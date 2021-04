Apple Podcasts is een dienst waar je allerlei audio- en praatshows kunt vinden. Vanaf voorjaar 2021 komt er de mogelijkheid om je tegen betaling op podcasts te abonneren, zodat je je favoriete podcaster kunt steunen. Eerder werd hiervoor de naam Podcasts+ gesuggereerd, maar Apple spreekt over Podcasts Subscriptions.

Apple Podcasts

Apple heeft al jarenlang een podcastdienst, waar je gratis kunt luisteren naar audioshows. Tijdens het Spring Loaded-event van april 2021 werden allerlei vernieuwingen aangekondigd, waaronder de mogelijkheid om voor losse podcasts te betalen. Hoe het precies zit, lees je verderop. Of betaalde podcasts een succes zullen worden is echter nog zeer de vraag. Podcasts zijn vanaf het begin altijd gratis en vrij toegankelijk geweest en met initiatieven van Apple, Spotify en andere aanbieders komen ze steeds vaker in een ‘walled garden’ of achter een betaalmuur terecht.



Wil je meepraten over deze aankondiging? In onze Praat mee over Apple’s april 2021 aankondigingen kun je met andere iCulture-lezers discussiëren over deze en andere aankondigingen en je mening delen.

Bekijk ook Praat mee: bespreek hier de aankondigingen van Apple's april-event Vandaag onthult Apple de eerste nieuwe producten van 2021 en dit artikel is de enige juiste plek om te discussiëren over de aankondigingen. Praat mee over Apple's april 2021-event!



Apple Podcasts in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van Apple Podcasts:

Centrale plek bij Apple waar je miljoenen podcasts vindt.

Te beluisteren via de Podcasts-app voor iPhone, iPad, Mac, Apple TV en Apple Watch.

Vanaf voorjaar 2021 ook podcasts tegen betaling; Apple krijgt hiervan 15-30%.

De meeste podcasts zullen nog steeds gratis te beluisteren zijn.

Nieuw in 2021: Podcasts-app krijgt nieuw design

De Podcasts-app krijgt in het voorjaar van 2021 een nieuw design en enkele nieuwe functies. Zo zijn er voortaan kanalen (channels), waarbij shows in groepen gebundeld worden rondom een bepaald thema. Elk kanaal is voorzien van een unieke titel, omschrijving en een coverplaatje.



Voorbeelden van enkele Apple Podcasts Channels.

De app krijgt een verbeterd zoektabblad en de pagina’s voor shows en afleveringen zijn ook vernieuwd. Met de Smart Play-knop kun je automatisch de nieuwste aflevering van een show starten. Daarnaast kun je losse afleveringen downloaden om offline te kunnen luisteren.

Voor makers van podcasts is er een nieuwe Apple Podcasts for Creators-website waar je de kneepjes van het vak leert. Het Apple Podcasts Connect-dashboard is vernieuwd en heeft meer functies om je podcasts te beheren. Wil je gebruik maken van de nieuwe betaalfunctie, dan kun je je aanmelden bij het Apple Podcasters Program, zodat je geld kunt verdienen met je show.

Nieuw in 2021: Podcasts Subscriptions

Apple heeft tijdens het Spring Loaded-event 2021 vernieuwingen aangekondigd voor Apple Podcasts. Tegen betaling kun je meer privileges krijgen, zoals luisteren zonder reclame, toegang tot extra content of eerder kunnen luisteren naar nieuwe shows. Apple werkt daarvoor samen met een aantal externe partijen, zoals de Amerikaanse publieke omroep NPR, de Los Angeles Times, Sony Music Entertainment en meer. Apple Podcasts Subscriptions komen in mei 2021 beschikbaar in meer dan 170 landen, dus ook in Nederland en België.

Wil je je favoriete podcaster steunen, dan kan dat voortaan. Het gaat hier niet om een nieuwe bundel, maar om losse abonnementen die je per show afsluit. Dit is dus vergelijkbaar met de in-app abonnementen van apps. Apple gaf geen details over financiën en hoeveel Apple er zelf aan verdient, maar volgens de eerste geruchten gaat het om 30% afdracht aan Apple. In het tweede jaar zakt dit naar 15%, net als bij apps.

De maker van de podcast mag zelf een prijs bepalen, die standaard maandelijks in rekening wordt gebracht. Een podcastmaker kan echter ook een jaarabonnement aanbieden. De abonnementen gelden voor 6 huisgenoten als je Delen met gezin gebruikt.

Om de luisteraars een voorproefje te geven kunnen podcasters gratis probeerafleveringen of een proefperiode aanbieden.

Wat is Apple Podcasts?

Apple is altijd een voorloper op het gebied van podcasts geweest. Al sinds het audioformaat begin deze eeuw voor het eerst populair werd, is iTunes dé plek geweest waar je podcasts luistert. Ook nu nog luisteren de meeste iCulture-lezers onze podcasts via Apple.

Inmiddels zijn podcasts zo belangrijk geworden dat de dienst een paar jaar geleden is afgesplitst naar een zelfstandige app, genaamd Podcasts. Je vindt deze op de iPhone, iPad, Mac en Apple Watch.

Bekijk ook Alles over het luisteren van podcasts op de iPhone en iPad Met podcasts luister je naar allerlei onderwerpen op je iPhone of iPad. Dat kan bijvoorbeeld met de Podcasts-app op de iPhone en iPad. In dit artikel lees je alles over podcasts luisteren op de iPhone en iPad.

Waarom komt Apple met nieuwe podcastfuncties?

Diensten rondom audio zijn momenteel erg hot. Na het succes van Clubhouse hebben ook Facebook en Reddit hun Clubhouse-alternatieven onthuld. Ook Twitter, Spotify en LinkedIn hebben een alternatief voor Clubhouse. Mensen willen niet alleen lezen en video’s kijken, maar ook luisteren naar audio in allerlei vormen. Daar is nu het juiste momentum voor.

Apple heeft echter niet gekozen voor het ontwikkelen van de zoveelste Clubhouse-kloon, maar zet extra in op podcasts. Het is daarin niet de enige. Ook Spotify ziet de potentie van podcasts en heeft flink erin geïnvesteerd, onder andere met de overname van allerlei start-ups die technologie voor podcasts kunnen leveren. Daarnaast heeft Spotify enkele prominente namen aan zich gebonden, voor het aanbieden van exclusieve shows. Daarmee zullen mensen eerder de Spotify-app installeren en betaald abonnee worden.

Voor Apple speelt er nog iets meer mee. Behalve het terugwinnen van de prominente positie op het gebied van podcasts zoekt Apple ook naar extra inkomstenbronnen. Met betaalde tv-series, workoutvideo’s, een muziekdienst en een nieuwsdienst is Apple druk bezig om een extra inkomstenstroom op te bouwen. Apple-producten hebben een lange levensduur en als mensen eenmaal een iPhone of Mac gekocht hebben, valt er niet meer zoveel aan ze te verdienen. Apple zorgt daarom voor een constante stroom aan nieuwe accessoires en aanvullende diensten.

Betaaldiensten zoals Apple Music en bundels zoals Apple One moeten ervoor zorgen dat je ook als tevreden Apple-gebruiker nog maandelijks een paar tientjes naar Cupertino overmaakt. Aangezien er miljoenen Apple-gebruikers zijn, levert dat een behoorlijke inkomstenstroom voor Apple op.

Eerdere hints voor een betaalde podcastdienst

Er gingen eerder al geruchten over betaalde functies voor Apple Podcasts, waarbij werd gesproken over Podcasts+. Apple koos uiteindelijk voor de naam Podcasts Subscriptions: geen algemene bundel, maar betalen per show.

Zo stopte Apple een dag vóór de aankondiging met het toelaten van nieuwe podcast-afleveringen via iTunes Connect. Podcastmakers konden daardoor tijdelijk geen nieuwe afleveringen online zette. Daardoor ontstond de indruk dat Apple bezig is met onderhoud, om de systemen klaar te maken voor de betaaldienst.

Een andere hint was dat Apple de woordkeuze in de Podcasts-app onlangs veranderde. In plaats van ‘abonneren’ was er plotseling sprake van ‘volgen’. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat mensen volgen meestal gratis is, terwijl abonneren vaak in verband wordt gebracht met iets waar je voor moet betalen.

Bekijk ook Apple's Podcasts-app vervangt de term 'abonneren' door 'volgen' In de Podcasts-app van Apple kun je je vanaf iOS 14.5 niet langer abonneren op podcasts, maar je kunt ze wel volgen. Mogelijk is het een eerste stap naar betaalde podcasts bij Apple.

Verder suggereerden analisten van Loup Ventures begin 2021 dat Apple nog veel meer geld uit betaaldiensten zou kunnen halen. Ze noemden daarbij Apple Podcasts+, Mail+ en Stocks+ als voorbeelden. Podcasts+ is nu realiteit, maar Apple zou ook betaalde functies aan de Mail-app en de Aandelen-app kunnen toevoegen.