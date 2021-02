Apple Watch horlogebandjes: voor elke smaak

Apple brengt voor de Apple Watch een groot aantal horlogebandjes uit. De basiscollectie bestaat uit allerlei horlogebandjes in diverse kleuren en materialen. Daarnaast zijn er diverse Apple Watch Pride-bandjes en natuurlijk zijn er duizenden alternatieve horlogebandjes van andere merken. In dit artikel bespreken we alleen de officiële Apple Watch-horlogebandjes: prijzen, modellen en kleuren. Wil je een Apple Watch kopen, dan kun je met Apple Watch Studio zelf de combinatie van horlogekast en bandje kiezen.

Nieuw toegevoegd

In het najaar van 2020 heeft Apple enkele nieuwe horlogebandjes geïntroduceerd. Het gaat om twee varianten van het Solobandje en een nieuw lederen bandje met ribbels. In voorjaar 2021 kwam er ook een speciaal Unity-sportbandje beschikbaar, bestaande uit de drie kleuren van de pan-Afrikaanse vlag.

Dit zijn de nieuwste bandjes:

Vier keer per jaar brengt Apple nieuwe kleuren van de bandjes uit, waar we op iCulture uiteraard aandacht aan besteden.

Voorheen had Apple ook leren bandjes met een klassieke sluiting. Sinds september 2018 is dit model niet meer via Apple beschikbaar. Daarnaast waren er nylon bandjes in vrolijke kleuren en met streepmotieven. Dit bandje was vrij dun, wat het erg geschikt maakte voor warme zomerdagen. De bandjes waren volgens Apple ‘supersterk’ omdat ze uit vier verschillende lagen bestonden van meer dan 500 draden. De bandjes hadden een metalen sluiting met gesp. Sinds september 2018 is dit bandje niet meer beschikbaar in Apple’s assortiment.

Prijzen horlogebandjes Apple Watch

De officiële Apple Watch horlogebandjes zijn meestal verkrijgbaar voor €49, maar de prijs kan oplopen tot enkele honderden euro’s als je voor de duurdere modellen van leer of metaal kiest. Er is voor elke smaak wel iets te vinden. Met Apple Watch Studio kun je vooraf checken welke bandjes het beste bij jouw horlogekast passen.

Solobandje

Het Solobandje is een nieuw model, dat sterk lijkt op het gewone sportbandje. Deze is echter gemaakt van siliconenrubber (in plaats van fluorelastomeer) en bestaat uit één stuk, zonder gesp of sluiting. Het is een rekbaar bandje dat flexibel en licht is. Er zijn 18 verschillende maten verkrijgbaar en je zult met een speciale papieren pashulp de juiste maat moeten bepalen. Let op dat dit bandje vanwege de maatvoering alleen geschikt is voor de Series 4 en nieuwer.

Kleuren:

Zwart

Wit

Donkermarineblauw

Gember

Cyprusgroen

Citrusroze

Rood

Prijs: 49 euro

Gevlochten solobandje

Dit bandje is erg knap gemaakt, van gevlochten materiaal. Het gaat om een rekbaar bandje, gemaakt van 16.000 vezels van gerecycled polyester, geweven met dun siliconendraad. Daardoor is het precies op maat. Dit bandje voelt prettig aan en is zweet- en waterbestendig. Let op dat dit bandje vanwege de maatvoering alleen geschikt is voor de Series 4 en nieuwer.

Kleuren:

Invernessgroen

Houtskool

Punchroze

Atlantisch blauw

Rood

Prijs: 99 euro

Sportbandje

Het sportbandje is het langst bestaande Apple Watch-bandje en is al in heel wat kleuren verschenen. Er zijn twee varianten: de modellen van Apple die van glad materiaal zijn gemaakt en de modellen van Nike+. Deze zijn te herkennen aan het gaatjespatroon, waardoor zweet gemakkelijker wordt afgevoerd. Deze bandjes zijn gemaakt van fluorelastomeer, een materiaal dat lang mooi blijft.

Dit bandje is geschikt om mee te zwemmen. De sluiting is wel even wennen: er zit een pinsluiting aan de binnenkant, die zorgt voor een goede pasvorm. Maar als nieuwe gebruiker kost het wel wat moeite voordat het lukt om de sluiting met één hand te bedienen. Apple levert twee formaten in de verpakking, voor bijna elk formaat polsen.

Prijs: 49 euro (ook voor Nike+)

Geweven sportbandje (Sport Loop)

Heb je liever een comfortabel bandje dat gemakkelijk aanpasbaar is? Dan is het geweven sportbandje oftewel de Sport Loop iets voor jou. Dit bandje is verkrijgbaar in egale kleuren en in combinaties met een contrasterende zijkant. Dit bandje is gemaakt van een soort badstof-achtig materiaal en sluit met klittenband. Daardoor is het altijd goed op maat en kun je gemakkelijker het bandje strakker of wat losser doen. Zie ook onze review van de Apple Watch Sport Loop.

Prijs: 49 euro (ook voor Nike+)

Leren bandje met moderne gesp

Dit bandje is alleen beschikbaar voor de 40mm Apple Watch en voorheen voor de 38mm Apple Watch. Het is gemaakt van een fijne kwaliteit Granada-leer en wordt gemaakt door een kleine Franse leerlooierij uit 1803. Het gladde leer wordt licht geklopt en gewalst voor een fijne textuur. De gesp lijkt uit één stuk te bestaan, maar is in feite een tweedelige metalen vergrendeling die heel gemakkelijk sluit en ook gemakkelijk weer losgaat. Er zit een binnenlaag van Vectran in voor meer stevigheid en voldoende elasticiteit.

Prijs: 149 euro





Leren bandje met ribbels

Dit leren bandje met ribbels wordt gemaakt van Venezia-leer door een ambachtelijke leerlooierij in het Italiaanse Arzignano. Deze bestaat al meer dan vijf generaties en heeft samengewerkt met bekende namen uit de modewereld. Een proces van kloppen en walsen zorgt voor een gegranuleerde textuur, dat mooier tot zijn recht komt. In het leer zitten magneetjes verborgen, waarmee je het bandje soepel om je pols slaat.

Prijs: 99 euro





Leather Link

Een compleet nieuw bandje, gemaakt van leer en met een magnetische sluiting. Met dit bandje is Apple het meest voorzichtig, want er zijn bij de introductie maar vier kleuren verkrijgbaar. Het bandje is met de hand gemaakt van Roux Granada-leer uit Frankrijk en heeft een verborgen magnetische sluiting, met speciale flexibele magneetjes die ervoor zorgen dat alles netjes op z’n plek blijft.

Kleuren:

Baltisch blauw

California Poppy

Zadelbruin

Zwart

Prijs: 99 euro





Milanees bandje

Dit bandje van roestvrijstaal vlechtwerk is geïnspireerd op een negentiende-eeuws ontwerp uit Milaan. Het wordt op gespecialiseerde Italiaanse machines gemaakt en kan soepel rond je pols worden gevouwen. Het Milanese bandje is volledig magnetisch en daarmee eindeloos verstelbaar. Een extra PVD-coating (physical vapor deposition) geeft de exemplaren in goud en grafiet een opvallend mooie uitstraling. Maar je kunt ook kiezen voor een gewone staalkleur.

Prijs: 99 euro





Schakelarmband

Deze schakelarmband is gemaakt van hetzelfde chirurgische staal (316L) als de horlogekast. Het bestaat uit meer dan honderd losse onderdelen. Volgens Apple duurt het meer dan negen uur om een enkel bandje te maken – al kun je veel goedkopere imitaties vinden die vast niet zoveel tijd hebben gekost. Je sluit dit bandje met een vlingersluiting. Door schakels te verwijderen kun je het bandje aanpassen aan je polsgrootte. Dit bandje is perfect voor zakelijke gelegenheden, zoals een belangrijke afspraak.

Prijs: 349 of 449 euro

Speciale Apple Watch-bandjes

Apple brengt sporadisch ook speciale Apple Watch-bandjes uit. Het gaat dan vaak om limited editions die alleen dat jaar verkrijgbaar zijn. Apple heeft bijvoorbeeld de Pride-bandjes, die elk jaar vernieuwd worden. Apple heeft in de afgelopen jaren meerdere nieuwe modellen uitgebracht, zowel van het geweven sportbandje als het gewone en Nike-sportbandje.

Bekijk ook Apple Watch Pride-horlogebandjes van 2016 tot nu Apple brengt sinds 2016 speciale Pride-horlogebandjes uit. Elk jaar kwam er een ander design en voor liefhebbers is het leuk om ze allemaal te verzamelen. Toon je ware kleuren met deze Apple Watch Pride-horlogebandjes in regenboogkleuren!

Prijs:

In voorjaar 2021 kwam er het Apple Watch Unity-sportbandje. Dit bandje is uitgebracht om de Black History Month te vieren. Apple heeft het bandje tegelijkertijd uitgebracht met een limited edition Apple Watch Series 6. Het gaat om een gewoon sportbandje, maar dan met de drie kleuren van de pan-Afrikaanse vlag (zwart, rood en groen). De metalen pin is aan de achterkant gekenmerkt met de tekst Solidarity – Truth – Power.

Prijs: 49 euro

Andere speciale bandjes die Apple in het verleden uitgebracht heeft, zijn speciale bandjes voor medewerkers die meegedaan hebben aan besloten Close Your Rings-uitdagingen en speciale bandjes voor de Olympische Spelen.

Wil je meer weten over Apple Watch-horlogebandjes of wil je een complete Apple Watch kopen? Misschien vraag je je af welk formaat Apple Watch bij jou past. Dan vind je elders op onze website alle info!

Horlogebandjes: diverse maten

De meeste horlogebandjes zijn geschikt voor bijna elk formaat pols, maar er zijn ook bandjes die alleen in 40mm of in 44mm verkrijgbaar zijn. In ons artikel over polsmaten kun je zien welke bandjes geschikt zijn voor grote en kleine polsen. Met een meetlint kun je de omtrek van je pols meten. Bij de sportbandjes krijg je een extra verlengstukje voor grotere polsen.

Voor mensen met bredere polsen heeft Apple op een later moment het XL-formaat toegevoegd. Deze zijn beschikbaar in een beperkt aantal kleuren. Wil je meer weten over horlogebandjes die voor grote en kleine polsen geschikt zijn? Lees dan ons artikel: Apple Watch-horlogebandjes voor grote en kleine polsen.

Bekijk ook Apple Watch-horlogebandje te klein of te groot? 5 passende oplossingen Zit jouw Apple Watch horlogebandje te krap, omdat je grote polsen hebt? Dan hebben we 5 oplossingen om toch de Apple Watch te kunnen dragen. Speciale bandjes voor grote polsen, aanpassingen en grote maten, plus een bonustip voor mensen die juist heel slanke polsen hebben.

Je hoeft bij het kiezen van een Apple Watch-bandje alleen te letten op de kastgrootte:

38mm/40mm voor de kleine horlogekast

42mm/44mm voor de grote horlogekast

Twijfel je over de maat? De bandjes voor 38mm/40mm zijn onderling uitwisselbaar, terwijl alle bandjes voor 42mm/44mm ook onderling passen. Je hoeft dus alleen maar te letten op de maat.

Exclusieve horlogebandjes

Naast de hierboven genoemde horlogebandjes brengt Apple in samenwerking met het Franse modehuis Hermès ook een speciale Hermès-collectie uit. Deze horlogebandjes zijn in de Nederlandse Apple Stores niet verkrijgbaar. Bij selecte Apple Stores en Hermès boetieks kun je ze los kopen voor prijzen tussen de ca. €350 en €500. Je kunt ook kiezen voor namaak; dan ben je een stuk goedkoper uit.