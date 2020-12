Je kunt met je Apple Watch omgevingsgeluid meten dankzij de Geluid-app. De smartwatch geeft je ook proactief meldingen als je te lang in een luide omgeving staat. In deze tip leggen we uit hoe de Geluid-app op de Apple Watch werkt.

Alles over de Geluid-app op de Apple Watch

Is je buurman telkens aan het boren en klussen, terwijl jij geconcentreerd wil thuiswerken? Of loopt het geluidsoverlast aan een drukke straat de spuitgaten uit? Of ben je bang voor je gehoor vanwege langdurige blootstelling aan hard geluid? De Geluid-app op de Apple Watch kan dan van pas komen. Je kunt hem op verschillende manieren gebruiken, waaronder een snelkoppeling zetten op je wijzerplaat door een complicatie in te stellen. Wij leggen uit hoe dit en meer werkt.

Wat kun je met de Geluid-app?

Met de Geluid-app en bijbehorende functies kun je drie dingen:

Waarschuwingen krijgen voor te harde omgevingsgeluiden

Het huidige geluidsniveau meten

Vanaf de wijzerplaat het huidige volume checken

Geschikte modellen voor de Geluid-app

De Geluid-app is toegevoegd in watchOS 6 en is standaard aanwezig op geschikte modellen. Momenteel vind je de Geluid-app op deze Apple Watches:

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Apple Watch Series 6

Apple Watch SE

Op andere modellen kun je de Geluid-app niet gebruiken. Dat komt vooral door de microfoon, die sinds de Apple Watch Series 4 verbeterd is.

Geluid-app instellen op Apple Watch

Heb je de functie ingeschakeld, dan luistert je Apple Watch altijd naar het geluidsniveau, ook al heb je de app niet geopend. Maar maak je geen zorgen: de Apple Watch neemt geen geluid op, want het horloge checkt alleen het volume. Dit is hoe je de functie inschakelt op de iPhone of Apple Watch:

Open de Watch-app op je iPhone of de Instellingen-app op de Apple Watch. Scroll tot je bij Geluid komt en open dit menu. Zet de schakelaar op groen.

Standaard staat de geluidsdrempel op 90 decibel. De geluidsdrempel houdt in dat de Apple Watch jou begint te waarschuwen zodra je dit geluidsniveau voor een langere tijd om je heen hebt. Je kunt in stapjes van 5 decibel kiezen voor een drempel van 80 tot 100 decibel. De limieten zijn afgeleid van de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Wil je de drempel wijzigen, dan tik je op Geluidsdrempel. In de lijst met drempels staat ook hoe lang je volgens de WHO naar dit geluidsniveau zou mogen luisteren.

Zo werkt de Geluid-app op de Apple Watch

De Geluid-app is standaard geïnstalleerd op geschikte Apple Watch-modellen. Het heeft een geel icoontje met een oor erin. Als je de app opent begint je Apple Watch direct met luisteren en beoordelen. Op de simplistische geluidsmeter zie je een dikker streepje op de plek van jouw geluidsdrempel. Bereikt het geluidsniveau deze grens, dan zal de geluidsmeter geel worden. Wil je meer informatie over verschillende geluidsniveaus en de eventuele schadelijkheid ervan? Scroll dan een beetje naar beneden en tik op Meer informatie.

Sta je te lang in een luide omgeving, dan krijg je een melding van de app met een waarschuwing. Je wordt er dan ook nog aan herinnerd hoe lang je het beste maximaal onder deze omstandigheden kunt zijn. Je hoeft je natuurlijk niet te houden aan de adviezen van je Apple Watch, maar een kleine reminder kan handig zijn.

Geluid-app op je wijzerplaat

Kom je vaak op plekken waar je omringd wordt door veel geluid? Dan kan het misschien handig zijn om de Geluid-app altijd bij de hand te hebben. Dit kan in de vorm van een complicatie op je wijzerplaat. Complicaties zijn kleine widgets die je (live) van informatie kunnen voorzien. Er zijn meerdere mogelijkheden voor de Geluid-complicatie.

Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een kleine, gebogen weergave in de hoek van je scherm. Gebruik je een wijzerplaat die dit niet ondersteunt, dan is er ook een kleine ronde weergave met de geluidsmeter als rondje. En wil je écht goed kunnen zien hoe luid de omgeving is, dan kun je kiezen voor een hele brede weergave in de Infograaf modulair-wijzerplaat. Laatstgenoemde kun je goed combineren met de weer-app en Shazam, voor een echte feest-wijzerplaat.