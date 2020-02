Als je vaak ‘s avonds op de bank door het menu van je Apple TV zit te bladeren of veel gebruikmaakt van de standaardapps, dan kan het lichte uiterlijk niet prettig zijn om naar te kijken. Overdag is de donkere weergave van de Apple TV juist minder praktisch, omdat je knoppen en andere instellingen dan minder goed kunt aflezen. Gelukkig kun je de weergave van de Apple TV automatisch van licht naar donker instellen.

Apple TV weergave aanpassen: donker of licht

De donkere weergave voor de Apple TV vind je in de Instellingen-app, op de Apple TV HD (voorheen Apple TV 4) en nieuwer. Zodra je hier tvOS op donker instelt, verandert direct de kleur van de menu’s. Dit heeft, naast het beginscherm, impact op alle standaardapps op de Apple TV, waardoor deze donkerder weergegeven worden. Je vindt de instelling op de volgende plek:

Open op de Apple TV de Instellingen-app. Kies voor Algemeen en navigeer naar Weergave. Druk op de touchpad van de Siri Remote en kies voor de lichte of donkere weergave.

Apple TV automatisch licht of donker

Wil je het beste van beide werelden? Dan kan dat ook. Je kan de Apple TV zo instellen dat er automatisch gewisseld wordt tussen licht en donker. Je vindt deze instelling op dezelfde plek:

Open op de Apple TV de Instellingen-app. Kies voor Algemeen en navigeer naar Weergave. Kies voor de optie Automatisch.

De Apple TV staat nu ‘s avonds en ‘s nachts op de donkere weergave en ‘s ochtends en overdag op de lichte weergave. Zorg ervoor dat de tijd op de Apple TV altijd goed ingesteld is. Dit kan het beste door de tijd automatisch in te laten stellen op basis van je tijdzone. Dit stel je in bij Instellingen > Algemeen > Datum en tijd. Het is niet mogelijk om zelf een tijdsschema in te stellen.

In onderstaande video zie je kort het verschil tussen de lichte en de donkere stand en waar je deze instelling precies kunt vinden.





Wil je ook op de iPhone of iPad een donkere modus instellen? Dat kan! Je kan kiezen voor altijd donker of licht, automatisch op basis van zonsondergang en -opkomst of volgens een eigen tijdsschema. Ook in CarPlay kun je zelf de weergave aanpassen van licht naar donker.