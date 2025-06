Waar de Dagboek-app sinds iOS 17.2 al beschikbaar was op de iPhone, komt deze dit najaar ook naar de iPad en Mac. De app maakt het mogelijk om herinneringen vast te leggen – op basis van locaties, foto’s of gewoon uit jezelf – en deze uit te werken in tekst. Zo kun je eenvoudig reflecteren, momenten bewaren en je gedachten ordenen, waar je ook bent. En in iOS 26 krijgt de Dagboek-app nieuwe functies, waaronder inline foto’s en een mooie kaartweergave.

Dagboek op iPadOS en macOS

Met iPadOS 26 en macOS Tahoe wordt de Dagboek-app voor het eerst beschikbaar op een groter scherm. Waar de app eerder exclusief was voor de iPhone, maakt de iPad nu optimaal gebruik van het grotere display en biedt bovendien ondersteuning voor de Apple Pencil. Hierdoor kun je handgeschreven notities maken die automatisch netjes worden opgeslagen, wat zorgt voor een persoonlijk en overzichtelijk dagboek.

De update introduceert ook nieuwe sjablonen, waarmee je eenvoudig gestructureerd kunt reflecteren, plannen of vrij schrijven – afhankelijk van je behoeften. Naast de iPad komt de Dagboek-app ook naar de Mac. In macOS Tahoe kun je nu ook op je desktop herinneringen vastleggen. Dankzij iCloud-synchronisatie werk je moeiteloos verder aan je dagboek op verschillende apparaten, bijvoorbeeld door een concept van je iPhone uit te breiden op je iPad of Mac, met meer schermruimte tot je beschikking.

Nieuwe functies in Dagboek-app

De Dagboek-app was al een stabiele basis, maar met iOS 26, iPadOS 26 en macOS Tahoe worden er een aantal belangrijke nieuwe functies toegevoegd. Zo kun je nu meerdere dagboeken aanmaken, waardoor je verschillende onderwerpen gescheiden kunt vastleggen.

Ook wordt een kaartweergave geïntroduceerd, waarmee je herinneringen visueel kunt terugzien op de plek waar je ze hebt gemaakt. Daarnaast is er een nieuw tabblad ‘Recent verwijderd’, waarmee je per ongeluk verwijderde notities eenvoudig kunt herstellen.

Op het gebied van personalisatie zijn er ook verbeteringen: je kunt nu afbeeldingen direct tussen je tekst invoegen en eromheen schrijven, in plaats van te werken met vooraf ingestelde mediablokken. Bovendien kun je niet alleen met de Apple Pencil schrijven, maar nu ook met je vinger aantekeningen maken op iPad en iPhone.

Meer over iPadOS 26

iPadOS 26 is de grote nieuwe iPad-update van 2025. In iPadOS 26 vind je talloze nieuwe functies en er is een gloednieuw design, genaamd Liquid Glass. Alle standaardapps zijn opnieuw ontworpen, maar er zijn ook veel nieuwe functies in apps als Berichten, Safari, Muziek en Foto’s. Voor de iPad is er een geheel nieuw multitaskingsysteem, waarbij je apps in losse vensters kan gebruiken en altijd kan vergroten of verkleinen. De stoplichtknoppen die je kent van de Mac, komen ook naar de iPad. De geschikte toestellen van iPadOS 26 zijn gelijk aan iPadOS 18, met uitzondering van de iPad 2019. De beta van iPadOS 26 is beschikbaar, maar de release van iPadOS 26 is pas in september.

Meer over macOS Tahoe 26

macOS Tahoe 26 is de grote nieuwe Mac-update van 2025. In macOS Tahoe 26 vind je talloze nieuwe functies en er is een gloednieuw design, genaamd Liquid Glass. Alle standaardapps zijn opnieuw ontworpen, maar er zijn ook veel nieuwe functies in apps als Berichten, Safari, Muziek en Foto’s die veelal overeenkomen met iOS 26. De Mac krijgt ook nieuwe apps, zoals Telefoon en Dagboek. De geschikte toestellen van macOS Tahoe 26 zijn de meeste Macs uit 2019 en nieuwer. De beta van macOS Tahoe is beschikbaar, maar de release van macOS Tahoe 26 is pas in september.