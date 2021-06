Mindfulness-app

Heb je een stressvolle periode? Sta je op het punt een spannende activiteit te doen en schiet je hartslag omhoog? De Apple Watch heeft een speciale app om je rustig te maken. Het heet Mindfulness (voorheen Ademhaling / Breathe) het is standaard aanwezig op elke Apple Watch. Je kan het gebruiken voor meditatie of als het even te druk wordt in je hoofd. Ook gedurende de dag kan de app je helpen om te ontspannen.

Mindfulness in watchOS 8

Apple beseft dat mensen tegenwoordig meer behoefte hebben om ‘mindful’ te zijn. De Ademhaling-app van voorheen heeft daarom een nieuwe naam gekregen: Mindfulness. Deze bevat verbeterde ademhalingsessies en een nieuw onderdeel: Reflectie. Hieronder lopen we alle opties langs.

Reflectie-oefeningen

Een Reflectie-sessie duurt één minuut en is geschikt om overal en op elk moment te doen (behalve als je aan het autorijden, uiteraard). Bij elke sessie krijg je een opdracht: denk na over een persoon waar je van houdt, een idee waar je trots op bent of een gebeurtenis waar je graag aan terugdenkt. Het zijn positieve gedachten, die je moeten helpen om rustiger te worden. Vervolgens krijg je een animatie te zien, terwijl jij nadenkt over het onderwerp.

Twee voorbeelden:

“Probeer je een moment te herinneren waarin je een gevoel van kalmte hebt ervaren. Probeer dat gevoel terug te halen.”

“Denk aan iets waar je dankbaar voor bent en ga bij jezelf na waarom je het zo waardeert.”

In de beta van watchOS 8 zijn deze teksten nog Engelstalig.

Ademhalingsoefeningen op de Apple Watch

In de Mindfulness-app vind je ook de functie Ademhaling. Sinds watchOS 3 is het al mogelijk om onder begeleiding ademhalingsoefeningen te doen. Je kunt de app elke dag even opstarten of op een moment dat je gestresst bent.

Je krijgt een visualisatie te zien met klopjes op je pols, om aan te geven wanneer je moet inademen. Na afloop krijg je een overzicht van de verstreken tijdsduur. Tijdens de oefening moet je rustig op een stoel blijven zitten; het is niet de bedoeling dat je gaat rondlopen.

Zo gebruik je de ademhalingsfunctie:

Ga op een rustige plek zitten. Start de Mindfulness-app op de Apple Watch. Tik op Ademhaling. Volg de instructies op het scherm. Zodra de oefening begonnen is kun je eventueel je ogen sluiten. Na afloop krijg je een overzicht van de verstreken tijdsduur en je hartslag.

De resultaten van de ademhalingsoefeningen vind je terug in de Gezondheid-app bij het onderdeel Mindfulness. Standaard duurt de sessie 1 minuut, maar door op de drie puntjes achter Ademhaling te tikken kun je ook kiezen voor een andere tijdsduur (2, 3, 4 of 5 minuten).

Ademhaling: instellingen van de app

Op de Apple Watch kun je enkele instellingen wijzigen, die vooral betrekking hebben op de ademhalingsoefeningen. Je vindt dit via Instellingen > Mindfulness. Het gaat om instellingen als de frequentie van je ademhaling en hoe prominent de klopjes op je pols zijn. Ook kun je instellen hoe vaak je wordt herinnerd om een ademhalingsoefening te doen.

Sommige mensen vinden het comfortabeler om de instellingen via de iPhone aan te passen. Ook dat kan:

Open de Apple Watch-app en ga naar het tabblad Mijn Watch. Blader omlaag en tik op Mindfulness. Je kunt hier verschillende instellingen aanpassen.

Herinnering uitschakelen

Wil je niet steeds herinnerd worden dat je ademhalingsoefeningen moet doen? Dan kun je de meldingen ook uitschakelen:

Ga naar de instellingen van de Mindfulness-app. Tik op Ademhalingsherinneringen. Kies de optie Geen (of een waarde, als je vaker of minder vaak herinneringen wilt krijgen).

Al deze instellingen zijn ook te wijzigen vanaf de Apple Watch. Je vindt het bij Instellingen > Ademhaling.

Ademhaling-wijzerplaten

De Mindfulness-app heeft ook een eigen wijzerplaat. Met deze wijzerplaat kun je ontspanningsoefeningen doen, zonder dat je de app hoeft te openen. Zodra je je pols tilt, verschijnt de animatie op het scherm die aangeeft wanneer je moet in- en uitademen. Het ritme is hetzelfde als in de Mindfulness-app, met een interval van 8,5 seconden. Je kan kiezen tussen vier varianten, elk met een ander ontwerp.

Je vindt de Ademhaling-wijzerplaten in de Watch-app op je iPhone of je voegt ze direct op je Apple Watch toe. Lees ook onze tip over het aanpassen van je Apple Watch wijzerplaat.

Bekijk ook Wijzerplaat wisselen en aanpassen op je Apple Watch Bij de Apple Watch heb je de keuze uit allerlei wijzerplaten. Ontdek hier hoe je de Apple Watch wijzerplaten kunt wisselen, aanpassen, extra widgets toevoegen en weer verwijderen, zodat je wijzerplaat helemaal naar jouw smaak is.

Ademhaling-apps voor de iPhone

Er is geen tegenhanger voor de Ademhaling-app op de iPhone van Apple zelf, maar je vindt in de App Store wel talloze alternatieve apps die ook op de iPhone werken zoals Breathe (link) en Calm (link). In ons aparte artikel vind je een lijstje met mindfulness-apps die je ook kunt gebruiken om beter te ontspannen en je ademhaling te verlagen.

Bekijk ook De beste mindfulness- en meditatie-apps voor iPhone en iPad Welke meditatie-apps zijn goed? Hoe kun je met mindfulness meer in balans komen? Met deze iPhone-apps leer je mediteren, voeg je mindfulness toe aan je leven en leef je bewuster.