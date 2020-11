Leer sneltoetsen gebruiken op de Mac, zodat je sneller kunt werken. In deze tip leggen we uit welke veelgebruikte sneltoetsen er voor de Mac zijn, die je echt in de vingers moet hebben.

Welke sneltoetsen kan ik gebruiken?

Met sneltoetsen kun je heel wat tijd besparen. Het werkt sneller en je krijgt minder snel last van een muisarm. In deze tip leggen we eerst uit welke sneltoetsen je dagelijks kunt gebruiken en die je echt uit je hoofd moet leren. Daarna leggen we uit welke sneltoetsen of shortcuts je op het bureaublad gebruikt, in de Safari-browser en tijdens het typen.

Hieronder lees je over:

Handige sneltoetsen voor iedereen

Deze handige sneltoetsen zou iedereen in de vingers moeten hebben:

Toetscombinatie Actie Cmd + Tab Snel wisselen tussen programma’s Cmd + ~ Snel wisselen tussen programmavensters Cmd + Backspace Bestand in de prullenbak gooien Cmd + W Actieve venster sluiten Cmd + Q Actieve programma sluiten Cmd + Spatiebalk Spotlight openen Cmd + C Tekst kopiëren Cmd + V Tekst plakken Cmd + X Tekst knippen Shift + Alt + Cmd + V Tekst plakken zonder de opmaak mee te nemen Cmd + F Zoekwoord vinden Cmd + A Alle tekst selecteren Cmd + B Alle geselecteerde tekst vet maken Cmd + I Alle geselecteerde tekst cursief maken Cmd + U Alle geselecteerde tekst onderstrepen

Sneltoetsen voor je Mac-bureaublad

Op het bureaublad en in de Finder kun je onderstaande handige shortcuts gebruiken:

Toetscombinatie Actie Cmd + N Opent een nieuw Finder-venster Cmd + M Minimaliseert een actief venster Cmd + T Opent een nieuw tabblad binnen het actieve venster Cmd + Shift + N Maakt een nieuwe Map Enter Wijzig de naam van een bestand nadat je deze geselecteerd hebt Spatiebalk Toon een preview van het bestand Cmd + Delete Verplaatst een geselecteerd bestand naar de prullenmand Shift + pijltjes Selecteer meerdere bestanden

Sneltoetsen voor Safari-browser op de Mac

In Safari en in de meeste andere browsers op je Mac kun je veel van deze sneltoetsen ook gebruiken. Daarnaast hebben we nog een aantal andere die handig zijn, speciaal voor in de browser:

Safari sneltoetsen Actie Cmd + N Opent een nieuw venster Cmd + Shift + N Opent een nieuw incognito venster Cmd + W Sluit het huidige tabblad Cmd + T Open een nieuw tabblad Cmd + Shift + T Heropen het laatst gesloten tabblad cmd + Option + Rechterpijl/Linkerpijl Open het volgende/vorige tabblad in de reeks geopende tabs Cmd + 1/2/3 Open het eerste, tweede en derde tabblad Cmd + 9 Ga naar het allereerste tabblad Cmd + R Laad de webpagina opnieuw Cmd + Shift + R Open de leesmodus Cmd + L Selecteer de adresbalk bovenin Cmd + F Zoek naar een woord op de pagina Cmd + Linkerpijl Ga terug naar de laatst bezochte pagina Cmd + P Pagina afdrukken Cmd + M Minimaliseer het venster

Sneltoetsen tijdens het typen op de Mac

Tijdens het typen kun je ook profiteren van talloze sneltoetsen op de Mac. Dit is vooral handig als je veel teksten moet schrijven, maar het komt eigenlijk van pas voor iedereen die regelmatig een wat langere tekst moet schrijven of bewerken.

Toetscombinatie Actie Cmd + Linkerpijl/Rechterpijl Ga naar het begin/einde van de regel Option + Linkerpijl/Rechterpijl Ga naar het vorige/volgende woord Shift + Linkerpijl/Rechterpijl Selecteer de vorige/volgende letter Option + Shift + Linkerpijl/Rechterpijl Selecteer het vorige/volgende woord Cmd + Shift + Linkerpijl/Rechterpijl Selecteer alles links/rechts van de cursor

Sneltoetsen overzicht: CheatSheet

Op een iPad Smart Keyboard heb je sneltoetsen tot je beschikking. Druk je op de Cmd-toets, dan verschijnt een overlay met alle beschikbare sneltoetsen in beeld. Op de Mac is dat ook mogelijk, maar daarvoor moet je wel eerst een gratis app installeren: CheatSheet.

Nadat je CheatSheet hebt gedownload kun je op de Mac een overlay met sneltoetsen oproepen door de Command-toets ingedrukt te houden. Je krijgt dan meteen je spiekbriefje met snelkoppelingen in beeld. De lijst past zich aan bij de app die op dat moment actief is. Dus in Safari krijg je een ander lijstje dan in Pages.

CheatSheet downloaden kan hier.

Bekijk ons complete iPhone tipsoverzicht. Met honderden iPhone tips bespreken we bijna elke instelling en mogelijkheid!