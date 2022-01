In deze gids lees je alles over de hartslagmeter in de Apple Watch. Hoe kun je je hartslag meten, hoe werkt de meter precies en waar vind je statistieken?

Hartslagmeter gebruiken

De Apple Watch heeft aan de achterkant een hartslagmeter, die continu kan bijhouden wat jouw hartslag is. Dat is handig tijdens het sporten, maar je kunt het ook gebruiken om te kijken of je gestresst bent. In deze gids leggen we uit hoe de hartslagmeter van de Apple Watch precies werkt, wat de mogelijkheden zijn en bespreken we enkele handige tips.

Hoe werkt de Apple Watch hartslagmeter?

Aan de achterkant van de Apple Watch bevinden zich groene LED-lampjes. Aangezien bloed rood is en groen licht absorbeert, zendt de Apple Watch met de groene LED’s een krachtige groene gloed naar de pols. Met de twee lichtgevoelige fotodioden die zich ook aan de achterkant bevinden, wordt gemeten hoeveel bloed er door de pols stroomt. Bij elke hartslag stroomt er meer bloed door de pols, waardoor de Apple Watch dit oppakt en aangeeft hoe snel je hart het bloed rondpompt.

De meting kan nauwkeurig worden uitgevoerd omdat de groene LED’s honderden keren per seconde knipperen. Deze techniek staat bekend onder de naam fotoplethysmografie. Naast de groene LED’s kan de Apple Watch ook gebruikmaken van infrarood om je hartslag te meten. Van deze metingen zul je als gebruiker niks merken, waardoor de Apple Watch zonder dat je het in de gaten hebt je hartslag in de gaten houdt.

De hartslagmeter aan de achterkant ziet er afhankelijk van het Apple Watch-model iets anders uit. Voorheen waren er vier rondjes, maar gaandeweg is dit bij allerlei modellen aangepast nadat er meer functies en andere sensoren bij kwamen.

Apple Watch (2015) tot en met Apple Watch Series 3: optische hartslagsensor van eerste generatie

Apple Watch Series 4, Apple Watch Series 5, Apple Watch SE: optische hartslagsensor van tweede generatie

Apple Watch Series 6 en nieuwer: optische hartslagsensor van de derde generatie



Optische hartslagsensor van de eerste generatie

Afhankelijk van de generatie van de hartslagsensor, zijn er meer dingen mogelijk:

Eerste generatie: hartslag meten

Tweede generatie: hartslag meten, ECG maken (met uitzondering van Apple Watch SE)

Derde generatie: hartslag meten, ECG maken, bloedzuurstofgehalte meten

De hartslagsensor in de Apple Watch heeft een bereik van 30 tot 210 slagen per minuut.



Optische hartslagsensor van de derde generatie

Hoe kan de Apple Watch mijn hartslag meten?

De Apple Watch kan op verschillende manieren je hartslag meten. De meest eenvoudige manier is via de ingebouwde app Hartslag. Die werkt als volgt:

Druk op de Digital Crown om naar het appoverzicht te gaan en kies de Hartslag-app. Deze herken je aan het rode icoontje met het hartje. De Apple Watch begint automatisch je hartslag te meten. Belangrijk is dat je je pols op dat moment stil houdt. Naast je huidige hartslag kun je hier ook een grafiek bekijken die de metingen van eerder op de dag toont. De Apple Watch meet namelijk elke 10 minuten je hartslag op achtergrond. Bij elke Apple Watch, behalve de originele versie uit 2015, kun je daarnaast naar beneden scrollen om je hartslag in rust of je wandelgemiddelde te zien.

Wil je te allen tijde snel inzicht krijgen in je hartslag dan kun je de compilatie Hartslag toevoegen. In de grote weergave toont deze direct je laatstgemeten hartslag op je wijzerplaat, al dan niet met een grafiek. De kleine versie toont enkel een icoontje waarmee je snel de Hartslag-app kunt openen.

Naast het forceren van een hartslagmeting, wordt je hartslag ook automatisch elke tien minuten op de achtergrond bijgehouden. De resultaten van deze automatische metingen worden opgeslagen in de Gezondheid-app op je iPhone.

Verder wordt je hartslag ook constant in de gaten gehouden op het moment dat je een trainingssessie start in de Workout-app. Deze meting houdt bij hoeveel calorieën je al verbrand hebt. Ook andere sport-apps kunnen, als je daar toestemming voor geeft, gebruik maken van de hartslagmeter in je Apple Watch.

Eventueel kun je een externe hartslagmeter met borstband koppelen om je hartslag nog nauwkeuriger te meten.

Hartslagmetingen bekijken

In de Gezondheid-app kun je de gemiddelde hartslag en uitgebreide statistieken bekijken:

Open de Gezondheid-app en ga naar het tabblad Gegevens. Tik op Hart. Je ziet nu de minimale en maximale hartslag van vandaag, je hartslag in rust en andere zaken zoals je hartslagvariabiliteit en waarschuwingen hoge hartslag (zie verderop). Tik op een item om meer statistieken te zien.

Je vindt op de iPhone veel meer gegevens dan op de Apple Watch. Zo kun je de grafieken per uur, dagen, weken en jaren zien.

Wil je hier je hartslag regelmatig in de gaten houden, dan is het makkelijk om je hartslag bovenaan het dashboard te zetten.

Tik op het item dat je in de gaten wilt houden, bijvoorbeeld Hartslag of ECG. Tik op de knop Zet in favorieten, helemaal onderaan het type meting. Het gekozen item zal nu elke dag op het tabblad Vandaag worden getoond, zodra er weer een meting is. Bij hartslag zal dat elke dag zijn, bij ECG alleen op dagen waarop je hebt gemeten.

Door op Hartslag te klikken zie je een overzicht van de gemeten hartslagen. Je kunt de resultaten laten weergeven in een grafiek per dag, week, maand of jaar. Ook zie je hier informatie over bijvoorbeeld je hartslag in rust en het wandelgemiddelde als je Apple Watch dit ondersteunt. Onderaan kun je tikken op Toon alle gegevens voor het volledige overzicht van alle gemeten hartslagen.

Hartslag: waarschuwing ontvangen

De Apple Watch kan ook een waarschuwing bij een hoge of lage hartslag geven. Dit is te gebruiken op alle Apple Watch-modellen vanaf de Series 1. De Apple Watch geeft een waarschuwing als er een verhoogde hartslag is gemeten op het moment dat jij niet actief aan het sporten was, of een ongebruikelijke lage hartslag. Dit kan duiden op een hartritmestoornis of een andere hardkwaal. Er circuleren al meerdere verhalen van mensen die dankzij deze functie medische hulp hebben gezocht en daardoor een hartaanval konden voorkomen.

Je moet dit nog wel handmatig instellen. Hoe dit moet lees je in onze tip over hartslag waarschuwing instellen.

Hartslagritmevariabiliteit meten

In het Hart-overzicht zie je ook de hartritmevariatie. Dit is de variatie in tijd tussen twee hartslagen. Deze heeft een waarde tussen 0 en 100. Gaat je lichaam niet goed om met stress, krijg je te weinig slaap of neem je te weinig tijd voor herstel, dan kan de waarde lager worden. Onder de 30 is reden om eens wat rustiger aan te doen en bijvoorbeeld met mindfullness-apps aan de slag te gaan. Boven de 50 is over het algemeen goed.

Lees meer over hartritmevariabiliteit in onze tip.

Hartslag delen met vrienden

Als bonus kun je je hartslag met je vrienden delen die ook in het bezit zijn van een Apple Watch. Je hartslag versturen doe je op de volgende manier:

Open de Berichten-app op je Apple Watch. Selecteer een vriend en tik daarna in het gesprek op de knop met de A, gevolgd door de knop met het hartje en twee vingers, om Digital Touch te openen. Houd twee vingers tegelijk op het scherm en je hartslag wordt gemeten. De ontvanger zal via de Taptic Engine jouw hartslag op zijn of haar pols voelen

Problemen met hartslagmeting: dit kan er fout gaan

Ondanks dat de hartslagmeter van de Apple Watch snel en zorgvuldig werkt, kunnen er toch verkeerde of ontbrekende metingen optreden. Voor het goed functioneren van de hartslagmeting is het van belang dat de Apple Watch niet te los om je pols zit. Ook het trainen in de kou kan zorgen voor een onjuiste meting. Bewegingen kunnen ook van invloed zijn op de juistheid van de hartslagmeting. Een meer ritmische beweging zorgt voor meer betrouwbare resultaten dan onverwachte bewegingen.

Tot slot kunnen ook wijzigingen aan de huid zorgen voor onjuiste metingen, zoals tatoeages. Door de inkt van de tatoeage wordt het licht van de groene LED’s geblokkeerd, wat zorgt voor een onjuiste of ontbrekende meting. Mocht je last hebben van bovenstaande problemen maar wil je wel graag je hartslag meten, dan kun je een externe hartslagmeter via Bluetooth aan je Apple Watch koppelen.

Tips voor Apple Watch hartslagmeter

Tot slot hebben we nog enkele handige tips over de hartslagsensor van de Apple Watch:

Revisiegeschiedenis: 2017 - 19 oktober, 12:27: Nieuwe mogelijkheden van watchOS 4 toegevoegd.