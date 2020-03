Wil je muziek luisteren op de Apple Watch? Via draadloze oordopjes luister je naar de muziek, zonder dat je de iPhone nodig hebt. In deze tip alles over muziek op de Apple Watch zetten en afspelen en het streamen van muziek naar je Apple Watch.

Als je een set draadloze oordopjes hebt liggen, dan kun je je Apple Watch eenvoudig gebruiken als muziekspeler. Je kunt muziek synchroniseren met de Apple Watch om er vervolgens draadloos naar te luisteren. Deze tip legt uit hoe je de muzieknummers synchroniseert met je Apple Watch en er vervolgens naar luistert.

Muziek luisteren via je Apple Watch

Het meenemen van wat muziek, podcasts of een audioboek is prettig als je je Apple Watch gebruikt om te sporten. Je hebt dan tijdens het hardlopen, wandelen of fietsen ook nog iets om naar te luisteren. Je kunt afspeellijsten, albums en meer synchroniseren met je Apple Watch, zodat je je favoriete muziek altijd bij je hebt. Je iPhone hoeft daarvoor niet in de buurt te zijn. Het enige wat je hoeft te doen is het koppelen met Bluetooth oordopjes en de muziek over te plaatsen.

Dit heb je nodig om muziek via je Apple Watch te luisteren:

Apple Watch

Draadloze oordopjes of koptelefoon

Eigen muziek in de Muziek-app of Apple Music

Het is dus niet mogelijk om muziek van Spotify direct op je Apple Watch te zetten. Spotify heeft wel een Apple Watch-app, maar daarmee bedien je de muziek die vanaf je iPhone gestreamd wordt.

Bluetooth-koptelefoon koppelen met Apple Watch

Wil je muziek luisteren via je Apple Watch, dan heb je eerst een set draadloze oordopjes of een koptelefoon nodig. Afhankelijk van het type dat je gebruikt, moet je deze al dan niet handmatig koppelen.

AirPods en geselecteerde Beats-koptelefoons en -oordopjes

De AirPods en bepaalde modellen van de Beats-koptelefoons en -oordopjes zijn voorzien van een W1- of H1-chip. Deze chip zorgt ervoor dat het audioproduct gesynchroniseerd wordt met al je eigen Apple-apparaten. Dat betekent dat je bijvoorbeeld de AirPods alleen maar hoeft te koppelen aan je iPhone, waarna ze ook gereed zijn om te gebruiken in combinatie met je Apple Watch. Je hoeft dan dus niets te doen.

Andere draadloze oordopjes of koptelefoon

Voor elke andere draadloze Bluetooth oordopjes of koptelefoon moet je de koppeling handmatig leggen. Dit doe je als volgt:

Open op de Apple Watch de Instellingen-app. Selecteer Bluetooth en zorg ervoor dat de koptelefoon vindbaar is. De koptelefoon verschijnt vanzelf onder het kopje Apparaten. Tik hierop, voer eventueel de benodigde code in en je koptelefoon is verbonden.

Muziek op de Apple Watch zetten

Nu je een Bluetooth-koptelefoon aan je Apple Watch-gekoppeld hebt, is het belangrijk om de juiste muziek op je Apple Watch te zetten. Dit kan op twee manieren: automatisch of handmatig.

Automatisch synchroniseren

Open de Watch-app op je iPhone en zorg dat het tabblad Mijn Watch geopend is. Kies voor Muziek. Zet de schakelaar bij Grijsgedraaid aan. De nummers die je dan het vaakst luistert, worden automatisch op de Apple Watch gezet zodra deze verbonden is met je iPhone en aan de oplader ligt. Ben je Apple Music-gebruiker, dan kun je een viertal lijsten automatisch met je Apple Watch synchroniseren: Favorietenmix, Vriendenmix, Chill mix en Nieuwe muziek-mix.

Handmatig muziek toevoegen

Je kunt ook zelf muziek met je Apple Watch synchroniseren:

Open de Watch-app op je iPhone en ga naar Mijn Watch. Selecteer Muziek. Tik onderaan op het plusje bij Voeg muziek toe… Kies nu een nummer, album of afspeellijst die je wil synchroniseren.

Als je bovenstaande stappen hebt doorlopen, wordt de muziek gedownload naar je Apple Watch zodra deze met de oplader bevestigd is en in de buurt is van je iPhone.

Muziek afspelen op de Apple Watch

Je start je gesynchroniseerde muziek als volgt:

Open de Muziek-app op je Apple Watch. Met de Digital Crown scroll je door de gesynchroniseerde lijsten. Tik het juiste album of de afspeellijst aan. Vervolgens selecteer je de draadloze koptelefoon waarop je de muziek wil afspelen.

Je kunt nu genieten van de muziek die op je Apple Watch opgeslagen staat. Je hebt nu geen gekoppelde iPhone meer nodig om muziek te luisteren, wat bijvoorbeeld handig is bij het hardlopen of sporten met de Apple Watch.

Muziek streamen met de Apple Watch

Het is ook mogelijk om muziek te streamen met de Apple Watch. Je kan muziek van Apple Music via je Apple Watch streamen. Je hebt hier dus wel een internetverbinding voor nodig. Dat kan op drie manieren: via de iPhone, via een bekend Wi-Fi netwerk of zelfstandig met een Apple Watch met 4G. Vervolgens kun je luisteren via AirPods of andere draadloze oordopjes.

Dit werkt met Apple Watch-modellen met en zonder 4G-functie. Het werkt via de 4G-verbinding en als dit niet beschikbaar is via Wi-fi.

Koppel je Bluetooth-oortjes met de Apple Watch, als dat nog niet is gebeurd. Ga naar de Muziek-app op je Apple Watch. Tik op Bibliotheek of Voor jou en kies je muziek. De muziek begint nu te spelen via 4G of Wi-Fi.

De Apple Watch heeft ook een Radio-app, waarmee je muziek kan streamen en naar radiozenders kan luisteren. Dit werkt ook met Nederlandse radiostations. Lees in onze tip alles over de Radio-app op de Apple Watch.