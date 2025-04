Je kunt op de iPhone heel gemakkelijk vanuit de App Store apps opnieuw downloaden als je deze al eerder gekocht of gedownload hebt. Maar nu lijkt het erop dat hier iets mis mee gaat. Sinds het verschijnen van iOS 18.4 melden gebruikers op onder andere Reddit dat er ineens zomaar uit het niets apps geïnstalleerd worden, zonder dat gebruikers hier iets voor hoeven te doen.

Oude apps plotseling opnieuw geïnstalleerd door iOS 18.4

Het probleem speelt gelukkig niet bij iedereen, maar bij diegene die het betreft gaat het om apps die eerder al eens gedownload zijn, maar soms maanden of zelfs jaren geleden al van de iPhone verwijderd zijn. Het probleem duikt op nadat iOS 18.4 geïnstalleerd is, de nieuwste update die onlangs verschenen is. Het lijkt er dus op dat daar ergens de fout zit, al is niet duidelijk waardoor het precies veroorzaakt wordt.

Het maakt overigens niet uit of automatische updates of automatische appinstallaties aan of uit staan, dus het probleem lijkt daarmee geen verband te hebben. Er wordt gespeculeerd dat het mogelijk ook te maken heeft met apps die al vooruitbesteld zijn, maar er zijn ook gebruikers die melding van dit probleem maken met apps die al jarenlang beschikbaar zijn.

Er zijn echter ook gebruikers die zeggen dat ze ineens apps geïnstalleerd zien worden die ze eerder nog nooit gedownload hebben. Het blijft daarom gissen wat exact de oorzaak is en hoeveel mensen getroffen zijn. Mogelijk kan Apple iets aan de servers oplossen, maar als blijkt dat er een fout zit in iOS 18.4, zal een nieuwe software-update de oplossing moeten bieden.