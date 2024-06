Deze 5 nieuwe functies in de Telefoon-app in iOS 18 bleven onderbelicht

De Telefoon-app kreeg in iOS 17 nog een grote update en ook in iOS 18 zitten er wat handige verbeteringen in de Telefoon-app. Hoewel de vernieuwingen niet zo groot zijn als vorig jaar, zit er toch genoeg nieuws in om onder de aandacht te brengen. Zo is de kans dat je per ongeluk iemand belt een stuk kleiner geworden, zijn er nieuwe manieren om iemand uit je contacten te bellen en komen er ook nieuwe slimme functies aan (die je helaas in Nederland voorlopig nog niet kan gebruiken). Dit is wat er nieuw is in de Telefoon-app in iOS 18.

#1 Gesprekken opnemen en transcriberen met Apple Intelligence

Dankzij Apple Intelligence komt er een functie om telefoongesprekken op te nemen en deze gelijk uit te laten schrijven. In het belscherm verschijnt een knop om het gesprek meteen op te nemen, waarna het in de Notities-app uitgeschreven wordt. Je kan het daar dankzij Apple Intelligence ook laten samenvatten. De beller krijgt een melding dat het gesprek wordt opgenomen, voor de nodige privacy. Het grootste nadeel is dat de functie voor het opnemen en transcriberen van het gesprek alleen beschikbaar is in onder andere Engels, Duits, Spaans en Frans. Nederlands wordt nog niet ondersteund.

#2 T9-bellen

T9-bellen is een andere manier van telefoonnummers invoeren. Dit bestaat al jaren en is vooral in Amerika een veelgebruikte manier om te bellen. Het maakt gebruik van de letters op de cijfertoetsen in de Telefoon-app. In het geval van iOS 18 gebruik je het om contacten uit je adresboek op te zoeken. Zoek je bijvoorbeeld iemand die Tim heet, dan toets je simpelweg 846 in (de T staat bij de 8, de I bij de 4 en de M bij de 6). Het is niet nodig om de cijfertoetsen meerdere keren in te voeren om een bepaalde letter te gebruiken (zoals je vroeger bij het sms’en deed), want je iPhone begrijpt automatisch welk contact je waarschijnlijk wil bellen. Bovenaan het scherm verschijnt de naam uit je adresboek die het beste overeenkomt, met daaronder een knop om naar andere opties te gaan.

#3 Recente oproepen: zoeken en meer

Het Recent-tabblad in de Telefoon-app in iOS 18 krijgt een flinke update. Allereerst is er bovenaan een zoekbalk toegevoegd. Daarmee zoek je niet alleen op naam, want je kan ook op datum zoeken. Als je bijvoorbeeld wil weten wie jou allemaal op een bepaalde dag gebeld heeft, dan tik je dit gewoon in.

Maar er is misschien nog wel een belangrijkere verandering in dit tabblad te ontdekken. De kans dat je iemand per ongeluk belt, is namelijk een stuk kleiner geworden. Om iemand uit je recente oproepen te bellen, moet je namelijk niet meer op de naam tikken maar op de kleinere telefoonknop aan de rechter kant. Tik je wel op de naam, dan ga je naar de contactkaart. Dat is dus precies andersom dan hoe het nu werkt. Tik je nu op de naam, dan bel je die persoon direct en wil je meer info, dan moet je op het kleinere i’tje tikken.

#4 Makkelijker wisselen tussen simkaarten

Apple zegt dat het in iOS 18 makkelijker wordt om te wisselen tussen meerdere simkaarten als je dualsim op de iPhone gebruikt. Hoe precies is ons op dit moment nog niet duidelijk, maar het wordt in ieder geval mogelijk om via het Bedieningspaneel snel te wisselen tussen de lijn om te gebruiken voor mobiele data. Daarvoor hou je de Mobiele data-knop in het Bedieningspaneel ingedrukt.

#5 Grotere knoppen in Favorieten-tabblad

Het Favorieten-tabblad in de Telefoon-app heeft een kleine make-over ondergaan. De knoppen zijn nu namelijk een stuk groter geworden. Dat maakt het makkelijker om het juiste contact aan te tikken en is de kans dat je per ongeluk de verkeerde belt een stuk kleiner. Het is slechts een kleine wijziging, maar het kan wel net het verschil maken.

iOS 18 is de grote nieuwe iPhone-update van 2024. In iOS 18 vind je talloze nieuwe functies, waaronder een vernieuwd beginscherm, een opnieuw ontworpen Bedieningspaneel en talloze vernieuwingen in standaardapps zoals Berichten, Foto’s en Mail. Ook komt er een nieuwe Wachtwoorden-app. Apple Intelligence, het nieuwe systeem voor slimme functies, is ook een belangrijk onderdeel van iOS 18. De geschikte toestellen voor iOS 18 zijn de iPhone XS en nieuwer. De releasedatum van iOS 18 staat gepland voor dit najaar. Tot die tijd is de beta van iOS 18 beschikbaar. Lees ook ons artikel met interessante iOS 18-details en ontdekkingen voor meer geheime functies.