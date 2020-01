Iedereen heeft een eigen muzieksmaak, dus past een zelfgemaakte afspeellijst het beste bij je stijl. In deze tip leggen we stap voor stap uit hoe je een eigen afspeellijst maakt in Apple Music en hoe je er ook weer nummers uit verwijdert.

Apple Music afspeellijsten

Apple Music staat vol met afspeellijsten, maar je kunt ook heel gemakkelijk je favoriete muziek bundelen in een eigen playlist. In deze tip leggen we stap voor stap uit hoe je een Apple Music afspeellijst kunt maken en hoe je nummers er ook weer uit kunt wissen.

Zelf een afspeellijst maken in Apple Music

Voordat je een afspeellijst kunt maken, moet je abonnee zijn van Apple Music, de betaalde streaming muziekdienst van Apple. Het maakt niet uit of je proefabonnee bent of al langer betalend gebruiker bent.

Zo werkt het:

Open de Muziek-app op je iPhone of iPad en selecteer links onderin Bibliotheek. Kies bovenin voor Afspeellijsten. Bovenaan staat een knop met Nieuwe afspeellijst. Tik hierop. Nu is het aan jou om je afspeellijst een titel, foto en beschrijving te geven. Geen foto bij de hand? Geen probleem: als je dit vakje leeg laat wordt het automatisch opgevuld door een icoon dat bij de nummers in de lijst past. Je kunt nu naar hartelust nummers, complete albums en zelfs muziekvideo’s aan je playlist toevoegen via de knop Voeg muziek toe. Je kan de afspeellijst ook op je profiel zetten en zorgen dat hij in de zoekresultaten naar voren komt, ook voor andere Apple Music-gebruikers. Wil je dit niet, zet de schakelaar bij Toon op mijn profiel en in ‘Zoek’ dan uit. Tevreden? Tik op Gereed om de afspeellijst op te slaan.

Slimme afspeellijsten in Apple Music

Helaas is het in Apple Music niet mogelijk om een slimme afspeellijst te maken. Je kunt alleen een slimme afspeellijst maken via de Muziek-app op de Mac of met iTunes Met slimme afspeellijsten worden nummers automatisch bij elkaar gezet die aan je zelfgekozen criteria voldoen, zoals bepaalde genres, artiesten of nummers die uit een specifiek jaar komen.

Offline opslaan van afspeellijsten voor onderweg

Ben je van plan om je afspeellijst ook onderweg te luisteren? Vergeet dan niet om je verse afspeellijst offline op te slaan, zeker als je een beperkte databundel hebt of een hele grote afspeellijst hebt gemaakt:

Ga naar de Muziek-app en tik op Afspeellijsten. Kies de afspeellijst die je offline wil opslaan. Tik op het wolkje om de afspeellijst te downloaden. Je kan ook op de knop met de drie stipjes tikken, gevolgd door Download.

Nummers uit je lijst verwijderen

Toch niet helemaal blij met dat ene nummer in je zorgvuldig samengestelde lijst? In een handomdraai verwijder je hem weer:

Selecteer de afspeellijst waaruit je een nummer wilt verwijderen. Tik op Wijzig om de afspeellijst te bewerken. Voor de nummers verschijnen nu rode knoppen. Tik erop en kies vervolgens voor Verwijder om een nummer uit de afspeellijst te halen. Je kan helaas niet meerdere nummers tegelijk selecteren om deze gezamenlijk uit de lijst te verwijderen.

De volledige afspeellijst wissen doe je op een soortgelijke manier: druk op de knop met drie stipjes onder bij de afspeellijst en tik op Verwijder uit bibliotheek op je lijst te wissen.

