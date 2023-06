Vanaf watchOS 10 kun je op de Apple Watch topografische kaarten raadplegen in de VS. Dit werkt ook als je je Apple Watch op Nederlands hebt ingesteld en op vakantie gaat in de VS. Je krijgt hoogteverschillen te zien in bergachtige gebieden - ideaal voor wandelaars. In deze tip leggen we uit hoe het werkt.

Topografische kaarten op de Apple Watch

Met de komst van de Apple Watch Ultra was een van de kritiekpunten dat er geen topografische kaarten op zaten. Dat hadden andere sporthorloges wel, die op avonturiers waren gericht. Je kon wel de afstand tussen twee punten zien, maar wat als er onderweg een diepe kloof of een steile bergwand aanwezig is, waardoor je anderhalve dag moet omlopen? Wandelaars kunnen in watchOS 10 hun hart ophalen, want je hebt nu topografische kaarten tot je beschikking. Zo werkt het.

Topografische kaarten op de Apple Watch bekijken

Om de topografische kaarten in watchOS 10 te bekijken doe je het volgende:

Start Apple Kaarten op de Apple Watch. Gebruik de zoekfunctie en spreek bijvoorbeeld in: “Mount Whitney”. Je krijgt nu het gewenste resultaat. Dubbeltik meermaals op het scherm om steeds verder in te zoomen. Op een gegeven moment wordt de kaartinhoud ververst en verschijnen de hoogtelijnen.

Waar vind je topografische kaarten op de Apple Watch?

De topografische kaarten zijn voorlopig alleen in de VS beschikbaar, maar het werkt gewoon op je Nederlandstalig ingestelde Apple Watch met je Nederlandse Apple ID.

De meeste kans heb je als je bergen en natuurgebieden in Californië zoekt. Hier zijn een paar suggesties voor de hoogste bergtoppen:

Mount Whitney (4421m, de hoogste berg van Californië)

Mount Shasta (4321m)

San Gorgonio Mountain (3502m)

Telescope Peak (3369m)

San Jacinto Peak (3300m)

Lassen Peak (3187m)

Mount San Antonio (3068m)

Mount Eddy (2751m)

El Capitan (2308m)

Je kunt ook kijken naar bergachtige natuurgebieden zoals:

Yosemite National Park (onderdeel van de Sierra Nevada)

Big Sur (met de Santa Lucia Mountains)

Mojave (met de Granite Mountains)

Voor Europa en andere regio’s zul je voorlopig zijn aangewezen op apps zoals Topo GPS, maar voor de Nationale Parken in de VS kun je voortaan topografische kaarten op je Apple Watch bekijken. watchOS 10 bevat nog meer handige functies voor wandelaars. Naast de topografische kaarten is er een nieuwe weergave in de Kompas-app die routepunten laat zien waar je nog mobiel bereik hebt. Er is ook een nieuwe hoogteweergave met hoogtemeter en routepunten. De populaire wandelapp Topo GPS biedt deze functies ook aan – wereldwijd. Ook voor de VS kun je nog gewoon gebruik blijven maken van Topo GPS, maar de app zal zich wel ‘gesherlocked’ voelen. Dit is een term die aangeeft dat apps van derden overbodig worden, omdat Apple het standaard inbouwt in het besturingssysteem.

Er zijn nog meer navigatie- en kaartenapps voor de Apple Watch. In onderstaande round-up bespreken we ze allemaal en vertellen we ook welke apps de kaarten offline kunnen opslaan. Want tijdens een lange wandeling weet je nooit zeker of je wel overal bereik hebt.

Bekijk ook De beste (offline) kaarten-apps voor de Apple Watch om routes te plannen Nu de Apple Watch Ultra is verschenen, heb je misschien het plan opgevat om op avontuur te gaan. Maar wat als je iPhone in een ravijn is gevallen en je toch de weg naar huis wil vinden? Dan zijn er (offline) kaarten-apps voor de Apple Watch!

Er zijn nog meer sportfuncties in watchOS 10, speciaal voor wandelaars en fietsers. Zo zijn er nieuwe functies voor het kompas en kun je het vermogen meten tijdens een fietstocht.