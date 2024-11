Het KNMI, het wetenschappelijke instituut over het weer van de Nederlandse overheid, heeft al sinds 2017 een eigen app in de App Store. Maar De app werd echter slecht onderhouden, want in al die jaren zijn er maar een handjevol updates geweest. De laatste update dateerde van januari 2022, maar nu is het tijd voor versie 5.0. In een nieuwsbericht kondigt het KNMI de vernieuwde app aan.

Nieuwe KNMI-app

De app is vooral bedoeld om je te waarschuwen voor extreem weer, zoals zware regen, windstoten, extreme mist of gladheid. De bekende waarschuwingen zoals code geel en code rood vind je dan ook terug in de app. Je kan aangeven dat je een melding wil krijgen als er een weerwaarschuwing is afgegeven, waarbij je de keuze hebt tussen code geel, oranje en rood. Je kunt ook aangeven of je voor heel Nederland een melding wil krijgen of alleen voor specifieke provincies. De meldingen kunnen ook als kritieke meldingen gestuurd worden, waardoor ze dus zelfs geluid maken als je iPhone op stil of op een Focus-modus staat.

Het KNMI zegt dat de meldingen verbeterd zijn en geeft ook informatie over wat de waarschuwingen betekenen. Je kunt ook een melding krijgen in geval van een aardbeving, waarbij je zelfs kan aangeven voor welk type aardbeving je een melding wil krijgen (natuurlijk, geïnduceerd en overig).

Daarnaast biedt de app een Mijn weer-sectie, waarbij je je locatie kan opgeven om het weerbericht van te kijken. Deze weergave lijkt nog het meeste op die van Apple’s Weer-app: aparte blokken met info over zonkracht, zonsondergang, wind en een voorspelling voor de komende komende uren van de komende dagen. Bovenaan zie je ook wat de temperatuur op jouw gekozen locatie is. Tot slot biedt de app ook een kaart voor neerslag, temperatuur en aardbevingen.

De nieuwe KNMI-app is beschikbaar voor iPhone en iPad en vereist iOS 15 of nieuwer. De app is ook te installeren op een Mac met Apple Silicon-chip. Er zijn geen widgets voor beschikbaar. Lees ook ons artikel over de beste stormapps voor iPhone en iPad.