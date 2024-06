Apple is van plan om later dit jaar een Rekenmachine-app voor de iPad uit te brengen. In dit artikel lees je over alle functies en verbeteringen, want ook de iPhone krijgt een verbeterde rekenmachine.

Het is misschien wel de grootste afwezige op de iPad van de afgelopen 14 jaar: een rekenmachine. Enkele jaren geleden zei Craig Federighi, Apple’s hoofd van Software Engineering, dat Apple pas een rekenmachine wil uitbrengen als ze het beter kunnen doen dan de rest. Als Apple zich aan die belofte houdt, moet 2024 dus een groot jaar zijn voor de rekenmachine. We bespreken alle nieuwe functies voor de rekenmachine in iOS 18, iPadOS 18 en macOS Sequoia.

Video: alle Rekenmachine vernieuwingen in iOS 18

De Rekenmachine-app komt niet zomaar naar de iPad: Apple heeft de app flink onder handen genomen. In onderstaande video van Apple zie je wat alle vernieuwingen en nieuwe functies zijn. Er zit namelijk meer in dan je denkt!

#1 Rekenmachine-app op de iPad

De kogel is door de kerk: na jaren krijgt de iPad eindelijk een Rekenmachine-app. Aanvankelijk lijkt het gewoon een opgeblazen versie van de rekenmachine op de iPhone. Het zit ‘m vooral in de nieuwe functies die deze app (en daarmee ook de iPhone-variant) naar een hoger niveau tillen.

iPad met een Rekenmachine-app op iPadOS 18

#2 Wiskundenotities (Math Notes) met handschriftherkenning

De grootste verbetering aan de app zelf is Wiskundenotities. In het Engels wordt dat Math Notes genoemd. Deze functie maakt het mogelijk om wiskundige formules, rekensommen en natuurkundige opdrachten op te lossen. Hier kun je zelfs grafieken bij laten maken.

Natuurkunde met Wiskundenotities

Je kunt met je vinger, Apple Pencil of toetsenbord een opdracht invoeren. Zodra je een is-teken (=) toevoegt, herkent de app wat je schrijft en geeft snel de uitkomst. Indien van toepassing kun je ook een grafiek laten maken. Deze grafiek wordt automatisch bijgewerkt als je een aanpassing doet in de formule. Werk je regelmatig met formules, dan is dit zeker de moeite waard om eens te proberen. Zelfs een relatief slecht leesbaar handschrift wordt goed herkend in onze ervaringen.

#3 Geschiedenis van opdrachten bekijken

Op de iPhone en iPad kun je met de nieuwe update je geschiedenis van ingevoerde opdrachten raadplegen. Heb je gisteren iets uitgerekend en wil je daar vandaag mee verder, dan tik je in het overzicht simpelweg op deze opdracht. Je kunt er daarna mee verder. Voorheen was je een opdracht voorgoed kwijt als je de app helemaal afsloot of als je per ongeluk op de AC-knop drukte. Deze functie komt ook goed van pas als je aan verschillende dingen tegelijk werkt.

#4 Eenheden en valuta omrekenen

We wisten dankzij geruchten al dat dit eraan zat te komen. Vanaf iOS 18 en iPadOS 18 kun je met de rekenmachine ook eenheden en valuta omrekenen. Voor geld maakt de app gebruik van Yahoo! Finance. Dit zijn alle categorieën:

Hoek

Oppervlakte

Valuta

Gegevens

Energie

Kracht

Brandstof

Lengte Vermogen

Luchtdruk

Snelheid

Temperatuur

Tijd

Volume

Gewicht

Eenheden omrekenen in de Rekenmachine-app

Je activeert het omrekenen via de nieuwe rekenmachine-toets links onderin. Hier kun je schakelen tussen de gewone rekenmachine, de wetenschappelijke rekenmachine, Wiskundenotities en de omreken-tool. Het omrekenen van eenheden en valuta is niet helemaal nieuw, want het kon al via Spotlight. Toch is het handig dat er nu ook een echte app voor is ingebouwd.

#5 Nieuwe naam voor Rekenmachine?

We spreken tot nu toe eigenlijk steeds van de Rekenmachine-app, maar dat is misschien niet meer de naam vanaf deze updates. Op de iPhone en iPad met de iOS 18 beta of iPadOS 18 beta heet de app nu Calculator. Deze naam droeg de app jaren geleden al, maar dat werd veranderd naar Rekenmachine. In de watchOS 11 beta heet de app nog wel Rekenmachine. Het is nog niet helemaal zeker of het een vertaalfout in de beta betreft of dat de app alweer van naam verandert.

#6 Overige verbeteringen

Ten slotte delen we nog wat kleinere veranderingen in de Rekenmachine-app (of Calculator-app). Zo kun je vanaf de nieuwe update je invoer boven de uitkomst zien. In iOS 17 en ouder zie je enkel de uitkomst van je invoer en dat is niet handig als je wil controleren wat je hebt ingevoerd. Wil je een stap terug zetten omdat je een foutje hebt gemaakt? Dan is dat nu makkelijker met de speciale terugknop. Voorheen moest je (als je het wist) over het zwarte deel naar links of rechts vegen.

Daarnaast kun je de gewone rekenmachine nu ook in de horizontale stand gebruiken. De app schakelt niet langer over naar een wetenschappelijke rekenmachine. Wil je die toch gebruiken, dan kun je daar handmatig naar schakelen.

Meer over iOS 18

iOS 18 is de grote nieuwe iPhone-update van 2024. In iOS 18 vind je talloze nieuwe functies, waaronder een vernieuwd beginscherm, een opnieuw ontworpen Bedieningspaneel en talloze vernieuwingen in standaardapps zoals Berichten, Foto’s en Mail. Ook komt er een nieuwe Wachtwoorden-app. Apple Intelligence, het nieuwe systeem voor slimme functies, is ook een belangrijk onderdeel van iOS 18. De geschikte toestellen voor iOS 18 zijn de iPhone XS en nieuwer. De releasedatum van iOS 18 staat gepland voor dit najaar. Tot die tijd is de beta van iOS 18 beschikbaar.