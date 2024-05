Apple heeft in de vierde beta van iOS 17.5 een nieuwe functie 'Repair State' toegevoegd, zo blijkt uit de code. Bij reparaties hoeft de Zoek mijn-functie niet meer te worden uitgeschakeld... en dat is handig!

Bij een iPhone-reparatie kun je je toestel alleen naar Apple sturen als je Zoek mijn iPhone hebt uitgeschakeld. Daarbij wordt het activeringsslot uitgeschakeld, zodat het toestel niet meer aan jouw Apple ID is gekoppeld. Apple zegt in een supportdocument dat dit moet worden gedaan om je gegevens te beschermen, zodat medewerkers niet door jouw privéfoto’s kunnen neuzen. Maar dat brengt risico’s met zich mee: het toestel is op dat moment niet meer traceerbaar en is niet beveiligd tegen diefstal. Een dief kan de iPhone gemakkelijk in gebruik nemen of verkopen. Als de telefoon tijdens het reparatieproces zoekraakt kun je als gebruiker niets meer doen.

Apple heeft het uitschakelen van Zoek mijn ook verplicht gesteld om wat meer zekerheid te hebben dat de iPhone niet gestolen is. Als het goed is weet alleen de eigenaar de toegangscode en het wachtwoord dat bij het Apple ID hoort. Klinkt allemaal goed doordacht, maar het uitschakelen kan ook onhandig zijn. Als namelijk Stolen Device Protection actief is, geldt er een wachttijd van een uur om Zoek mijn te kunnen uitschakelen op onbekende locaties. Een reparateur kan dan niet meteen aan de slag gaan. Maar de oplossing is nabij.

In de code van iOS 17.5 beta 4 werd de nieuwe Reparatiestatus (Repair State) ontdekt. Heb je dit ingeschakeld, dan verschijn in de lijst met jouw apparaten een stethoscoop-pictogram naast de iPhone. De iPhone is op dat moment nog volledig functioneel en kan ook nog als verloren worden gemarkeerd, als blijkt dat hij tijdens de reparatie is zoekgeraakt. De functie is momenteel alleen bij de iPhone aangetroffen. Bij de iPad, Mac en Apple Watch verschijnt een waarschuwing dat het apparaat uit het Apple ID zal worden verwijderd, zoals tot nu toe gebruikelijk was. Mogelijk gaat Apple ook bij deze apparaten nog de Reparatiestatus invoeren.

De iPhone moet overigens wel online en traceerbaar zijn om de Repair State in te schakelen. Is de iPhone offline omdat deze ernstig defect is geraakt, dan krijg je niet als voorheen de standaardtekst te zien dat de iPhone zal worden verwijderd uit je account. In de beta kan de reparatiestatus niet worden uitgeschakeld, dus pas op als je er voor de grap mee wilt experimenteren. Mogelijk is dit een bewuste keuze, waarbij alleen geautoriseerde reparateurs in staat zijn om de iPhone weer vrij te geven.

We verwachten iOS 17.5 in de loop van mei, aangezien de beta’s elkaar nu relatief snel opvolgen en er geen grote nieuwe functies in zitten. Alles over de iOS 17.5 functies lees je in een apart artikel.