Kun je een smartwatch met Wear OS of Android Wear gebruiken in combinatie met een iPhone? In deze tip leggen we uit hoe dit werkt en wat de mogelijkheden er zijn.

Wear OS smartwatch met iPhone gebruiken

De Apple Watch is niet de enige smartwatch die je kunt kopen: ook bij andere fabrikanten vind je diverse slimme horloges. Vaak draaien ze op Wear OS van Google (voorheen Android Wear) en de meeste mensen koppelen ze met een Android-smartphone. Maar het is ook mogelijk om deze horloges met de iPhone te koppelen. Bekende fabrikanten van Wear OS smartwatches zijn bijvoorbeeld Fossil, Michael Kors en Suunto. Hier vind je een lijst van Wear OS-horloges die je allemaal in combinatie met de iPhone kunt gebruiken. Waarom zou je een Wear OS-smartwatch kiezen? Vooral vanwege het design met ronde wijzerplaat. Je hebt daarbij keuze uit meerdere modellen. Wear OS werkt met apps en kan notificaties en inkomende oproepen doorsturen van je smartphone naar je horloge.

Wear OS en iPhone

Sinds Wear 2.0 in februari 2017 beschikbaar kwam zijn er meer mogelijkheden voor iPhone-gebruikers. Google gaf het besturingssysteem voor smartwatches dan ook een andere naam: Android Wear werd Wear OS, om duidelijk te maken dat je niet meer gebonden bent aan Android. Wil je het liefst een smartwatch in een wat andere vormfactor met rond scherm en een wat klassieker uiterlijk, dan kun je eens kijken naar de Fossil Gen 5, Fossil Gen SE, Michael Kors Access en Suunto 7.

Wear OS-smartwatch koppelen

Om een horloge met Wear OS te kunnen gebruiken heb je het volgende nodig:

iPhone 5 of nieuwer

Minimaal iOS 9

Een smartwatch met Android Wear Oreo of nieuwer (oftewel Wear OS)

Heb je een oudere smartwatch, waarbij de merknaam nog niet is aangepast van Android Wear naar Wear OS, dan kun je nog steeds koppelen met je iPhone. Is je horloge al gekoppeld met een andere smartphone, dan moet je deze eerst loskoppelen en naar fabrieksinstellingen terugzetten. Hiervoor ga je naar System > Disconnect & Reset.

Download de Wear OS-app voor iPhone uit de App Store. Schakel de smartwatch in. Druk op de knop om een nieuw Wear-apparaat te koppelen. Kies het horloge uit de lijst. De app zal de software op het horloge bijwerken naar de nieuwste versie. Kies het Google-account waarmee je wilt koppelen. Je krijgt nu een tutorial te zien met de basisstappen voor notificaties en het gebruik van Google Assistent.

Wil je apps en Google Assistent gaan gebruiken, dan is het een goed idee om tijdens de set-up ervoor te kiezen om verbinding te maken met je WiFi-netwerk, zodat je internet tot je beschikking hebt en software-updates kunt downloaden.

Wear-app voor iOS

Via de Wear-app voor iOS kun je allerlei extra zaken regelen. Bij het opstarten van de app zie je je gekoppelde horloge(s) en eventuele updates die beschikbaar staan. Je kunt vanuit dit scherm gemakkelijk een extra smartwatch koppelen. Verder kun je notificaties instellen en regelen hoe de smartwatch moet omgaan met e-mail en agenda. Zo kun je de data rechtstreeks naar je horloge sturen, zodat je niet meer afhankelijk bent van de bijbehorende apps op je iPhone. Met de instellingen voor Google Assistent kun je wat zaken voor je smart home regelen, zoals het instellingen van een alarm, muziek afspelen en het stellen van vragen aan Google.

Veel dingen kun je ook op het horloge zelf regelen, waardoor je de app na de aanvankelijke ingebruikname niet zo vaak meer nodig zult hebben.

Mogelijkheden met Wear OS en iPhone

Hieronder bespreken we de mogelijkheden die je hebt als je een Wear OS smartwatch koppelt met je iPhone.

#1 Google Play Store en apps

De grootste verbetering sinds Wear 2.0 is dat de Google Play Store aanwezig is op het horloge zelf. Dit geeft je de mogelijkheid om losse apps te installeren, zonder dat je een Android-telefoon nodig hebt. Je kunt de Play Store openen, apps bekijken en downloaden. Overigens loopt Google daarmee gelijk op met Apple, want ook in watchOS vind je de App Store voor het installeren van losse apps.



In combinatie met een Android-smartwatch heb je net wat meer mogelijkheden, maar met een iPhone lukt het ook wel.

#2 Google Assistent

Ook handig is dat je Google Assistent tot je beschikking hebt als losstaande app. Je kunt hiermee spraakopdrachten geven op het horloge, net zoals je met Siri gewend bent.

#3 Notificaties

Je krijgt op je Wear OS-horloge notificaties voor berichten, e-mail en agenda-afspraken. Dit werkt ook voor apps van derden zoals Twitter, WhatsApp, Instagram en Snapchat. Op het horloge kun je ze als gelezen markeren, waarna ze ook verdwijnen van je iPhone. De twee toestellen werken dus goed samen. Sommige Wear OS-horloges hebben ook een 4G-functie en een ingebouwde speaker en microfoon, zodat je ermee kunt bellen. Je provider moet dit wel ondersteunen.

#4 Muziek bedienen

Je kunt Apple Music en muziekdiensten zoals Spotify en YouTube Music gebruiken. Op het horlogescherm verschijnt de albumcover, zodat je in een oogopslag ziet waar je naar luistert.

#5 Workout-gegevens

Google Fit is de tegenhanger van Apple’s fitness- en workout-functies. Heb je je Wear OS-smartphone dan kun je stappen tellen en andere lichaamswaarden meten. Deze gegevens worden echter niet overgenomen in de Gezondheid-app of in HealthKit.

#6 Google Pay

Google Pay werkt eveneens op horloges met Wear OS. Dit werkt hetzelfde als Apple Pay: je houdt het horloge bij de betaalterminal om contactloos af te rekenen. Je kunt hiervoor onder andere terecht bij bunq.

Beperkingen van Wear OS en iPhone

Niet alles werkt goed, als je een iPhone gebruikt. Je krijgt bijvoorbeeld geen iMessage-berichten en kunt ook niet op je smartwatch antwoorden. Ook is de ondersteuning voor agenda en e-mail beperkter en je kunt alleen op berichten van apps zoals WhatsApp reageren als je een Android-telefoon hebt.

De beperkingen blijken ook bij het gebruik van Google Assistent. Je kunt wel kennisvragen stellen, maar een taak afvinken lukt niet vanaf het horloge, tenzij je een Android-telefoon hebt.

Wat je wel kunt doen is antwoorden op Gmail-mailtjes, ook met spraak. Heb je je Google-account gekoppeld tijdens het instellen, dan krijg je de e-mailberichten rechtstreeks binnen op je smartwatch en ben je niet afhankelijk van de iPhone.

Wear OS horloge kopen

Wil je een Wear OS smartwatch kopen, dan heb je keuze uit meerdere merken. Met name Fossil, Michael Kors, Suunto en TicWatch bieden een paar recente modellen. Hoewel er meerdere fabrikanten lijken te zijn, worden deze horloges in veel gevallen gemaakt door Fossil.

Hier vind je een lijst van recente Wear OS-horloges.

Bij Fossil vind je bijvoorbeeld de Gen 5 smartwatch. Intern is deze hetzelfde als de Puma-smartwatch (en vele andere). Je kunt kiezen uit allerlei modellen, zoals The Carlyle, Julianna en Garrett, die regelijk groot zijn. De horlogebandjes zijn eenvoudig te verwisselen voor een ander uiterlijk. Dit is de beste optie als je een zo puur mogelijke variant van Wear OS wilt. Binnenin vind je de Wear 3100-processor, Het horloge heeft een hartslagmeter, ingebouwde GPS en ondersteunt snelladen.

Bij Michael Kors vind je onder andere de Access Bradshaw Gen 5 en Access Lexington Gen 5. Deze zijn waterdicht en hebben ingebouwde GPS. De wijzerplaten zijn aanpasbaar en er zit een speaker op om te kunnen bellen. Je vindt bij Michael Kors ook de Access Scout Hybrid, Access Grayson en Access Runway. Het is maar net wat je smaak is.

TAG Heuer Connected 2020 (zie foto hierboven) is een optie als je een wat duurdere prijsklasse zoekt. Dit is de derde generatie TAG Heuer Connected, een horloge met 45mm kast in staal of titanium. Ook deze draait op Wear OS van Google. Er zit een stopwatchfunctie op, als knipoog naar de traditionele horlogefuncties. Deze kun je ook gebruiken als timer of alarm. Je betaalt rond de 1500 tot 2000 euro voor een dergelijk horloge.

Zoek je iets sportievers, dan is de TicWatch Pro misschien een idee. Deze is zowel geschikt voor dragen naar je werk als tijdens het sporten. Het horloge draagt comfortabel maar het design zal niet iedereen aanspreken. Pluspunt is de lange batterijduur en het feit dat dit horloge vaak goedkoper is dan concurrenten.

Zoek je een echt sporthorloge met Wear OS, dan is de Suunto 7 je beste keuze. Dit horloge houdt al je trainingen, routes en stappen bij. Daarnaast ontvang je meldingen van je smartphone en voeg je apps als Google Maps toe om nog meer uit het horloge te halen. Je leest alles af van het heldere en kleurrijke AMOLED touchscreen. VJe leest op het grote scherm makkelijk je meldingen af, maar het horloge valt daardoor wel relatief groot uit. Om batterijduur te sparen kun je GPS uitschakelen. Met een waterdichtheid van 50 ATM draag je de Suunto 7 ook tijdens het zwemmen, watersporten en duiken tot 50 meter diepte.

Liever een Apple Watch kopen? Als je het rechthoekige schermformaat van de Apple Watch geen probleem vindt, ben je daarmee uiteindelijk beter af. Zoals we van Apple gewend zijn is de integratie daarmee veel beter.