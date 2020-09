Waar vind je een Apple Watch van roestvrij staal?

Sommige mensen willen het liefst een Apple Watch van roestvrij staal, maar het is lastiger geworden om er eentje te kopen. Daarom leggen we in dit artikel uit welke opties je met een roestvrijstalen Apple Watch hebt: wat kost het, waar kun je ze kopen?

Apple Watch roestvrij staal: verkrijgbaarheid

Voor een roestvrijstalen Apple Watch zul je naar het buitenland moeten gaan, want deze uitvoering van de Apple Watch Series 6 is maar in een beperkt aantal landen verkrijgbaar, waaronder Duitsland en Frankrijk. In deze landen kun je ook de andere luxere uitvoeringen bestellen, zoals de Apple Watch Edition in titanium.

Je kunt de roestvrijstalen Apple Watch in de online store bestellen, waarna je kunt afhalen op een adres keuze. Dit moet overigens wel een adres in Duitsland, Frankrijk en dergelijke moeten zijn, want Apple verstuurt ze niet naar andere landen. Het is ook mogelijk om de bestelde roestvrij stalen Apple Watch te laten bezorgen op een lokaal adres, maar opsturen naar Nederland of België is niet mogelijk. Eventueel kun je hiervoor een vriend of familielid inschakelen, die in het betreffende land woont.

Prijs van de Apple Watch roestvrijstaal

De Apple Watch in roestvrij staal is een flink stuk duurder dan de normale uitvoering van aluminium. Deze hogere prijs heeft te maken met een aantal factoren:

Het materiaal (roestvrij staal) is duurder.

Sommige onderdelen zijn van ander materiaal gemaakt (zoals saffierglas).

Je betaalt extra voor 4G-functie te nemen, want de roestvrijstalen Apple Watch is er alleen in een versie met 4G.

De 4G-functie kun je in Nederland en België overigens nog niet gebruiken, omdat er geen lokale providers zijn die de eSIM in de Apple Watch ondersteunen.

Dit zijn de prijzen die Apple hanteert in Duitsland en Frankrijk:

Apple Watch roestvrijstaal 40mm Series 6: vanaf €729

Apple Watch roestvrijstaal 44mm Series 6: vanaf €779

In Duitsland is de Apple Watch momenteel iets goedkoper vanwege de tijdelijk verlaagde BTW.

Daarnaast is er de Apple Watch Hermes met roestvrijstalen horlogekast en speciale horlogebandjes. Deze uitvoering is vanaf €1349 verkrijgbaar.

Apple Watch roestvrij staal aanbiedingen en acties

Bij Apple zul je niet zo snel afgeprijsde modellen van de Apple Watch roestvrij staal zien en als het zo is, dan zul je daarvoor ook weer in het buitenland moeten zijn. Wel zou je kunnen kijken bij aanbieders zoals Amazon. Vooral als er een nieuwe editie is verschenen kan de vorige generatie zijn afgeprijsd bij diverse winkels. Ook verlaagt Apple vaak de prijs van vorige versies als er een nieuw product is aangekondigd.

Waarom Apple Watch roestvrij staal?

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom je een Apple Watch van roestvrij staal zou willen hebben. Eén ervan is dat je het materiaal gewoon mooier vindt of dat je graag wat meer betaalt voor een luxere editie. Er is ook nog een ander verschil: de roestvrijstalen Apple Watch is voorzien van een scherm bedekt met saffierglas en dat is krasbestendiger dan Ion-X-glas, dat Apple voor de aluminium versie gebruikt. Wil je de meest krasbestendige Apple Watch, dan moet je dus die met een stalen behuizing hebben.

Meer over de verschillen tussen Apple Watch aluminium en staal lees je in onderstaand artikel.