Heb je moeite om een perfecte cirkel of driehoek te tekenen? In iOS 14 en iPadOS 14 is het gemakkelijker dan ooit, dankzij vormherkenning. Daarmee kun je rechte lijnen, mooie hartjes en zelfs vijfkantige sterren tekenen.

Vormherkenning op iPhone en iPad

Heb je de nieuwste versie van iOS en iPadOS, dan kun je gebruik maken van vormherkenning. Hiermee kun je je klunzig getekende vorm automatisch laten omzetten naar een strakke tekening met precies de juiste vorm. Je gebruikt hiervoor je vinger, de Apple Pencil of een andere tekenpen. Zo werkt het.

Vormherkenning gebruiken

Het is eigenlijk heel gemakkelijk:

Teken een lijn of een van de andere vormen. Houd aan het einde nog even je vinger of de Apple Pencil op het scherm. De lijnen worden automatisch omgezet naar een perfecte vorm.

Bevalt de vorm toch niet, dan kun je op het pijltje terug tikken voor de undo-functie.

Wil je geen perfecte vorm? Dan teken je gewoon zoals je gewend bent, zonder je vinger of Apple Pencil op het scherm te houden.

Je kunt vormherkenning gebruiken in de markeringsfunctie voor notities, foto’s en PDF’s. Het zit nog niet in veel apps van derden, maar in bijvoorbeeld Procreate was het al langer mogelijk om je vinger of Pencil langer op het scherm te houden om lijnen strak te trekken.

Geschikte vormen voor vormherkenning

Vormherkenning werkt met:

Cirkel

Vierkant

Rechthoek

Driehoek

Vijf- en zeshoek

Hart

Ellips

Rechte lijn

Gebogen lijn

Gebogen lijn met pijltje

Wolken

Lijn met hoek van 90 graden

Pijl

Tekstballon

Ster

Bekijk ook ons artikel over Apple Pencil-functies in iPadOS 14, want er zitten nog wat meer mogelijkheden in die het tekenen makkelijker of leuker maken.