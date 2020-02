Apple Watch hartslagmeldingen

Je hoort het regelmatig in de media: mensen die hun leven te danken hebben aan de Apple Watch. Meestal zitten ze rustig thuis of in een bioscoop en opeens krijgen ze een melding op de Apple Watch dat er een verhoogde hartslag is geconstateerd. Apple adviseert dan om snel medische hulp te zoeken. Soms is het loos alarm, maar het komt ook regelmatig voor dat er een acuut medisch probleem wordt ontdekt. Het is allemaal te danken aan de hartslagmeter in de Apple Watch, die elke paar minuten je hartslag checkt.

Je kunt echter ook een waarschuwing krijgen als je hartslag plotseling ongebruikelijk hoog of laag is. In deze tip lees je hoe je zo’n waarschuwing kunt instellen.

Hartslagwaarschuwing: welke Apple Watch?

De hartslagwaarschuwing werkt alleen op de Apple Watch Series 1 en nieuwer (dus de modellen die vanaf 2016 worden verkocht). Op de allereerste Apple Watch Series 0 uit 2015 is de functie niet beschikbaar.

Hartslagmetingen op de Apple Watch

De Apple Watch bevat allerlei sensoren, waaronder een hartslagsensor. Deze houdt met vaste tussenpozen je hartslag in de gaten of meet continu, als je aan het sporten bent. Alle metingen vind je achteraf terug in de Gezondheid-app op je iPhone, maar ook op de Apple Watch zelf vind je in de Hartslag-app allerlei nuttige informatie.

Verhoogde hartslag

Bij lichamelijke inspanning is je hartslag al snel een stuk hoger dan wanneer je ontspannen op de bank zit. Maar wat nou als je hartslag ineens, zonder aanwijsbare oorzaak, een stuk hoger wordt? De Apple Watch kan je dan een waarschuwing geven. Deze functie is beschikbaar vanaf watchOS 4 en om te voorkomen dat de functie mensen de stuipen op het lijf jaagt moet je het handmatig instellen.

Zo krijg je een melding bij verhoogde hartslag:

Open de Watch-app op de iPhone. Ga naar Berichtgeving > Hart. Tik op Verhoogde hartslag en kies je een waarde tussen 100 en 150 slagen per minuut.

Er zijn geen algemene richtlijnen voor wat ‘normaal’ is. Dit is namelijk voor elke persoon verschillend. Ben je een gezonde persoon zonder hartklachten, dan zou je 120 kunnen kiezen. Bij matige inspanning (stilzitten en rustig wandelen) zal je hartslag bij een gezonde persoon niet snel boven de 120 komen. Ben je erg fit en ligt je rusthartslag vrij laag, dan zou je het zelfs nog iets lager kunnen instellen. Ligt je rusthartslag om wat voor reden dan ook vaak boven de 100, dan zou je wat hoger kunnen gaan zitten dus op 140 of 150.

Heb je bijvoorbeeld een drempelwaarde van 120 BPM ingesteld, dan stuurt de Apple Watch een melding als je hartslag hoger is dan 120 slagen per minuut. Dit gebeurt alleen op momenten dat jij minstens 10 minuten niet actief hebt bewogen, bijvoorbeeld omdat je thuis op de bank zit of op school in de collegebanken. De melding komt dus niet in beeld als je aan het sporten bent, maar alleen in situaties waarbij je hartslag ongebruikelijk hoog is.

Lage hartslag op de Apple Watch

Sinds watchOS 5 kun je ook een melding bij lage hartslag krijgen. Een lage rusthartslag is meestal een teken dat je erg fit bent, maar het moet ook weer niet té laag zijn.

Zo krijg je een melding bij lage hartslag:

Open de Watch-app op de iPhone. Ga naar Berichtgeving > Hart. Tik op Lage hartslag en kies een waarde tussen 40 en 50 slagen per minuut.

Je krijgt nu een melding als je hartslag meer dan 10 minuten onder de ingestelde drempelwaarde ligt. Dit kan een reden zijn om medische hulp in te roepen. Ook hier zijn er geen richtlijnen wat normaal is. Afhankelijk van je fitheid en persoonlijke gezondheidssituatie kun je 40, 45 of 50 kiezen.