Al jaren wordt er vanuit Google, Samsung en providers richting Apple een oproep gedaan om RCS te ondersteunen. RCS staat voor Rich Communication Services en is een nieuwe standaard als het gaat om het sturen van berichten tussen verschillende platformen. Het wordt breed ondersteund door de GSM Association. Apple was lang tegenstander van de standaard, mede vanwege veiligheid. Maar nu is het bedrijf toch overstag, zegt het in een statement tegenover 9to5Mac.

iPhone krijgt RCS in 2024

In een statement zegt Apple dat de RCS Universal Profile-standaard zorgt voor een betere werking van berichten sturen tussen platformen dan sms en mms. De volledige reactie van Apple luidt als volgt:

Later next year, we will be adding support for RCS Universal Profile, the standard as currently published by the GSM Association. We believe RCS Universal Profile will offer a better interoperability experience when compared to SMS or MMS. This will work alongside iMessage, which will continue to be the best and most secure messaging experience for Apple users.

RCS heeft ten opzichte van sms en mms vele voordelen. Het bevat functies die je al kent van diensten als iMessage en WhatsApp, zoals leesbewijzen en typindicatie. Dankzij RCS kun je iMessage-achtige functies tussen iOS en Android gebruiken, gewoon met Apple’s eigen Berichten-app. Apple benadrukt wel dat iMessage nog steeds de beste en meest veilige berichtendienst voor Apple-gebruikers is. RCS wordt dan ook simpelweg toegevoegd aan de Berichten-app, zoals dat nu ook al met sms het geval is.

iMessage blijft dan ook functioneren zoals dat altijd al doet. Waarschijnlijk schakelt de Berichten-app automatisch over naar RCS zodra je naar een Android-toestel een berichtje wil sturen. Google ondersteunt RCS al langer in haar eigen Berichten-app. Op dit moment ondersteunt echter alleen Vodafone in Nederland de RCS-standaard, maar het is de verwachting dat andere providers gaan volgen.

Al in 2022 schreven we dat wij vinden dat Apple RCS zou moeten ondersteunen. Tim Cook sprak zich uit tegen de standaard en was van mening dat je Android-contact maar een iPhone moest kopen. Maar nu Apple toch aan boord is, kunnen we in de loop van volgend jaar RCS op de iPhone gebruiken. Het zal dan onderdeel worden van een nieuwe iOS-update. Het gaat dan mogelijk om een update van iOS 17 of Apple bewaart het tot iOS 18.