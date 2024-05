Eerder schreven we al over een grote update voor de Rekenmachine-app, die een flinke verbouwing krijgt op de Mac en eindelijk ook naar de iPad komt. Maar er blijkt nog meer te gaan gebeuren bij de standaard-apps in iOS 18. Sommige standaardapps worden modulair en gemakkelijker te updaten, zo beweerde Mark Gurman enkele dagen geleden al in zijn nieuwsbrief. Hij voorspelt ook dat vrijwel alle Apple-apps een opknapbeurt krijgen, zoals Kaarten, Notities, Mail en Foto’s. Ze krijgen een nieuw design en mogelijk ook allerlei AI-functies. Daarnaast krijgt het iPhone-beginscherm in iOS 18 een update. Eerder werd al gesproken over een “baanbrekende update“, de “grootste update ooit“, een “compleet vernieuwde Siri in iOS 18” en natuurlijk de grootste plannen met AI in iOS 18. MacRumors verzamelde alle geruchten uit verschillende bronnen, over de apps die in iOS 18 gaan veranderen.

Er waren eerder al geruchten over Apple Music, Apple Maps, Berichten, Notities en Rekenmachine en de AI-functies van Safari. Maar er is nog veel meer! In totaal zijn er geruchten over zo’n 15 apps die in iOS 18 een grondige opknapbeurt krijgen. Dat kunnen er in de loop van de komende maanden alleen nog maar meer worden.