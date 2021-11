Apple Boeken (voorheen iBooks) is Apple's digitale boekenapp. Met de gratis Boeken-app lees je ebooks die je zelf hebt gesynchroniseerd met de app of die je via Apple's Book Store hebt gekocht.

Wat is Apple Boeken?

Apple Boeken is de app waarmee je boeken kunt lezen op de iPhone, iPad en Mac. Je kunt er ook audioboeken mee beluisteren. Daarnaast is er de Book Store, Apple’s boekwinkel waar je nieuwe boeken kunt aanschaffen. Dat is echter niet verplicht, want je kunt ook je eigen boekcollectie in de app bekijken. In iOS 12 en macOS Mojave kreeg iBooks een nieuw uiterlijk een een nieuwe naam: Apple Books. En in iOS 13 kwamen er leesdoelen bij.

iBooks bestaat al sinds januari 2010 en verscheen gelijktijdig met de eerste iPad. In de Book Store vind je de nieuwste boeken van nationale en internationale auteurs, waarvan je meteen kunt gaan lezen als je een geschikt apparaat hebt. Boeken die je via Apple aanschaft kun je alléén lezen op Apple-devices (iPhone, iPad en Mac) en niet op e-readers van andere merken.



Leesdoelen in de Apple Boeken-app

Sinds iOS 13 kun je op twee manieren leesdoelen instellen. Je kunt per dag instellen hoeveel minuten je wilt lezen en een voortgangsgrafiek laat zien of je je doel hebt behaald. Ook kun je instellen hoeveel boeken je per jaar wilt lezen, waarbij je een getal tussen 1 en 365 kunt kiezen. Een grafisch overzicht toont je voortgang op jaarbasis. Je kunt zelf kiezen welke leesdoelen je instelt en in onderstaand artikel vertellen we er meer over.

Apple Boeken design

Apple Books kreeg in iOS 12 een compleet nieuw design voor het beheren en zoeken van je boeken. Voorheen toonde de app een houten boekenkast, die later werd vervangen door een modernere transparante boekenplank. Die is verdwenen. De Boeken-app heeft een moderner design, gelijkend op Apple Music met grote tussenkoppen, verzamelingen en Voor Jou-aanbevelingen. Een automatische donkere modus zorgt ervoor dat je ook bij slechte lichtomstandigheden prettig kunt lezen.

Op het tabblad ‘Lees ik nu’ (‘Reading Now’ in het Engels) vind je de boeken die je op dat moment aan het lezen of luisteren bent. Je krijgt op dit tabblad ook aanbevelingen op maat. Met ‘Leeslijst’ kun je een verlanglijstje bijhouden van boeken die je nog wilt lezen. De stroken geven de indruk van een boekenplank, maar dat valt nu minder op. De boekomslagen trekken daardoor volledig de aandacht.

Het lettertype in Apple Boeken is wel anders dan je in de App Store gewend bent. Apple heeft gekozen voor een drukletter, namelijk SF Serif. Dit is een variant op het San Francisco-lettertype maar dan als schreefletter. De app ziet er door het nieuwe design meteen wat moderner uit.

Apple Boeken bibliotheek

Op het tabblad Bibliotheek (Library) vind je je volledige verzameling boeken met mooie omslagen (covers). Heb je een eigen boek toegevoegd, dan kun je die nog steeds voorzien van een mooie boekomslag.

Bij het onderdeel Gelezen (Finished) zie je welke boeken je al uitgelezen hebt en op welke datum. De app laat dit zien op een tijdlijn, ook boeken die je jaren geleden al in iBooks hebt uitgelezen. Dit gaat terug tot 2010, het jaar waarin iBooks verscheen. Je kunt elk boek toevoegen aan de Gelezen-sectie, ook als je het niet helemaal uit hebt. Ook kun je op dit scherm de boeken een waardering geven en reviews schrijven.

Apple Boeken verzamelingen

Om overzicht te houden kun je werken met Verzamelingen. Er zitten vier slimme collecties in, die automatisch worden gevuld: Boeken, Audioboeken, PDF’s en Gedownload (naar je toestel). Ook kun je eigen verzamelingen maken, bijvoorbeeld met alleen thrillers of zelfhulpboeken. De nadruk ligt in de Boeken-app veel meer op de boeken die je momenteel aan het lezen bent, of die je nog wilt lezen. Door verzamelingen te maken houd je daar meer zicht op.

Lezen met Apple Boeken

Als je de Boeken-app opent krijg je uiteraard meteen het boek te zien dat je momenteel aan het lezen bent. Open je de app binnen 24 uur opnieuw, dan verschijnt meteen de pagina waar je gebleven was in het boek. Na 24 uur verschijnt de cover van het laatst gelezen boek in beeld, waarbij je kunt zien welk percentage je al uitgelezen hebt.

Bij elk boek vind je een linkje om het boek in de Book Store te bekijken, te verwijderen van je apparaat, te verbergen, toe te voegen aan een bepaalde verzameling (bijvoorbeeld ‘Leeslijst’) of als uitgelezen te markeren. Je kunt ook de link naar een boek delen met vrienden, een beoordeling schrijven en aangeven of je een boek leuk vond. Dit laatste is van invloed op toekomstige aanbevelingen die Apple geeft.

Tik je op een boekcover, dan wordt het boek geopend. Je kunt meerdere lettertypes kiezen, wisselen tussen een donker en licht thema, tekst markeren, de wijze van bladeren aanpassen en bookmarks zetten bij interessante passages.

Vanuit de app heb je ook makkelijk toegang tot je account. Je ziet je profielfoto, kunt boekupdates bekijken, of bijvoorbeeld boeken downloaden die door huisgenoten zijn gedownload, als je gebruik maakt van Delen met gezin. Promocodes, boeken verbergen en weer tevoorschijn halen, uitloggen, aan alles is gedacht.

Aanbevelingen voor nieuwe boeken

Apple wil uiteraard graag dat je zoveel mogelijk boeken leest, luistert en aanschaft. In de Apple Books-app vind je daarom een lijst ‘What to Read’, waar je alle nog niet uitgelezen boeken ziet staan. Je kunt deze lijst makkelijk aanpassen, zodat je écht alleen boeken te zien krijgt die je nog wilt lezen. Het maakt bij deze lijst en bij de ‘Gelezen’-lijst trouwens niet uit of het om gekochte boeken gaat. Je kunt hierin ook boeken terugvinden zie je zelf hebt toegevoegd aan de app. Ook kunnen er boeken in de lijst staan die nog op je verlanglijstje staan, maar die je nog niet hebt aangeschaft. Een teller geeft aan hoeveel boeken er nog op de lijst staan.

Met ‘Voor jou’ probeert Apple je nieuwe boeken te laten ontdekken. Dit bevat een collectie aanbevelingen op basis van eerder gekochte boeken. Je kunt dit beïnvloeden door per boek aan te geven of je het leuk vond, of juist niet. Er verschijnen ook boeken die je mogelijk leuk vindt of waarmee je een serie kunt aanvullen. Er komt op dit tabblad elke dinsdag een nieuwe wekelijkse top 5-lijst met boeken die je mogelijk interessant vindt. Apple waarschuwt dat deze functie mogelijk niet in alle landen beschikbaar is.

Zoeken naar boeken

Met het Zoek-tabblad kun je zoeken naar je boeken. Zoek je een titel, dan kijkt de app zowel in je lokale bibliotheek als in de Books Store en Audiobooks Store. Elk onderdeel verschijnt in een eigen strook, waar je horizontaal doorheen kunt bladeren. Je krijgt een lijst te zien van recente zoekopdrachten en trending boeken.

Uiteraard kun je je eigen boeken nog steeds toevoegen aan de app, mits ze in onbeveiligd ePub- of PDF-formaat zijn. Daarnaast kun je eigen audioboeken toevoegen. Deze kun je lokaal van je toestel verwijderen of permanent verwijderen uit iCloud. Gekochte boeken kun je lokaal verwijderen of verbergen. Ook kun je PDF-bestanden hernoemen, als de naam van je zelfgemaakte PDF-boek toch niet helemaal goed is.

Books Store

Op het tabblad Book Store blader je door het actuele aanbod van boeken, met hitlijsten, aanbevelingen, collecties, aanbiedingen en gratis boeken. Navigeren doe je door zijwaarts te vegen. In ‘Voor jou’ krijg je aanbevelingen op basis van eerdere aankopen. Hoe meer boeken je uit de Store aanschaft, hoe beter de aanbevelingen worden. Wil je meer details van een boek zien, dan verschijnt er een pop-up met meer informatie. Verder krijg je de sterrenwaardering te zien en knoppen om een fragment te downloaden, het boek aan te schaffen of het boek cadeau te doen. Je kunt een boek ook op je verlanglijstje zetten, waarna deze in ‘Leeslijst’ verschijnt.

Bij elk boek kun je ook het genre, de verschijningsdatum, lengte, uitgever, taal en meer zien. Als het boek deel uitmaakt van een serie kun je ook zien welke andere boeken in die serie verkrijgbaar zijn, welke andere boeken de auteur heeft geschreven en welke boeken andere klanten hebben gekocht. Dit zit er in iOS 12 allemaal wat luchtiger en overzichtelijker uit.

Uiteraard heb je nog steeds lijstjes met nieuwe en trending boeken, ranglijsten, keuze van de redactie, speciale aanbiedingen en een indeling op genre.

Audiobooks Store

Audioboeken hebben een apart tabblad. Je kunt via de aparte Audiobooks-store de eigen collecties en aanbevelingen van Apple lezen. Hierin vind je bijvoorbeeld een aparte sectie voor meestervertellers, vrouwelijke vertellers, hoorspelen, bekende artiesten en boeken die door de auteur zelf zijn ingesproken. Ook zet Apple een aantal aanbevolen voorlezers in het zonnetje. Bij Apple schaf je audioboeken per stuk aan of geef je ze cadeau. Je kunt dus geen abonnee worden zoals bij Audible het geval is. Dat is jammer, want de prijzen van audioboeken zijn relatief hoog vergeleken met het digitale boek.

iBooks-app downloaden

Vind je de Boeken-app niet op je iPhone of iPad, dan kun je deze handmatig downloaden uit de App Store. Gebruik je nog een versie iOS 8 tot en met iOS 11, dan vind je de iBooks-app standaard op je iPhone en iPad. Bij oudere versies van iOS kun je de app los downloaden vanuit de App Store. De iBooks-app voor de Mac is standaard aanwezig in macOS sinds OS X Mavericks.

Boeken via iCloud synchroniseren

Zodra je iOS 9.3 en macOS 10.11.4 of nieuwer hebt geïnstalleerd, krijgt iBooks ondersteuning voor iCloud. Dit betekent dat boeken en bestanden die je op het ene apparaat opslaat, ook automatisch op de andere verschijnen. Voorheen werden alleen de boeken op verschillende apparaten gesynchroniseerd als je ze in de iBook Store gekocht had. Vanaf iOS 9.3 en OS X 10.11.4 worden ePub- en PDF-bestanden ook bijgewerkt. Je leest alles over iCloud voor iBooks in ons onderstaande tipartikel.

Zelf boeken maken

Aanvankelijk was Apple’s boekwinkel voornamelijk bedoeld voor tekstgebaseerde boeken, zoals romans en non-fictieboeken. In 2012 werd het ook mogelijk om interactieve studieboeken en schoolboeken te downloaden, die je zelf kon maken met iBooks Author, een softwarepakket voor de Mac. Apple heeft deze app echter offline gehaald en brengt er geen updates voor uit. Je kunt ook zelf boeken maken in ePub-formaat, die je vervolgens door een controletool haalt.