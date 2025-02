Apple heeft een handige verbetering doorgevoerd in de Mail-app op de iPhone, die beschikbaar komt in iOS 18.4. Tot nu toe was het zo dat wanneer je een e-mail verwijderde of naar een andere map verplaatste, de app automatisch het volgende bericht in de inbox opende. Dit zorgde ervoor dat sommige gebruikers per ongeluk e-mails als gelezen markeerden, zonder dat ze die daadwerkelijk wilden openen.

iOS 18.4 voorkomt dat je ongevraagd e-mails opent

Met iOS 18.4 introduceert Apple een nieuwe instelling, namelijk Verwijder of verplaats berichtactie. In dit menu kunnen gebruikers kiezen om geen bericht te selecteren, waardoor de Mail-app na het verwijderen of verplaatsen van een e-mail terugkeert naar de berichtenlijst in plaats van automatisch een ander bericht opent. Dit biedt meer controle over het beheer van je inbox en voorkomt ongewenste acties. Zo wordt een ongelezen e-mail niet per ongeluk alsnog geopend als je de e-mail erboven verwijdert of verplaatst.

Op dit moment is iOS 18.4 nog in de bètafase en alleen beschikbaar voor testers. Apple verwacht de definitieve versie in april uit te rollen voor alle gebruikers. Wat er verder nog allemaal nieuw is in nieuw is in iOS 18.4, lees je in ons overzicht.

Bekijk ook Een volle update: dit zijn de nieuwe functies van iOS 18.4 De aankomende update iOS 18.4 zit vol met nieuwe functies, zowel groot als klein. Zo komt Apple Intelligence naar de EU, zijn er tweaks voor CarPlay en Apple Kaarten en meer. Lees hier meer over alle nieuwe functies van iOS 18.4.

Zo keer je terug naar de maillijst na het verwijderen van een e-mail

Om in de Mail-app in te stellen dat je automatisch teruggaat, volg je deze stappen:

Open Instellingen met iOS 18.4 of nieuwer. Scroll naar beneden naar Apps. Zoek hier Mail. In dit menu scroll je naar beneden naar Verwijder of verplaats berichtactie. Tik op Selecteer geen bericht

Lees ook ons overzicht met de beste tips voor de Mail-app, om nog veel meer uit de standaard e-mailapp te halen.