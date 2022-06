Met Apple's HealthKit kun je op een centrale plek allerlei data over je sportprestaties, gezondheid en lichaamsmetingen verzamelen. Diverse apps en accessoires wisselen gegevens uit met HealthKit, ook van externe ontwikkelaars. Lees hier alles over HealthKit, de functies en wat jij eraan hebt.

HealthKit is het gezondheidplatform van Apple. Hiermee kun je allerlei data over beweging, gezondheid en dergelijke verzamelen. Al deze data vind je terug in de Gezondheid-app van Apple. Als een app van een externe ontwikkelaar met HealthKit werkt, weet je dat deze data kan inlezen en/of uitlezen. Hieronder lees je over:

Wat is HealthKit?

Er zijn heel wat apps en accessoires die zich richten op je gezondheid. Zo zijn er slimme weegschalen om je gewicht vast te leggen, slimme bloeddrukmeters om je bloeddruk in de gaten te houden en apps voor hardlopers om je rondjes te registreren. Het zou jammer zijn als al die data gevangen zit in verschillende apps. HealthKit zorgt daarom dat apps en accessoires deze gegevens veilig onderling kunnen uitwisselen. Dit helpt je om bijvoorbeeld een verband te leggen tussen voedingsgewoontes en je gewicht.

Bekijk ook Deze slimme weegschalen houden automatisch je gewicht bij Wil je afvallen? Met een goede weegschaal meet je of alle moeite effect heeft. Deze slimme weegschalen met iPhone-apps meten meer dan alleen gewichtsverlies en houden bijvoorbeeld ook je botmassa, hartslag en luchtkwaliteit in de gaten. Wij bespreken de beste slimme weegschalen die met de iPhone samenwerken.

Als gebruiker kun je de metingen terugvinden in de Gezondheid-app op je iPhone. Dit is ook de app waarmee je kunt regelen welke apps toegang hebben tot HealthKit. Je moet altijd eerst toestemming geven voordat een app gebruik mag maken van jouw gezondheidsdata.

Apple heeft voor de ontwikkeling van HealthKit samengewerkt met gerenommeerde instituten, zoals de Amerikaanse Mayo Clinic en het Radboud-ziekenhuis in Nijmegen. In een interview met iCulture vertelde Lucien Engelen van RadboudUMC dat HealthKit een goede ontwikkeling is. Het geeft je meer inzicht in je lichaamswaarden en moedigt niet aan tot ‘zelf doktertje spelen’.

HealthKit en Apple’s gezondheidsinitiatieven

Apple is meerdere initiatieven gestart op het gebied van gezondheid. Het gaat in totaal om drie initiatieven:

HealthKit: voor de uitwisseling van gezondheidsdata tussen apps.

ResearchKit: voor het uitvoeren van medisch onderzoek.

CareKit: voor het ontwikkelen van medische apps.

HealthKit en Apple Watch

HealthKit werkt ook nauw samen met de Apple Watch. De sensoren zoals de hartslagmeter en de stappenteller die in dit horloge zitten, sturen hun metingen door naar HealthKit, zodat je ze in de Gezondheid-app en apps van derden kunt bekijken.

Je kunt ook apps van derden op de Apple Watch installeren die HealthKit ondersteunen, zoals de app HeartWatch waarmee je gedetailleerde analyses van je hartslag kunt maken. De gegevens die een dergelijke app verzamelt zullen ook naar de Gezondheid-app worden gestuurd.

HealthKit alternatieven

Apple legt veel nadruk op gezondheid. Dat is af te leiden uit het grote aantal gezondheidsspecialisten dat Apple sinds 2014 in dienst heeft genomen, nog voor de aankondiging van de Apple Watch. Het gaat om artsen en experts op het gebied medische sensoren. In de loop van de jaren zijn er steeds meer gezondheidsfuncties toegevoegd aan de Apple Watch, zoals een Medicijnen-app en het meten van VO2 Max.

Apple is niet het enige bedrijf dat geïnteresseerd is in het verzamelen van gezondheidsdata. Google wil met Google Fit ook een platform voor je gezondheidsdata opbouwen en tegelijk proberen bedrijven als Fitbit (onderdeel van Google), Samsung en Adidas er voor te zorgen dat zoveel mogelijk partners meedoen met hun gezondheidsplatformen. Apps zoals Strava en Runkeeper werken vaak met meerdere platformen.

Wil je weten hoe de Apple Watch je gezondheid kan verbeteren, dan vind je in onderstaand artikel meer informatie.

Bekijk ook 10 manieren waarop de Apple Watch je helpt je gezondheid te verbeteren De Apple Watch kan je helpen met gezonder leven. In deze gids ontdek je 10 manieren waarop de Apple Watch je gaat helpen om meer op je gezondheid te letten en een actievere levensstijl aan te leren.