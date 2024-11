Er lijkt een bug te zitten in de Foto's-app van iOS 18, waardoor het niet mogelijk is om bewerkte foto's op te slaan. Al sinds september wordt daar door gebruikers over geklaagd.

De Foto’s-app kreeg in iOS 18 een flinke make-over, waarbij de hele indeling van de app op de schop gegaan is. Maar naast het nieuwe design, is er ook sprake van een vervelend probleem, zo schrijft MacRumors. Uit meerdere berichten van lezers blijkt dat het niet lukt om bewerkte foto’s op te slaan, met als gevolg dat je foto’s dus nooit goed kan bewerken.

Bewerkte foto’s niet op te slaan in iOS 18

Zodra gebruikers die dit probleem ervaren een foto bewerken in de Foto’s-app, krijgen ze de melding dat er een probleem was bij het opslaan van de foto. De enige optie is om het opslaan te annuleren, de wijzigingen terug te draaien en de bewerkingsmodus af te sluiten. Het is onduidelijk waardoor het probleem precies veroorzaakt wordt. Het lijkt in ieder geval verband te houden met iOS 18, al komen de klachten voornamelijk van gebruikers van een iPhone 16-model. Er zijn ook gebruikers die dit probleem al voor iOS 18 hadden, maar sinds de release van de grote update is het aantal klachten sterk toegenomen.

Bekijk ook Beste apps voor fotobewerking op iPhone en iPad Fotobewerking op iPhone en iPad wordt steeds toegankelijker. In deze lijst vind je de beste fotobewerking apps voor iOS, van Darkroom en Lightroom tot Pixelmator. Welke app voor fotobewerking past het best bij jou?

Het probleem speelt gelukkig niet bij alle gebruikers. Het zou zelfs niet bij elke foto voorkomen, wat het des te lastiger maakt om het probleem te lokaliseren. Het zou kunnen gaan om een probleem met de iCloud-fotobibliotheek of met het opslaan van de oorspronkelijke foto.

Wat sommige gebruikers wel gemerkt hebben, is dat je het probleem kunt omzeilen door een gedupliceerde versie van de foto op te slaan om vervolgens die te gaan bewerken. Het probleem lijkt ook in de huidige beta van iOS 18.2 nog te spelen. Voor nu hopen we dat Apple dit probleem in een toekomstige iOS alsnog oplost.

Na de release van iOS 18 doken er al wat andere problemen en bugs op, waarvan de meeste wel zijn opgelost.