nodig hebt. De coaching is bovendien slimmer geworden: de coach houdt nu rekening met je fitnessgeschiedenis en andere gegevens voor persoonlijkere feedback. Ook is de spraakfeedback minder opdringerig, zodat je minder vaak uit je ritme wordt gehaald. Apple breidt daarnaast de taalondersteuning uit. Naast Engels werkt Workout Buddy nu ook in het Spaans. Nederlands wordt helaas nog altijd niet ondersteund.

Workout Buddy: dit heb je nodig

Om de functie te kunnen gebruiken, heb je het volgende nodig:

Apple Watch met watchOS 26 of nieuwer

Apple’s Workout-app

iPhone 15 Pro (Max) of nieuwer (alleen voor Workout Buddy op watchOS 26)

Apple Intelligence ingeschakeld

iPhone, Apple Watch en Siri moeten zijn ingesteld op Engels (of Spaans)

Bluetooth koptelefoon of oordopjes

Je moet dus aan een flinke lijst van eisen voldoen om Workout Buddy überhaupt te kunnen gebruiken. De grootste beperking is de gekoppelde iPhone. Omdat de functie werkt via Apple Intelligence en de Apple Watch zelf niet krachtig genoeg is om dit zelf te doen, wordt al het rekenwerk via de iPhone gedaan. Dat betekent ook dat je altijd je iPhone met je mee moet nemen als je een workout gaat doen om de Workout Buddy te kunnen gebruiken. Zelfs als je een Apple Watch met Cellular hebt.

Omdat je audiofeedback krijgt, heb je ook een draadloze koptelefoon of oordopjes nodig, die verbonden zijn met je Apple Watch. De Workout Buddy gebruikt niet de ingebouwde Apple Watch-speaker, in tegenstelling tot de standaard feedback die je tijdens workouts kan krijgen.

Daarnaast werkt het alleen met een bepaald aantal workouttypes:

Buiten hardlopen

Binnen hardlopen

Buiten wandelen

Binnen wandelen

Buiten fietsen

HIIT (High Intensity Interval Training)

Functionele krachttraining

Traditionele krachttraining

Workout Buddy gebruiken: zo doe je dat

Om de Workout Buddy te activeren tijdens je workout, doe je het volgende: Zorg dat je iPhone, Apple Watch en Siri op Engels staan ingesteld. Je kunt dit wijzigen in de Instellingen-app. Controleer op je iPhone of Apple Intelligence ingeschakeld is via Instellingen > Apple Intelligence & Siri. Stop de iPhone in je zak en verbind een set oordopjes of draadloze koptelefoon met je Apple Watch. Open op de Apple Watch de Workout-app. Kies een geschikte workout en tik op de knop voor meldingen rechtsonder. Tik op Workout Buddy. Schakel de functie daar in en kies een stem. Begin je workout.

Meer over watchOS 27

watchOS 27 is de grote nieuwe Apple Watch-update van 2026. Deze update brengt Apple Intelligence en Siri AI naar de Apple Watch, maar dit zal niet in de EU beschikbaar komen. watchOS 27 biedt verder een vernieuwd startscherm voor apps, een enkel tapgebaar met twee vingers voor de slimme stapel, een vernieuwde Zoek mijn-app en enkele systeemoptimalisaties voor een snellere werking. Met deze update verdwijnt ook de Walkie Talkie-functie. De geschikte toestellen van watchOS 27 zijn de Apple Watch Series 9 en nieuwer. De release van watchOS 27 staat gepland voor september 2026.