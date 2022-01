De Apple Watch kan internetten via Wi-Fi als er geen iPhone in de buurt is. Hoe werkt het, hoe maak je handmatig verbinding met een draadloos netwerk en hoe zit het met 2,4GHz en 5GHz wifi? Je leest het hier!

Wifi op de Apple Watch gebruiken

De Apple Watch is sterk afhankelijk van de iPhone, maar Apple probeert het horloge wel steeds zelfstandiger te maken. De Apple Watch werkt bijvoorbeeld ook via wifi, want je kan eenvoudig handmatig verbinding maken met een draadloos netwerk. Wat zijn dan je mogelijkheden?

Zo werkt Apple Watch wifi

De Apple Watch haalt normaal gesproken informatie op via de Bluetooth-verbinding met de iPhone. Het horloge moet dan ook bij voorkeur verbonden zijn met een gekoppelde iPhone. Is dat niet het geval, dan kan de Apple Watch gebruikmaken van bekende wifi-netwerken in de buurt, waarmee je eerder verbonden bent geweest, bijvoorbeeld met je wifi thuis.

Belangrijk om te weten: alle Apple Watch-modellen werken met 2,4GHz 802.11b/g/n Wi-Fi netwerken, maar sommige werken ook met 5GHz. Vanaf de Apple Watch Series 5 (met uitzondering van de Apple Watch SE) kan de Apple Watch ook verbinding maken met 5GHz-netwerken.

Mogelijkheden van Apple Watch met wifi

Als de Apple Watch geen verbinding heeft met je iPhone, maar wel met een wifi-netwerk, is er alsnog veel mogelijk:

Meldingen ontvangen, ook van iPhone-apps (zoals WhatsApp)

Antwoorden op binnenkomende meldingen (zoals Berichten en WhatsApp)

Apple Watch-apps gebruiken die een internetverbinding vereisen

Muziek streamen

Bellen (indien Bellen via Wifi ingeschakeld is en ondersteund wordt)

FaceTime audio

Uiteraard kun je ook andere apps gebruiken die geen internetverbinding vereisen, zoals het bijhouden van je activiteiten.

Verbinding maken met een wifi-netwerk

Heb je eerder met je iPhone verbinding gemaakt met een bekend wifi-netwerk, dan worden de inloggegevens ook bewaard op de Apple Watch. Is de iPhone niet in de buurt, dan kan de Apple Watch nog steeds gebruikmaken van het netwerk. Sinds watchOS 5 kun je ook handmatig zoeken naar wifi-netwerken in de buurt en zo alsnog verbinding maken.

Je maakt handmatig verbinding met deze netwerken, zelfs als ze beveiligd zijn met een wachtwoord.

Zo maak je handmatig verbinding met een wifi-netwerk op je Apple Watch:

Open de Instellingen-app op je Apple Watch. Kies Wifi uit de lijst. Wacht tot de lijst met nabije Wi-Fi-netwerken is geladen. Tik het gewenste netwerk uit de lijst. Er verschijnt een scherm met extra uitleg. Tik op OK. Is het draadloze netwerk voorzien van een wachtwoord, dan kun je dit invoeren met de Scribble-functie. Je kan ook een wachtwoord uit je sleutelhanger halen. Tik rechtsboven op Verbind om verbinding te maken met het draadloze netwerk.

Is het gelukt, dan wordt het Wi-Fi-icoontje in het Bedieningspaneel op de Apple Watch blauw gekleurd.

Het werkt niet met alle draadloze netwerken. Als je een profiel of actiecode nodig hebt, of wordt doorgestuurd naar een webpagina waar je moet inloggen met bijvoorbeeld je Faceboek-account, lukt het niet. Ook in hotels en op luchthavens kun je tegen problemen aanlopen, omdat deze netwerken vaak een webpagina gebruiken waar je akkoord moet gaan met de voorwaarden.

Wifi loskoppelen en vergeten op de Apple Watch

Wil je de verbinding met een wifi-netwerk verbreken op de Apple Watch, dan kan dat op meerdere manieren:

Open het Bedieningspaneel op de Apple Watch en schakel het icoontje voor wifi uit.

Ga naar Instellingen > Wifi op de Apple Watch en zet de schakelaar bij Wifi uit.

Ga naar Instellingen > Wifi, tik op het gewenste netwerk en kies Vergeet dit netwerk.

Dit laatste is het meest radicaal en zorgt ervoor dat je Apple Watch geen verbinding meer maakt met het netwerk. Je kunt ook aangeven dat de Apple Watch niet meer automatisch verbinding mag maken (maar nog wel handmatig).

Zo werkt de Wi-Fi-schakelaar

Je kan op de Apple Watch je wifi uitschakelen via het Bedieningspaneel, maar daarmee staat de functie niet helemaal uit. Het icoontje wordt gedimd en de Apple Watch verbreekt de verbinding met het huidige netwerk, maar sommige functies die afhankelijk zijn van wifi blijven nog wel werken. Denk daarbij aan AirPlay, Handoff en Continuïteit. Wifi gaat dus niet volledig uit, maar bepaalde functies blijven werken. Dit is volgens Apple de meest logische oplossing, die voor gebruikers het meest vriendelijk is. Je muziek stopt niet meteen met afspelen.

Wil je écht de wifi-functie uitschakelen, dan moet je naar Instellingen > Wifi gaan en de schakelaar uit zetten.

Automatisch verbinding maken

Heb je handmatig de verbinding verbroken met een wifi-netwerk, dan zal je Apple Watch automatisch weer verbinding maken als aan één van onderstaande voorwaarden is voldaan:

Je hebt wifi weer ingeschakeld in het Bedieningspaneel.

Het is 5:00 uur ‘s ochtends op jouw locatie.

Je hebt de Apple Watch opnieuw gestart.

Je bent naar een andere locatie gegaan, bijvoorbeeld je werklocatie.

Internetten op je Apple Watch

Je kan ook internetsites op je Apple Watch bekijken. Hiervoor kun je uiteraard de wifi-verbinding gebruiken, als je iPhone niet in de buurt is. In onze tip over internetten op de Apple Watch leggen we uit hoe dit werkt.

Apple Watch met 2,4GHz en 5GHz netwerken

Veel mensen hebben tegenwoordig thuis Wi-Fi-netwerken die op twee frequenties werken: 2,4GHz en 5GHz. De 2,4GHz-frequentie heeft een groot bereik, maar de snelheid van gegevensoverdracht ligt lager. Voor de 5GHz-frequentie geldt het omgekeerde: een minder groot bereik, maar een hogere snelheid. Veel mensen kiezen op hun iPhone standaard voor de 5GHz-frequentie, maar niet alle Apple Watch-modellen zijn hier geschikt voor. Als je een Apple Watch Series 5 of nieuwer hebt, kun je alsnog gewoon verbinding maken. Maar wat als je een ouder model hebt, hoe zorg je dat alles toch goed werkt?

Volg onderstaande stappen:

Geef beide netwerken een herkenbare naam, zodat je de frequentie kunt herkennen. Zorg je ervoor dat jouw iPhone beide netwerken vergeet. Tik hiervoor op het i’tje bij het bekende netwerk en vervolgens op Vergeet dit netwerk. Verbind je iPhone nu eerst met het 2,4GHz-netwerk. Zorg ervoor dat alles op je Apple Watch goed werkt door bijvoorbeeld een app te openen die een internetverbinding vereist terwijl de iPhone niet in de buurt is. Zet Bluetooth op je iPhone uit en controleer of bepaalde functies op de Apple Watch nog werken, zoals Siri. Als dit goed gaat, kun je Bluetooth weer inschakelen. Verbind je iPhone nu met het 5GHz-netwerk. Om er zeker van te zijn dat je iPhone altijd blijft communiceren met het 5GHz-netwerk, kun je het 2,4GHz-netwerk op de iPhone weer vergeten. Je Apple Watch zal het 2,4GHz-netwerk blijven onthouden, waardoor hij ook blijft functioneren als je iPhone niet in de buurt is.

Op deze manier kun je ervoor zorgen dat je iPhone automatisch verbinding maakt met het snellere 5GHz-netwerk, terwijl de Apple Watch kan terugvallen op het 2,4GHz netwerk, als dat nodig is.