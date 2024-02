De naam iWork zien we niet vaak meer voorbij komen, maar het zou zomaar kunnen dat Apple de naam dit jaar weer meer wil gaan gebruiken, in combinatie met AI. Gaat kunstmatige intelligentie een grote rol spelen bij Pages, Numbers en Keynote?

iWork is Apple’s verzamelnaam voor de productiviteitsapps Pages, Numbers en Keynote. De naam iWork hoorde in het rijtje van iLife, dat bestond uit Garageband, iMovie en het vroegere iPhoto. Tegenwoordig komt de naam iWork niet zo vaak meer voor, ook al noemt Apple het op haar website nog wel. Maar het zou zomaar kunnen dat we dit jaar de naam iWork meer gaan horen. De website BuyAIDomains meldt dat Apple het domein iWork.ai geregistreerd heeft. Dit suggereert dat AI, oftewel kunstmatige intelligentie, een rol gaat spelen bij toekomstige versies van de iWork-apps. Maar er kan ook wat anders aan de hand zijn.

iWork.ai: kunstmatige intelligentie in Pages en meer?

Het domein iWork.ai gaat momenteel nog nergens naartoe, maar het domeinnaam is in ieder geval wel door Apple vastgelegd. Het zou goed kunnen dat dit een teken is dat Apple meer met AI wil doen voor het drietal productiviteitsapps Pages, Numbers en Keynote. Uit eerdere informatie van Mark Gurman weten we dat Apple eerder al onderzocht hoe AI gebruikt kan worden in bijvoorbeeld Pages en Keynote. Generatieve AI zou je in Pages kunnen helpen om een stuk tekst te schrijven, terwijl dia’s maken in Keynote ook een stuk makkelijker en sneller zou kunnen gaan. Microsoft doet al iets soortgelijks in apps als Word en PowerPoint.

Dat Apple dit domein nu vastgelegd heeft, kan twee dingen betekenen. De meest voor de hand liggende reden is dat Apple er daadwerkelijk iets mee wil doen en gebruikt wordt om de AI-functies van toekomstige versies van Pages, Numbers en Keynote uit te lichten. Maar de meest voor de hand liggende reden, is niet altijd de realiteit.

Domeinnaam mogelijk ter bescherming

Apple kan de registratie van het domeinnaam ook gedaan hebben om de iWork-naam te beschermen. Door het domeinnaam vast te leggen, voorkom je dat andere bedrijven ermee aan de haal gaan. Dankzij de registratie, houd je de naam binnen je eigen beheer, eventueel voor toekomstig gebruik. Apple gebruikt eigenlijk zelden complete nieuwe websitedomeinen voor nieuwe functies. Naast Apple’s eigen hoofdwebsite, is iCloud.com een veelgebruikt domein waarmee je via het web kan inloggen voor alles wat in iCloud staat. Veel andere losse domeinnamen gebruikt Apple niet en ook het huidige iWork.com is momenteel niet eens door Apple in gebruik.

We houden dus een flinke slag om de arm wat betreft nieuwe AI-functies voor iWork. Dat betekent overigens niet dat er helemaal niks gaat gebeuren wat kunstmatige intelligentie betreft. Er gaan al maanden geruchten dat iOS 18 veel AI-functies krijgt en dat het een sterke focus wordt tijdens de WWDC 2024. Tijdens de laatste kwartaalcijfers liet Tim Cook al weten dat er later dit jaar meer duidelijk wordt over het gebruik van generatieve AI bij Apple.