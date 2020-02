Foto’s op je Apple Watch bekijken: zo werkt het

Foto’s bekijken op de Apple Watch

Het ligt misschien niet voor de hand om foto’s op je Apple Watch te bekijken, maar het kan gewoon! Zo werkt het.

Favoriete foto’s bekijken op de Apple Watch

Als je niets hebt ingesteld krijg je de map met favoriete foto’s te zien op de Apple Watch. Draai aan de Digital Crown voor in- en uitzoomen, veeg met je vinger op het scherm om te bladeren of tik op een foto om deze schermvullend te bekijken.

Heb je een foto schermvullend in beeld, dan kun je naar links en rechts vegen om te bladeren. Je kunt ook iets harder drukken om een foto als wijzerplaat in te stellen. Je kunt ook in de Foto’s-app op de iPhone heel gemakkelijk een nieuwe wijzerplaat maken door het deelmenu te openen en Maak wijzerplaat te kiezen. Verder is het mogelijk om Live Photos op de Apple Watch te zien.

Fotoalbum kiezen voor je Apple Watch

Wil je liever niet je favorieten zien, maar een ander fotoalbum dan kan dat ook:

Open de Watch-app op je iPhone. Blader naar Foto’s en tik op Foto’s uit album. Kies het album dat je wilt synchroniseren.

Maximum aantal foto’s instellen

Je bepaalt zelf hoeveel foto’s je op de Apple Watch wilt zien. Hoe meer foto’s, hoe drukker het mozaïek bij het opstarten van de app. Je kunt dit op twee manieren beperken: zet minder foto’s in het album waarmee je synchroniseert, of geef aan wat de fotolimiet is.

Het instellen van het maximale aantal foto’s doe je als volgt:

Ga in de Watch-app op de iPhone naar Foto’s. Tik op Fotolimiet. Kies een waarde: 25, 100, 250 of 500.

Terugblik bekijken op je Apple Watch

Je kunt ook terugblikken op je Apple Watch bekijken. Dit kan op twee manieren:

Via de Siri-wijzerplaat . Je ziet hierop een overzicht van recente terugblikken.

. Je ziet hierop een overzicht van recente terugblikken. Via de Dynamische wijzerplaat. Je stelt dit in via de Watch-app op je iPhone. Tik op Wijzerplaten > Foto’s > Dynamisch.

Telkens wanneer je je pols optilt krijg je weer een andere foto uit je terugblikken te zien.

Wil je een schermfoto van de Apple Watch maken? Ook dat kan! Je leest het in onze afzonderlijke tip.