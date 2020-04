Het kan zomaar gebeuren: je Apple Watch glipt uit je hand en het glas is kapot. Wil je het scherm laten repareren of is er iets anders mis? In dit artikel lees je alles over Apple Watch-reparaties: van een loszittende knop tot deuken in de behuizing. Dit zijn de meest voorkomende problemen:

Goed om te weten: schade aan je Apple Watch valt wellicht onder de inboedelverzekering, waardoor je niet zelf de volledige kosten hoeft te dragen. Je verzekeraar kan wel een bedrag voor eigen risico in rekening brengen. Verder is het goed om te kijken of je recht hebt op Apple Watch garantie. Binnen twee jaar na aankoop profiteer je van het Europese consumentenrecht en daardoor kan Apple verplicht zijn om de Apple Watch-reparatie gratis uit te voeren.

Apple Watch reparaties: stuur geen bandje mee

Moet je je Apple Watch opsturen voor reparatie, verwijder dan eerst het bandje. Je krijgt het bandje na reparatie namelijk niet terug. Daarvoor waarschuwt Apple in een supportartikel. Voorheen stuurde Apple eventuele accessoires mee terug, maar sinds april 2020 is dit gewijzigd:

Remove your Apple Watch band

Your Apple Watch band and any other accessories that you send won’t be returned, so please remove them before sending your Apple Watch in for service.

De Nederlandse tekst van het supportartikel is op het moment van schrijven nog niet aangepast en laat zien hoe het voorheen was geformuleerd:

Het bandje van de Apple Watch verwijderen

U hoeft het bandje of andere accessoires van de Apple Watch niet op te sturen.

We raden aan om nooit bandjes mee te sturen, aangezien ze voor reparatiewerkzaamheden niet nodig zijn en alleen maar in de weg zitten. Als je je Apple Watch naar de Genius Bar brengt voor reparatie, kun je het bandje natuurlijk wel gewoon laten zitten. Moet je echter je Watch inleveren, dan kun je dat ook het beste doen zonder bandjes, opladers en andere accessoires.

Apple Watch: glas vervangen

Zit er een barst in het glas van je Apple Watch en wil je het laten vervangen? Dit is een van de meest voorkomende reparaties voor de Apple Watch, maar het is tegelijk ook een van de duurste. De kosten kunnen al snel oplopen naar 200 tot 250 euro. Laat je dit door de Apple Store repareren of een erkende Apple-serviceprovider dan weet je in ieder geval dat er met originele Apple-onderdelen wordt gewerkt. Sommige reparatiebedrijfjes werken ook met originele onderdelen, maar het kan geen kwaad om vooraf even te informeren of dat het geval is.

Zit je Apple Watch-scherm los, dan vind je in onderstaande tip meer informatie.

Apple Watch-scherm defect

Het kan ook gebeuren dat je glas nog helemaal intact is, maar dat het lcd-scherm dat daaronder zit niet meer goed werkt. Meestal merk je dit omdat het Apple Watch-scherm niet meer reageert op aanraking, of als het scherm geen beeld meer geeft. Vaak helpt de Apple Watch herstarten of kun je het beste de Apple Watch loskoppelen en vervolgens weer met je iPhone verbinden. Heeft dat geen effect, dan kun je het beste even naar je toestel laten kijken.

Krassen op je Apple Watch

Zitten er krassen op je Apple Watch, dan zit er niets anders op dan het scherm te laten vervangen of ermee door te blijven lopen. Gebruik in ieder geval geen displaypasta (zoals deze) want het is alleen geschikt voor plastic schermen en niet voor touchscreens zoals je op de Apple Watch vindt. Om krassen te voorkomen kun je het beste een screenprotector op je scherm plakken.

Apple Watch-batterij snel leeg

Is de batterij van de Apple Watch snel leeg en gaat het om een exemplaar dat al twee, drie jaar oud is dan kan het vervangen van de batterij een optie zijn. Je kunt dan weer verder gaan met een gloednieuwe batterij. Dit kost bij Apple rond de €100 maar als je geen recht meer hebt op Apple Watch garantie zou je het ook door een externe partij kunnen laten doen.

Apple Watch vochtschade

De Apple Watch is waterbestendig, maar er kan toch water binnendringen als de behuizing open is geweest. Heeft je Apple Watch last van vochtschade, dan kun je dit eventueel laten repareren maar het zal niet goedkoop zijn. Eventueel moet de Apple Watch worden vervangen door een ander exemplaar.

Apple Watch repareren: zelf doen

iFixit is gespecialiseerd in het openschroeven en repareren van Apple-producten. Wie wel eens zelf wil gaan sleutelen met een Apple Watch, kan de reparatiegidsen van iFixit bekijken. Die leggen haarfijn uit hoe je het moet aanpakken. De gidsen helpen je op weg met het scherm, de batterij, de NFC-chip en het verwijderen van vastgeplakte onderdelen.

Vooral bij de laatstgenoemde onderdelen moet je oppassen. De NFC-antenne kan snel beschadigd raken als je de Apple Watch-behuizing open maakt. Je hebt dan mogelijk vervangende onderdelen nodig. Let ook op dat je de verzegeling moet verbreken om de Apple Watch te kunnen openen. Het kan lastig zijn om dit weer op dezelfde manier te sluiten. Als de horlogekast eenmaal open is geweest kan de Apple minder waterbestendig zijn.

Wil je zelf het scherm repareren, dan moet je de batterij loshalen. Daarbij gaat wel een plakstrip kapot, die je zult moeten vervangen. Ook goed om te weten: je hebt speciale schroevendraaiers nodig, zie iFixit uiteraard ook verkoopt.