Podcasts op de Apple Watch beluisteren: dit zijn de beste apps

Apple Watch: podcasts luisteren doe je zo

Met de Apple Watch kun je muziek luisteren, via de speaker of via draadloze oordopjes. Maar wist je dat je ook podcasts kunt luisteren via de Apple Watch? We leggen in deze tip uit hoe je dat op kunt doen. Naast de officiële app van Apple zijn er ook talloze apps van derden. Denk aan apps als Overcast, Castro en Pocket Casts. Genoeg opties!

Podcasts luisteren met de officiële Podcasts-app voor Apple Watch

Sinds watchOS 5 is er een officiële Podcasts-app voor de Apple Watch, die nauw samenwerkt met de gelijknamige app op de iPhone. Je hebt daardoor toegang tot alle shows waarop je geabonneerd bent en je kunt ze streamen via Wi-Fi of de mobiele verbinding van je iPhone. Je speelt de podcasts op de achtergrond af, zodat je je Watch gewoon kunt blijven gebruiken. Je hebt er wel draadloze oordopjes of een hoofdtelefoon voor nodig, want het afspelen gaat niet via de speaker.

Luister je podcasts via je iPhone, dan kun je de Podcasts-app op je Apple Watch gebruiken als een soort afstandbediening, net als bij Apple Music. Opties om 30 seconden vooruit en achteruit te skippen of om podcasts op een hogere snelheid af te spelen zijn ook te vinden in de app. Daarmee is de Podcasts-app op de Apple Watch echt heel compleet qua functionaliteit.

Het downloaden van nieuwe afleveringen regel je in de Watch-app op de iPhone. Hierin vind je een instelling voor podcasts, waarmee je kunt aangeven welke afleveringen naar het horloge worden gestuurd. Je kunt tijdens het luisteren andere apps op je horloge gewoon gebruiken, terwijl je aan het luisteren bent via de gekoppelde oortjes of koptelefoon.

Om de podcast vervolgens af te spelen open je de app op je Apple Watch. Je kunt met de Digital Crown scrollen door al je abonnementen. Tik op een albumhoes om te luisteren. Wil je een andere aflevering horen? Tik dan op de drie streepjes onderin je scherm en selecteer een andere aflevering.

Pocket Casts voor Apple Watch

Pocket Casts is een populaire podcast-app op de iPhone, die ook beschikt over een prima Apple Watch-app. Je kunt hiermee bijvoorbeeld stiltes automatisch inkorten, filters zetten om afleveringen te ordenen en de afspeellijst synchroniseren tussen je apparaten (iPhone, iPad en Apple Watch.). Daarnaast werkt het met CarPlay, AirPlay, Chromecast en meer. Minpunt is dat je de premiumbundel Pocket Casts Plus nodig hebt om alles uit de Apple Watch-app te kunnen halen. Wil je liever gratis, dan ben je beter af met Overcast.

Overcast

Overcast heeft al heel wat prijzen gewonnen en is een favoriete app van veel podcast-luisteraars. De app wordt gemaakt door Marco Arment, een gezaghebbende ontwikkelaar die bij nieuwe ontwikkelingen rondom de App Store altijd vooraan staat met commentaar. De app heeft een overzichtelijk design en dat zie je ook terug in de Apple Watch-app. Je kunt op de Apple Watch alle shows doorbladeren, de wachtlijst van afleveringen bekijken, een afspeellijst samenstellen of zelfs een slimme afspeellijst maken die automatisch wordt gevuld. Overcast heeft alle functies die je in een dergelijke app verwacht, zoals een slaaptimer en controle over de afspeelsnelheid. Je kunt afleveringen offline opslaan, zodat je ook kunt luisteren via je Apple Watch als er geen internetverbinding is. Alle features zijn beschikbaar in de gratis versie, maar als je premium-abonnee wordt krijg je geen advertenties te zien. De reclames zijn alleen zichtbaar in de iPhone-app, onderaan het scherm. Erg storend zijn ze niet.

Spotify

Je denkt er misschien niet meteen aan, dat je podcasts via Spotify kunt luisteren, maar de muziekdienst timmert al een behoorlijke tijd aan de weg met podcasts. Ze zijn dan ook van plan om Apple op dit punt van de troon te steken, onder andere met exclusieve content. Heb je al een Spotify Premium-account dan kun je moeiteloos verder luisteren op je Apple Watch. Je luistert zonder reclames en kunt de nummers ook offline opslaan.

Outcast

Outcast was een van de eerste gespecialiseerde Apple Watch-apps waarmee je podcasts kunt luisteren. De app slaagde daar vrij goed in, ondanks de beperkingen die Apple stelde. Ook nu nog is Outcast helemaal gericht op de Apple Watch. Je kunt dus je iPhone thuislaten en onderweg door podcasts bladeren, downloaden (via een vertrouwd WiFi-netwerk) en afspelen. Zoek direct naar podcasts op je Apple Watch, maak een afspeellijst en bekijk de hoofdstukken binnen een aflevering. Met de complicatie voor je wijzerplaat kun je ook tijdens het klokkijken zien wat er speelt. Je lijst van bestaande podcasts kun je importeren en exporteren in het OPML-formaat.

Downcast

Downcast is verkrijgbaar voor een eenmalig bedrag. Wil je echter de Mac-app erbij gaan gebruiken, dan kost dat je nog een paar euro extra. Downcast downloadt automatisch de nieuwste afleveringen naar je iPhone en Apple Watch, maar je kunt ze ook streamen als je een internetverbinding hebt. Het beginscherm van de app is erg overzichtelijk met drie opties:

Castro

Wil je je podcasts goed organiseren, dan is Castro een prima app. Je kunt sorteren op releasedatum, zodat je afleveringen van verschillende shows door elkaar kunt luisteren. Je kiest zelf welke afleveringen je luistert en overslaat. De app op de Apple Watch is vrij eenvoudig gehouden, met afspeelknoppen, de optie om vooruit en terug te spoelen en een aanduiding van de resterende tijd. In de Up Next-lijst zie je welke afleveringen er hierna worden afgespeeld. Je kunt stiltes inkorten, de geluidskwaliteit verbeteren en afleveringen importeren uit iCloud Drive.

TuneIn

TuneIn ken je als app om radio mee te luisteren. Maar zoals het met veel meer audio-apps gaat is ook TuneIn in podcasts gedoken. Je kunt luisteren naar live nieuws, sport, muziek, radiostations en podcasts. De app toont een player met grote knoppen. Bovenin het scherm zie je welke aflevering wordt afgespeeld op de Apple Watch. De app is gratis te gebruiken. Als premium-abonnee krijg je toegang tot belangrijke sportkanalen zoals MLB, NFL en andere. Dit kost een paar euro per maand maar is niet nodig als je alleen podcasts wilt luisteren (of niet op sportverslaggeving zit te wachten).

Castbox

Zoek je een app die allerlei audiocontent bevat, dan kun je behalve bij TuneIn ook bij Castbox terecht. Deze app biedt podcasts, radiostations, audioboeken en meditatiesessies. Hij is gemakkelijk te gebruiken en werkt ook met slimme speakers. Op de Apple Watch heb je een lijst Now Playing, History, Playlist en Downloads. Het afspeelscherm is vrij simpel gehouden met knoppen om af te spelen en vooruit en achteruit te springen. Castbox is gratis te downloaden. Als betalende abonnee heb je geen reclames en heb je wat meer persoonlijke instellingen. Je kunt dit 1 week proberen, daarna kost het een euro per maand.

Workout++ voor podcasts op Apple Watch

Wil je podcasts luisteren tijdens het sporten, dan is Workout++ misschien een betere optie. Deze app heeft een speciaal tabblad in de iPhone-app waarmee je je kunt abonneren op allerlei podcasts. Tik je op een aflevering, dan kun je deze overzetten naar de Apple Watch. Het duurt wel even voordat de aflevering op je horloge staat. Met knoppen in de app kun je het afspelen regelen en 30 minuten tot 1 minuut vooruit en achteruit springen.

Start je een workout op je Apple Watch, dan veeg je naar links om de podcastafleveringen te bekijken, die je meteen kunt afspelen. Ook kun je afleveringen streamen naar je Apple Watch, al heb je hierbij wel te maken met wat wachttijden in verband met bufferen.

Wil je liever podcasts luisteren op de iPhone en iPad? Ook daarvoor hebben we aparte tips en gidsen:

